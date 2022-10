Ryan Kavanaugh y Proxima Media inauguran una nueva productora denominada The Quad en colaboración con Amy Kim y Jaime Burke de Lifeboat Productions

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

LOS ÁNGELES, Oct. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaugh, junto con Amy Kim y Jaime Burke de Proxima Media y Lifeboat Productions, anuncian con orgullo su nueva compañía de producción llamada The Quad. Matt Weaver y Jason Barhydt también serán productores de la compañía, que se especializa en largometrajes centrados en los géneros de terror, suspenso e intriga, así como comedias estadounidenses y películas románticas. Su agenda anual consistirá de 3 a 5 películas y tendrá un presupuesto autofinanciado de entre $3 y $12 millones cada una. The Quad recurrirá a las formidables relaciones que Kavanaugh sostiene con los más grandes influencers, y los rodeará con actores y directores de renombre mundial. La compañía ya ha conseguido acuerdos con grandes talentos, como Charlie D'Amelio, Bryce Hall y King Bach.



The Quad tiene programadas sus cuatro próximas películas de forma consecutiva, después de terminar Skill house en los próximos 12 meses.

"The Quad pretende romper el límite entre la cultura de las redes sociales y lo que hoy conocemos como Hollywood", dijo el socio fundador Ryan Kavanaugh. "Estamos encantados de llevar a la pantalla grande a las habilidades interpretativas de Charlie D'Amelio, Bryce Hall y, ahora, de King Bach. Su talento no tiene límites y su huella digital contribuirá a que el público vuelva a los cines. No podría estar más emocionado de hacer que esta nueva empresa cobre vida con los galardonados y eminentes productores Amy Kim y Jaime Burke, así como con el veterano productor y ejecutivo del espectáculo, Matt Weaver".

"Nos entusiasma estar acompañados por un productor veterano como Ryan. Tiene un amor por el cine que es contagioso, y un deseo constante de generar un nuevo espacio en la industria del entretenimiento. Las personas convocadas para hacer estas películas añaden una amplia experiencia que garantizará proyectos de calidad, que funcionen en favor de las fortalezas de los talentos con el propósito de ofrecer entretenimiento de máxima calidad a todos los aficionados al cine", añaden Amy Kim y Jaime Burke.

Anteriormente, Weaver y Kavanaugh realizaron juntos para Netflix el documental nominado al Grammy I'll sleep when I'm dead (Dormiré cuando me muera), sobre Steve Aoki; el documental The first Monday in May (El primer lunes de mayo), sobre la Gala del Met, producido junto con Anna Wintour para Magnolia Pictures; el musical de Broadway nominado a los premios Tony, Rock of ages (La era del rock), para el cual Weaver actuó como productor principal y socio general y Kavanaugh, como productor; y muchos otros programas y contenidos de televisión.

Además, Jason Barhydt de Triller producirá con The Quad. Barhydt trabajó anteriormente con Kavanaugh en algunos de sus mayores éxitos, incluidos Immortals (Inmortales), Limitless (Sin límites), Dear John (Querido John), Act of valor (Acto de valor), Safe haven (Un lugar secreto) y The fighter (El peleador).

El tercer proyecto de The Quad, Miles Ryder, cuya producción se prevé que comience a finales de este año, está protagonizado por King Bach, comediante y actor, y es un thriller al estilo de John Wick y Doctor Strange.

King Bach ganó notoriedad como el usuario con más seguidores (más de 11 millones) en la plataforma de redes sociales Vine. Bachelor aprovechó su éxito en Vine para obtener seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, y cuenta con casi 23 millones de seguidores solo en esta última. Recientemente, apareció en el drama deportivo National champions (Campeones nacionales) de Ric Roman Waugh, así como en la exitosa comedia Vacation friends (Amigos de las vacaciones) de 20th Century Studio y Broken Road Productions para Hulu. Bachelor también ha aparecido en series que incluyen The Mindy Project (El proyecto Mindy), House of lies (La casa de las mentiras), Black Jesus (El Jesús negro), y Key & Peele, y en películas como Fifty shades of Black (Cincuenta sombras negras), The babysitter (La niñera), y To all the boys I've loved before (A todos los chicos de los que me enamoré). Se aventuró a la actuación en más de una docena de papeles desde National champions (Campeones nacionales), Vacation friends (Amigos de las vacaciones), Fifty shades of Black (Cincuenta sombras negras), To all the boys I've loved before (A todos los chicos de los que me enamoré), y la serie Black Jesus (El Jesús negro) de Adult Swim.

The Quad se encuentra actualmente en la fase de posproducción de Skill house, la primera entrega de la franquicia de películas de terror con calificación R protagonizada por el fenómeno de las redes sociales y estrella de TikTok Bryce Hall, en coproducción con la compañía de producción de cine y televisión G-Unit Films and Television Inc., propiedad del icono mundial del hip hop Curtis "50 Cent" Jackson. La película está protagonizada por Hall junto con los actores veteranos Neal McDonough (Yellowstone, Arrow, The Flash) y Leah Pipes (The Originals [Los originales] y Sorority row [Secreto de sangre]).

