Esker et SEIITRA s'allient pour accélérer la dématérialisation des documents

LYON, le 05 octobre 2022 — SEIITRA, leader en solutions digitales de gestion des logements en copropriété, annonce un partenariat technologique avec Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion. Grâce à ce partenariat, les technologies d’Intelligence Artificielle (IA) d’Esker viennent enrichir le nouveau module Dématérialisation des documents entrants de Powimo.



Lancé en 2019, Powimo est une offre logicielle, destinée aux professionnels de l’immobilier, administrateurs de biens et bailleurs sociaux, qui équipe plus de 12 000 utilisateurs pour gérer 4 millions de lots. Les principaux objectifs de ce partenariat sont l’automatisation du traitement des factures et des relevés bancaires, ainsi que la réduction de l’empreinte carbone grâce à la dématérialisation.



Avec les technologies d’IA d’Esker, les factures sont numérisées et rendues accessibles directement dans Powimo. La solution Esker de dématérialisation des factures fournisseurs permet de réduire les erreurs liées à la saisie manuelle et d’accélérer leur paiement. Elle permet également d’automatiser le tri et l’archivage des relevés bancaires afin de les mettre à disposition directement sur l’espace client des membres des conseils syndicaux.



Le nouveau module Dématérialisation de Powimo réduit les coûts liés à la manutention et au stockage des documents papier et génère ainsi des gains de productivité significatifs : les professionnels de l’immobilier peuvent désormais se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients.



Ce partenariat permet également d’agir sur le volume de matériaux et d’énergie utilisés pour la production de biens et services et de réduire l’impact carbone des solutions de gestion : moins de matériaux et de déchets, une moindre consommation d’encre, d’électricité et de papier ainsi qu’un entretien moins régulier des imprimantes.



"Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement d’un réseau de partenaires et de partage de notre expertise en intégrant nos technologies aux solutions d’autres éditeurs pour enrichir leurs offres. Nous sommes ravis de permettre à SEIITRA de compléter son offre logicielle et de proposer à ses clients une meilleure expérience grâce à une gestion de documents entrants fluidifiée et simplifiée." explique Pascal du Peloux, Directeur du département Business Lab chez Esker.



La philosophie de SEIITRA est d’apporter toujours plus d’automatisation à ses clients afin de leur permettre de se focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée afin d’optimiser la performance et l’efficacité des équipes. Nous avons choisi Esker car leurs technologies d’IA nous permettent de faire un grand pas en avant pour rationaliser et accélérer l’automatisation des process de nos clients comme la saisie de factures." précise Denis Escleine, Directeur Général chez SEIITRA.