Konkurentsiamet ei andnud luba ASi Express Post aktsiate müügiks ASile Eesti Post

English Estonian

Konkurentsiamet ei andnud luba tehinguks, millega oleks Omniva kaubamärgi all tegutsev AS Eesti Post omandanud 100% osaluse ASis Express Post.

AS Ekspress Grupp, AS Postimees Grupp ja AS Eesti Post sõlmisid 2. märtsil 2022. aastal aktsiate ostu-müügilepingu, millega AS Eesti Post oleks omandanud 100% osaluse ASis Express Post. Tehing vajas konkurentsiameti heakskiitu. Konkurentsiameti eitava otsuse tõttu aktsiate ostu-müügileping ei jõustu ning ASi Express Post aktsionäride struktuur ei muutu.

AS Express Post on 1997. aastal asutatud ühisettevõte, mis teostab Eesti suuremates linnades ja nende ümber ajakirjandusväljaannete, reklaami- ja ärikirjade kojukannet. Express Post pakub lisaks kõnekeskuse teenust ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenust. Ettevõte annab tööd ligi 490 inimesele, kellest 450 on lehekandjad. Ekspress Grupi osalus Express Postis on 50%.

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.