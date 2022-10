atai Life Sciences nimmt an Anlegerveranstaltungen im Oktober teil und veranstaltet einen virtuellen F&E-Tag

NEW YORK (USA) und BERLIN (Deutschland), Oct. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) („atai“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien durchführt, und zum Ziel hat, die Behandlung psychischer Gesundheitsstörungen zu transformieren, wird im Oktober an den folgenden Anlegerveranstaltungen teilnehmen und einen virtuellen F&E-Tag veranstalten:



Roth Inaugural Healthcare Opportunities Conference in New York City

Format: Unternehmenspräsentation

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 6. Oktober, 11:45 Uhr ET – 12:15 Uhr ET

Konferenzlink: Roth Inaugural Healthcare Opportunities Conference

Format: Unternehmenspräsentation Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 6. Oktober, 11:45 Uhr ET – 12:15 Uhr ET Konferenzlink: Cantor Fitzgerald’s Neurology & Psychiatry Conference in San Francisco

Format: Branchenpanels

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 6. Oktober, 14:10 Uhr ET – 15:10 Uhr ET und Freitag, 7. Oktober, 11:00 – 12:00 Uhr ET

Konferenzlink: Cantor Fitzgerald’s Neurology & Psychiatry Conference

Format: Branchenpanels Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 6. Oktober, 14:10 Uhr ET – 15:10 Uhr ET und Freitag, 7. Oktober, 11:00 – 12:00 Uhr ET Konferenzlink: Virtueller F&E-Tag von atai Life Sciences

Format: Unternehmenspräsentation und KOL-Gespräche

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 25. Oktober, 12:00 Uhr ET

Webcast-Link: noch bekanntzugeben



Die archivierten Webcasts werden im Abschnitt Events (Veranstaltungen) auf der Website von atai zugänglich sein, wo sie bis zu 90 Tage lang abrufbar sein werden.

Über atai Life Sciences

atai Life Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien durchführt und anstrebt, die Behandlung von psychischen Erkrankungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit Patienten überall auf der Welt ein erfüllteres Leben führen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 enthalten. Alle ausdrücklichen oder impliziten Aussagen in diesen Präsentationen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die wichtigen Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, und die durch unsere späteren Einreichungen bei der SEC aktualisiert wurden, da solche Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen Einreichungen von atai bei der SEC aktualisiert werden können. atai lehnt jede Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontaktinformationen

Anlegerkontakt:

Stephen Bardin

Chief Financial Officer

E-Mail: IR@atai.life