The Quad ya ha comenzado la preproducción para el esperado thriller sobrenatural de Charli D'Amelio, Home school (Escuela en casa), escrito por Casey Giltner. Daniel Herther, vicepresidente sénior de producción de Proxima, quien dirigió el desarrollo de Home School (Escuela en casa), estará produciendo junto a Kavanaugh, Barhydt, Burke y Kim, así como Bobby Sarnevesht, socio de Kavanaugh. Marc, Heidi y Dixie D'Amelio actuarán como productores ejecutivos.

"Me olvidé de lo mucho que me encantaba el arte de hacer películas. El regreso a mis raíces, cuando participé de manera activa en el proceso creativo de proyectos como Brothers (Hermanos), The bank job (El robo del siglo), Limitless (Sin límites), Immortals (Inmortales), Dear John (Querido John), The fighter (El peleador), y muchas otras, me recuerda lo que me gustaba hacer películas. Por primera vez, tengo en Amy, Jaime y Matt a socios inmejorables, para asegurarnos de que logramos y brindamos contenido de la mejor cantidad. ¡Esta vez lo estamos haciendo a nuestra manera!", añadió Kavanaugh.

Acerca de Proxima Media y Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh, el fundador de Proxima Media y el accionista mayoritario de Triller, es uno de los ejecutivos más consumados, prolíficos y prestigiosos de la historia de la industria del entretenimiento. Utiliza un modelo inteligente de finanzas cinematográficas por el que fue apodado el creador del modelo de financiación "Moneyball". Produjo, distribuyó y estructuró la financiación de más de 200 películas, con lo que generó más de $20 mil millones en ingresos de taquilla en todo el mundo y obteniendo 60 nominaciones al Oscar. Es el 25avo productor de cine con más ingresos de todos los tiempos. Sus producciones incluyen Fast and Furious (Rápidos y furiosos), de la 2 hasta la 6, 300, Social Network (Red social), Limitless (Sin límites), The Fighter (El peleador), Talladega Nights (Ricky Bobby: Loco por la velocidad), Step Brothers (Hermanastros) y Mama Mia!. Kavanaugh y Proxima fueron pioneros en un innovador acuerdo de financiación posterior a la quiebra de Marvel, y elaboraron la estructura de estudio y financiación que dio lugar al universo cinematográfico de Marvel. Él constituyó la categoría SVOD (streaming) con Netflix, que impulsó la capitalización bursátil de esa compañía de $2 a $10 mil millones de dólares. Kavanaugh es cofundador de Triller, una de las tres aplicaciones de redes sociales de más rápido crecimiento. Recientemente dirigió la adquisición, fusión y relanzamiento de la aplicación de música y redes sociales.

También creó la compañía de televisión líder ahora conocida como Critical Content, que produce éxitos como Catfish (Catfish: mentiras en la red) para MTV y Limitless (Sin límites) para CBS, que vendió por $200 millones. Antes de su venta, la compañía tenía 40 series de televisión en 19 canales. Kavanaugh ha obtenido varios logros y premios, como el Premio al Productor del Año de Variety, el Premio al Liderazgo de The Hollywood Reporter, las menciones en la lista de 40 personas menores de 40 años más influyentes en el mundo empresarial según Fortune, en la lista Fortune 400 de Forbes, como productor multimillonario según Daily Variety y en la lista de las 100 personas más influyentes según Vanity Fair. Proxima y Kavanaugh son representados por Neil Sacker.

Dada su pasión por los animales, Kavanaugh también participa en la marca de alimentos para mascotas Dog for Dog, que dona alimentos para perros a refugios locales y nacionales por cada producto comprado para evitar la eutanasia de los perros. También formó parte de los consejos de administración de varias fundaciones benéficas, como la Sheriff's Youth Foundation y Cedars-Sinai Board of Governors, y fue presidente de Art of Elysian durante casi ocho años, entre otras.

Acerca de Lifeboat Productions

Amy Kim y Jaime Burke son productores galardonados con más de 20 años de experiencia diversa. Han producido contenido original para todos los principales estudios y realizadores de transmisiones en directo, incluidas la serie de Apple+ Surfside Girls (Las chicas de Surfside) y la de Amazon, Undone (Incompleta). Kim se inició como productora con el cortometraje ganador del Oscar West Bank story (Historia de la ribera occidental), mientras que Burke trabajó para 20th Century Fox y produjo películas independientes antes de fundar la compañía Lifeboat Productions. Lifeboat continuará produciendo su gama de proyectos, así como colaborando con socios actuales y futuros, además de The Quad.

Acerca de Matt Weaver

Matthew Weaver desarrollará proyectos para la compañía. Anteriormente, Weaver y Kavanaugh produjeron para Netflix el documental nominado al Grammy I'll sleep when I'm dead (Dormiré cuando me muera), que trata sobre Steve Aoki. También realizaron el documental The first Monday in May (El primer lunes de mayo) sobre la Gala del Met, que fue producido junto con Anna Wintour para Magnolia Pictures. Kavanaugh también fue productor del musical de Broadway nominado al Tony Rock of ages (La era del rock), del que Weaver fue productor principal y socio general.