SATO on ensimmäinen vuokra-asumisen toimija, jonka kuusi kohdetta hyväksyttiin Ostavastuullisesti.fi -sivustolle

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 5.10.2022 klo 11.15













Riippumaton kestävän tuotannon ja kulutuksen eri osa-alueiden parhaista asiantuntijoista koostuva Vastuullisuusraati arvioi kuusi SATOn vuokrakotitaloa keskimääräistä vastuullisemmaksi valinnaksi ja mukaan Ostavastuullisesti.fi-sivuston kestävämpien valintojen joukkoon.

Riippumaton Vastuullisuuspaneeli on valinnut kuusi SATOn vuokrakotitaloa mukaan Ostavastuullisesti.fi-sivuston kestävämpien valintojen joukkoon. Paneeliin kuuluu seitsemän riippumatonta kestävän tuotannon ja kulutuksen eri osa-alueiden asiantuntijaa. Vastuullisuuspaneeli arvioi kestävämpää elämäntapaa ja vastuullisempia valintoja suhteellisen vastuullisuuden näkökulmasta, mikä tarkoittaa, että tuote tai palvelu täyttää tarpeen muita tarjolla olevia vaihtoehtoja kestävämmin.



SATOn Osta vastuullisesti -kodit ovat vuonna 2022 valmistuneet Lupajantie 2 Helsingin Mellunkylässä sekä Jokiniityntie 28 Kirkkonummella. Lisäksi hyväksynnän saivat rakenteilla olevat ja ensi vuoden aikana valmistuvat kodit osoitteissa Lincolninaukio 4 Vantaan Keimolassa, Kotkatie 6 Espoossa sekä Jokiniementie 46 ja 48 Helsingin Veräjämäessä.



Kaikki kohteet ovat energiatehokkaita A-energialuokan taloja, joiden lämmitysmuotona on maalämpö. Talojen suunnittelussa on huomioitu käytettävyys, huollettavuus sekä muuntojoustavuus. Kaikki rakennusosat ja tekniset järjestelmät voidaan kunnostaa ja uusia toisistaan riippumatta.



”SATOn uusien vuokra-asuntojen suunnittelussa huomioidaan aina energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut sekä muuntojoustavuus. SATOn rakennuttamien asuintalojen rungot mitoitetaan normaalin 50 vuoden elinkaaren sijasta sadan vuoden elinkaarelle”, SATOn vastuullisuuspäällikkö Susanna Kari González sanoo.



SATO mahdollistaa asukkaille vastuullisen tavan asua ja kannustaa heitä kestäviin valintoihin arjessa.



”Tavoitteenamme on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä. Saimme vastuullisuusarvioinnista myös arvokkaita kehitysideoita vastuullisuustyömme kehittämiseen”, Kari González jatkaa.



Lisätietoja Ostavastuullisesti.fi -arvioinnista www.ostavastuullisesti.fi



Kaikki Ostavastuullisesti.fi-sivuston tuotteet ja palvelut ovat mukana myös Suomen vastuullisin tuote -kilpailussa 23.9.-8.10.



Lisätietoja SATOn vastuullisuudesta:



vastuullisuuspäällikkö Susanna Kari González, susanna.kari.gonzalez@sato.fi,

p. 0201 34 4194

talousjohtaja Markku Honkasalo, markku.honkasalo@sato.fi, p. 0201 34 4226



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi