Fenêtre sur le marché immobilier de la RMR de Québec : Septembre confirme un ralentissement graduel du marché de Québec

QUÉBEC, 05 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de septembre. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



« Bien qu’en baisse par rapport à l’année dernière, lors de la même période, le marché de Québec a connu une solide activité en septembre, avantageusement comparable à 2019. Quant aux inscriptions en vigueur, elles étaient encore en baisse par rapport à l’année dernière, à contrecourant de la tendance provinciale. S’il est vrai que l’accumulation de propriétés mises en vente tend à augmenter depuis les quatre derniers mois, celle-ci se fait de manière progressive, offrant des conditions de marché encore particulièrement serrées à l’avantage des vendeurs », observe Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ. « Le niveau d’activité dans la catégorie de la copropriété semble davantage limité par la baisse constante du nombre d’inscriptions en vigueur que par le niveau atteint par les prix. De façon générale, l’impact des récentes hausses des taux d’intérêt ne s’est, pour l’instant, pas répercuté de manière sensible sur le marché qui ne connait que de légers replis des prix depuis les deux plus récents mois ».

Faits saillants du mois de septembre

Le nombre de transactions (583) dans la RMR de Québec décline significativement au mois de septembre 2022 (-15 %) par rapport aux 684 transactions du même mois, l’année passée.





Contrairement au mois précédent, cette baisse est présente dans les trois grands secteurs et est similaire pour ceux-ci. Le plus grand déclin est de 16 % pour l’agglomération de Québec, dont le nombre de transactions résidentielles est de 413, alors que la Périphérie Nord et la Rive-Sud de Québec enregistrent une baisse de 13 %, avec 62 et 108 ventes respectivement.





Toutes les catégories de propriétés enregistrent une baisse de transactions, celle-ci est un peu moins marquée pour les unifamiliales qui, avec leurs 368 transactions, ne subissent qu’une baisse de 8 %. La réduction pour les copropriétés (160 ventes) et les petites propriétés à revenus (55 ventes) est respectivement de 24 % et 25 %.





Les inscriptions en vigueur augmentent graduellement de mois en mois, quoiqu’à un rythme beaucoup moins soutenu qu’à l’échelle provinciale, atteignant 2 884 propriétés à vendre sur le marché. Toutefois, celles-ci restent inférieures de 4 % par rapport aux inscriptions en vigueur du mois de septembre 2021 (2 992).





Avec un prix médian de 330 000 $, de 240 000 $ et de 384 500 $, pour les unifamiliales, les copropriétés et les plex, ceux-ci sont en croissance de 5 %, 7 % et 10 % respectivement par rapport au mois de septembre 2021. Malgré ces augmentations annuelles, nous enregistrons de légères baisses pour les trois catégories par rapport au mois d’août 2022, car, pour ce mois, le prix médian des unifamiliales était de 335 000 $, pour les copropriétés, il était de 241 000 $ et pour les petites propriétés à revenus, il était de 402 500 $.



