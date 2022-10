Bullion Gold note la présence d’or visible dans ses forages en cours sur Bousquet

English French

MONTRÉAL, 05 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullion Gold Resources Corp. (TSX-V: BGD) (“Bullion Gold” ou “La Société”) annonce avoir complété un programme de forage d’environ 1,000 mètres sur son projet Bousquet. Ce programme composé de quatre forages avait comme objectifs de tester les extensions en profondeur ainsi que de mieux définir une partie de de la zone Paquin Est.



Les forages ont tous rencontrés les zones potentielles minéralisées, altérées et silicifiées recherchées. De l’or visible a même été noté dans l’un des forages. La description des carottes est en cours et les échantillons devraient être expédiés au laboratoire d’analyse au cours des prochains jours.

Le projet Bousquet, composé de 71 claims d’une superficie d’environ 2369 hectares, longe sur près de 8 km la faille Cadillac-Larder Lake, l’une des failles aurifères les plus prolifiques au monde. Au sud de la faille CLL, on retrouve les indices aurifères Paquin Est et Ouest, Decoeur, Joannès et CB-1 lesquels se situent dans un corridor aurifère reconnu par sondages d’environ 2,75 km.

À l’ouest et au nord de la faille CLL, très peu de travaux y ont été réalisés au cours des années antérieures. Basé sur un relevé magnétique aérien, la société a retracé plusieurs cibles devant être éventuellement testés par forages.

Pour l’instant, la Société concentre ses énergies dans la partie sud où l’on retrouve la plupart des indices aurifères. La société a obtenu tous les permis nécessaires pouvant supporter un programme de forages de plus de 10,000 mètres. Un financement est anticipé au cours de la période automnale.

Ce communiqué a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, Géo., administrateur et géologue qualifié selon la norme 43-101.

À propos de Bullion Gold Resources

Bullion Gold est impliquée dans l'identification, l'exploration et le développement de propriétés minières viables dans la province de Québec et en Colombie-Britannique. Pour plus d'informations sur la Société, visitez www.bulliongold.ca

Jonathan Hamel

Président Directeur-Général

jhamel@bulliongold.ca

514-317-7956



