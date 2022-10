English French

Quadient lance une solution SaaS d’envoi et de paiement de factures électroniques pour les petites et moyennes entreprises

Paris, le 5 octobre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui le lancement de Quadient Impress Invoice, un logiciel en mode SaaS (Software-as-a-Service) qui automatise la préparation et la délivrance des factures en toute sécurité et conformité. Impress Invoice comporte des fonctions intégrées de présentation et de diffusion électroniques des factures et en facilite le paiement, permettant ainsi aux entreprises d'être payées plus rapidement tout en offrant à leurs clients un service plus pratique, générateur de satisfaction. Impress Invoice est disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni et sera lancé en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens d'ici la fin de l'année.

Impress Invoice est la toute dernière évolution de la plateforme cloud Quadient Impress, une solution de distribution multicanale de documents pour les petites et moyennes entreprises (PME). Fidèle à son engagement de poursuivre ses investissements dans sa plateforme Impress, Quadient a d'abord lancé Impress Automate en 2020, qui automatise la préparation et l’envoi des communications client pour les PME. Depuis, Quadient a lancé Impress Distribute, une solution de diffusion de documents via les canaux numériques et d'externalisation du courrier physique, en Amérique du Nord et en Europe. Impress Invoice propose désormais des fonctions spécifiques pour aider les PME à automatiser leur processus de facturation, en particulier :

Automatiser et délivrer les factures via les canaux préférentiels des clients, tels que l'email, les plateformes publiques de facturation électronique, les portails web sécurisés ou encore le courrier papier

Faciliter le paiement électronique via la plateforme, afin que les clients puissent payer en ligne

Contrôler et suivre l'état de l'expédition et du paiement dans un seul tableau de bord

Archiver les factures conformément aux réglementations locales pour une piste d'audit complète et conforme

« L'envoi de factures numériques devient de plus en plus critique pour les PME, surtout que de plus en plus de pays ont annoncé des mandats de facturation électronique pour les transactions interentreprises et entre entreprises et administrations », déclare Chris Hartigan, Directeur des Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications de Quadient. « Impress Invoice automatise la préparation et la diffusion multicanale des factures de manière sécurisée et conforme, tout en augmentant la satisfaction des clients grâce au paiement en ligne plus simple. Impress Invoice aide également les PME à s’affranchir des heures passées à préparer et à envoyer manuellement leurs factures, permettant aux employés de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée ».

La plateforme Quadient Impress fait partie de la suite logicielle d'automatisation intelligente des communications de Quadient. Le lancement d'Impress Invoice vient compléter la suite de solutions d'automatisation financière couvrant la gestion du poste clients (YayPay) et du poste fournisseurs (Beanworks). Plus de 12 000 clients dans le monde font confiance aux solutions logicielles de Quadient pour leurs communications professionnelles les plus critiques.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 – alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Pièce jointe