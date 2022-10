KUB présente le KUB Mobile

KUB, leader français du secteur de la décontamination des périphériques amovibles, continue d’innover et complète sa gamme de produits en annonçant la disponibilité immédiate du KUB Mobile.

Conçue et produite en France, KUB Mobile est une nouvelle solution mobile d’analyse, de décontamination et de certification pour tout type de supports amovibles (clés USB, disques externes, téléphones, etc.). Elle allie simplicité d’usage pour les utilisateurs et grande exigence technique et opérationnelle. Cette tablette facile à transporter est le fruit d’une stratégie de recherche et développement poussée et d’un partenariat avec Getac, le leader des tablettes durcies.

Pour répondre aux différents usages du marché, le KUB Mobile est proposé en plusieurs versions (Wifi, 4G, Atex). Doté d’un écran tactile HD de 10 pouces et durci au format militaire, le KUB Mobile est certifié et conforme aux normes MIL-STD-810H, MIL-STD-461. Cette nouvelle offre 100 % mobile, qui ne nécessite pas de programmation ou d’installation de logiciels supplémentaires, intègre le même niveau de fonctionnalités que celles proposées dans les autres versions (Console, Satelite et Totem). Au niveau opérationnel, il suffit d’insérer un équipement USB sur le KUB et celui-ci effectuera une analyse automatique ou manuelle en quelques minutes seulement. Une fois l’analyse terminée, l’utilisateur peut se connecter aux infrastructures en sachant que le périphérique USB est sûr et sain.