La nature en ligne de compte, mais toujours pas inscrite au bilan

WATERLOO, Ontario, 05 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau rapport réclamant la reconnaissance de la valeur financière des actifs naturels coécrit par le Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo, KPMG et l’Initiative des actifs naturels municipaux fait valoir la nécessité de revoir les règles comptables afin de préserver la résilience de la nature.



Les services que la nature rend à la population – et à nos communautés – ne sont pas systématiquement pris en compte quand vient le temps d’investir, de gérer les actifs ou de faire la comptabilité. Ainsi, ces décisions économiques continuent d’entraîner la dégradation des actifs naturels, comme les rivières, les milieux humides et les forêts. Dans le contexte actuel de double crise – celle des changements climatiques et celle de la perte de biodiversité –, l’Organisation des Nations Unies exhorte les pays du G20 (dont le Canada) à tripler leurs investissements dans les solutions naturelles d’ici 2030.

« Les milieux humides, les forêts et les marais salés ne sont pas seulement essentiels à la biodiversité », explique Mike Pederson, président de la Banque de développement du Canada (BDC) et administrateur et président de Conservation de la nature Canada. « Ils sont aussi nos alliés de première ligne dans la réduction des répercussions des inondations, de l’érosion, des canicules et des sécheresses, en plus de contribuer à l’élimination des émissions de carbone, freinant ainsi les changements climatiques. La valeur de ces services fait de la nature un moteur important de l’économie, et nous avons besoin d’un système comptable qui tient compte de cette réalité. »

La COP27 est l’occasion idéale pour le Canada d’intensifier son engagement à travailler de concert avec la nature pour réduire les risques climatiques. « Il ne faut pas manquer cette occasion », insiste Joanna Eyquem, directrice générale des Infrastructures résilientes au climat. « Une stratégie nationale d’adaptation qui ne tiendrait pas compte de la valeur des services essentiels fournis par la nature serait vouée à l’échec. »

La bonne nouvelle, comme l’indique le rapport, c’est que plus de quatre-vingt-dix municipalités de partout au Canada prennent déjà les choses en main. En effet, ces collectivités définissent et évaluent déjà le rôle des actifs naturels qui procurent des services aux citoyens, par exemple l’absorption des eaux de ruissellement et la préservation de la qualité de l’eau par les milieux humides, et l’ombre, le refroidissement des villes et la préservation de la qualité de l’air par les milieux humides. Le problème? En raison des règles comptables du Canada, les valeurs attribuées par les économistes ne peuvent présentement être reflétées dans les rapports financiers. Cependant, des projets du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public et du International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) sont en cours pour trouver des solutions.

« Du point de vue de la comptabilité, en ne tenant pas compte des actifs naturels, on dresse un portrait incomplet d’une grande partie de leurs avantages et de nos obligations potentielles », explique Bailey Church, coauteur et directeur des Services-conseils en comptabilité dans le secteur public de KPMG Canada. « C’est vraiment une omission énorme et systématique. »

Le rapport présente trois mesures applicables dès maintenant pour favoriser la reconnaissance du rôle et de la valeur financière des services que la nature nous rend :

permettre l’inclusion des actifs naturels dans les états financiers du secteur public, comme l’envisage actuellement le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public, qui établit les normes de comptabilité du secteur public;

élaborer des lignes directrices et des normes nationales qui permettront de définir et d’évaluer les actifs naturels au Canada;

mobiliser les institutions financières canadiennes dans la mise en place de cadres et d’indicateurs qui tiennent compte de la valeur de la nature, encourager le secteur privé à investir dans des projets de préservation et de restauration et fournir les outils nécessaires au calcul du rendement du capital investi dans la nature.



Ailleurs dans le monde, des pays comme le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et, récemment, les États-Unis, ont entrepris des démarches pour intégrer la valeur de la nature à leurs systèmes comptables nationaux. Mais porté par la motivation de ses municipalités et sa richesse en actifs naturels, le Canada a encore à ce chapitre la possibilité de mener le bal plutôt que de suivre la parade.

« L’initiative des municipalités canadiennes nous montre bien que la compréhension de la valeur des services rendus par la nature peut guider les activités sur le terrain afin de bien gérer les actifs naturels », illustre Roy Brooke, coauteur et directeur exécutif de l’Initiative des actifs naturels municipaux. « En fin de compte, il ne suffit pas d’y assigner une valeur, il faut poser des gestes. »

À l’heure actuelle, la nature a une valeur nulle dans les états financiers, et il y a peu pour inciter une bonne gestion des actifs naturels. Une situation qui doit changer si le Canada entend réellement investir dans la nature, pierre angulaire de notre économie.

Coordonnées

Ryon Jones

Gestionnaire des relations avec les médias

Université de Waterloo

226 339-0894 | @uwaterloonews| uwaterloo.ca/news

Joanna Eyquem

Directrice générale - Infrastructures résilientes au climat, Centre Intact d’adaptation au climat

Université de Waterloo

514 268-0873 | joanna.eyquem@uwaterloo.ca

Bailey Church

Directeur national, Services-conseils en comptabilité dans le secteur public

KPMG Canada

613 212-3698| bchurch@kpmg.ca

Roy Brooke

Directeur exécutif

Initiative des actifs naturels municipaux

250 896-3023 | royb@mnai.ca