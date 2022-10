English Finnish

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 05.10.2022 klo 18.00



Dovren tytäryhtiö Suvic allekirjoittanut urakkasopimuksen kahden tuulivoimapuiston perustuksien rakentamisesta

Suvic Oy on tehnyt Pohjois-Pohjanmaalle Iihin rakennettavien Isokankaan ja Palokankaan tuulivoimapuistojen perustusten rakentamista koskevan urakkasopimuksen. Projektin suunnittelutyöt aloitetaan vuoden 2022 lopulla ja rakentamistyöt keväällä 2023.

Projektin tilaajana on Elon, Valtion Eläkerahaston ja Veritaksen omistama uusiutuvaan energiaan sijoittava Exilion Tuuli. Isokankaan ja Palokankaan tuulipuistoihin rakennetaan yhteensä 17 tuulivoimalaa, joiden yhteisteho on 100 MW.

”Olemme todella iloisia yhteistyöstä meille uuden suomalaisen asiakkaan Exilionin kanssa”, kertoo Suvic Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Ville Vesanen.

Lisätiedot:

Suvic Oy

Ville Vesanen

toimitusjohtaja

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi , www.suvic.fi

Suvic on rakentamassa huomisen energiaa

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat OX2:n Puutikankankaan tuulipuisto (Sievi) ja Merkkikallion tuulipuisto (Vöyri), wpd Finlandin Karhunnevankankaan tuulipuisto (Pyhäjoki) ja Nuolivaaran tuulipuisto (Kemijärvi), Foresight Group LLP:n Puskakorven tuulipuisto (Pyhäjoki), CPC Finlandin Lappfjärdin tuulipuisto (Kristiinankaupunki), Fortumin & Helenin tuulivoimapuistot Pjelax, Böle ja Kristinestad Norr (Närpiö & Kristiinankaupunki) sekä Helenin & Ålandsbankenin Kalistanneva-tuulipuisto (Kurikka).

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii lähes 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut www.dovregroup.com

