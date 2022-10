Ryan Kavanaugh et Proxima Media lancent la nouvelle société de production « The Quad », en partenariat avec Amy Kim et Jaime Burke de Lifeboat Productions

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

LOS ANGELES, 05 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaugh, en partenariat avec Amy Kim et Jaime Burke de Proxima Media et Lifeboat Productions, est fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle société de production appelée The Quad. Matt Weaver et Jason Barhydt seront également producteurs au sein de la société, qui se spécialise dans les longs métrages axés sur l'horreur, le thriller, les comédies américaines et les histoires d'amour. Leur programmation annuelle se composera d'entre 3 et 5 films avec un budget autofinancé de 3 à 12 millions de dollars par film. The Quad utilisera les solides relations de M. Kavanaugh avec les plus grands influenceurs et les entourera d'acteurs et de réalisateurs de renommée mondiale. The Quad a déjà conclu des contrats avec les meilleurs talents, parmi lesquels Charlie d'Amelio, Bryce Hall et King Bach.



Pour les 12 prochains mois, The Quad a programmé ses quatre prochains films consécutifs juste après la fin du tournage de SKILL HOUSE.

« The Quad a l'intention de briser la frontière entre la culture des réseaux sociaux et ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Hollywood », a déclaré le partenaire Ryan Kavanaugh. « Nous sommes ravis de présenter les aptitudes d'acteurs de Charlie d'Amelio, Bryce Hall et désormais de King Bach sur le grand écran. Leur talent n'a pas de frontières, et leur empreinte numérique aidera à ramener le public dans les salles de cinéma. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de donner vie à cette nouvelle entreprise avec les producteurs et chefs d'entreprise primés Amy Kim et Jaime Burke, aux côtés du producteur et cadre du divertissement chevronné Matt Weaver. »

« Nous sommes ravis de faire partie de cette aventure avec un producteur expérimenté comme Ryan. Son amour pour la réalisation de films est contagieux, tout comme son désir constant de créer un nouvel espace dans l'industrie du divertissement. Les personnes réunies pour réaliser ces films apportent une expérience considérable, qui garantira des projets de qualité axés sur les points forts des talents en vue d'offrir un divertissement de haute qualité à tous les fans de cinéma », ont ajouté Amy Kim et Jaime Burke.

Par le passé, Matt Weaver et Ryan Kavanaugh ont produit ensemble le documentaire nommé aux Grammy Awards JE DORMIRAI QUAND JE SERAI MORT portant sur Steve Aoki pour Netflix, le documentaire THE FIRST MONDAY IN MAY portant sur le Met Ball et produit conjointement avec Anna Wintour pour Magnolia Pictures, la comédie musicale de Broadway nommée au Tony Awards ROCK FOREVER, pour laquelle M. Weaver était le principal producteur et partenaire général et M. Kavanaugh un producteur, ainsi que de nombreux contenus et émissions pour la télévision.

En outre, Jason Barhydt de Triller coproduira avec The Quad. M. Barhydt a déjà travaillé avec M. Kavanaugh sur certains de ses plus grands succès, notamment LES IMMORTELS, LIMITLESS, CHER JOHN, ACT OF VALOR, UN HAVRE DE PAIX et FIGHTER.

Le troisième projet de The Quad, MILES RYDER, dont la production est prévue dans le courant de l'année et qui met en vedette le comédien et acteur King Bach, est un thriller dont le style rappellera les films JOHN WICK et DOCTOR STRANGE.

King Bach a fait ses débuts en tant qu'utilisateur le plus suivi du réseau social Vine, avec plus de 11 millions de followers. M. Bachelor s'est appuyé sur son succès sur Vine pour se faire connaître sur d'autres plateformes telles que YouTube, TikTok et Instagram, sur laquelle il compte près de 23 millions de followers. Il est récemment apparu dans le drame sportif CHAMPIONS NATIONAUX de Ric Roman Waugh, ainsi que dans la comédie à succès NOS PIRES AMIS de 20th Century Studio et Broken Road Productions pour Hulu. M. Bachelor a également fait des apparitions dans des séries comme THE MINDY PROJECT, HOUSE OF LIES, BLACK JESUS et KEY & PEELE, ainsi que dans des films tels que CINQUANTE NUANCES DE BLACK, THE BABYSITTER et À TOUS LES GARÇONS QUE J'AI AIMÉS. Il s'est lancé en tant qu'acteur avec plus d'une douzaine de rôles dans CHAMPIONS NATIONAUX, NOS PIRES AMIS, CINQUANTE NUANCES DE NOIR, À TOUS LES GARÇONS QUE J'AI AIMÉS et à la série « Black Jesus » sur la chaîne Adult Swim.

The Quad est actuellement en phase de post-production sur SKILL HOUSE, le premier épisode de la franchise de films d'horreurs classés R, qui met en vedette le phénomène des réseaux sociaux et star de TikTok Bryce Hall, en co-production avec G-Unit Film & Television de l'icône mondiale du hip hop Curtis « 50 Cent » Jackson. Le film met en vedette Hall aux côtés des acteurs chevronnés Neal McDonough (Yellowstone, Arrow, Flash) et Leah Pipes (The Originals, SŒURS DE SANG).

The Quad est en phase de pré-production sur le très attendu thriller fantastique HOME SCHOOL de Charli D'Amelio, écrit par Casey Giltner. Daniel Herther, vice-président directeur de la production chez Proxima, qui a supervisé le développement de Home School, agira en tant que producteur aux côtés de Ryan Kavanaugh, Jason Barhydt, Jaime Burke et Amy Kim avec Bobby Sarnevesht, le partenaire de M. Kavanaugh. Marc, Heidi et Dixie D'Amelio seront producteurs exécutifs.

« J'avais oublié combien j'aime l'art de faire des films. En retournant à mes racines, lorsque je participais activement au processus créatif de projets tels que BROTHERS, BRAQUAGE À L'ANGLAISE, LIMITLESS, LES IMMORTELS, CHER JOHN, FIGHTER et bien d'autres encore, je me suis souvenu de ce que j'aimais dans la réalisation de films. Pour la première fois, j'ai le fin du fin en matière de partenaires avec Amy, Jaime et Matt pour m'assurer que nous réalisons et fournissons un standard et une qualité exceptionnels. Cette fois-ci, nous le faisons à notre façon ! », a poursuivi M. Kavanaugh.

À propos de Proxima Media et Ryan Kavanaugh

Fondateur de Proxima Media, l'actionnaire majoritaire de Triller, Ryan Kavanaugh est l'un des cadres les plus accomplis, prolifiques et honorés de l'histoire du secteur du divertissement. À l'aide d'un modèle intelligent de la finance cinématographique, il a été qualifié de créateur du « Moneyball pour les films ». Il a produit, distribué et/ou structuré le financement de plus de 200 films, générant plus de 20 milliards de dollars de revenus au box-office mondial et remportant 60 nominations aux Oscars. Il est le 25e producteur de films le plus riche de tous les temps. Ses productions comprennent Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers et Mamma Mia! M. Kavanaugh et Proxima ont été les pionniers d'un accord de financement innovant pour Marvel après la faillite, créant le studio et la structure financière qui ont conduit à Marvel Cinematic Universe. Il a élaboré la catégorie SVOD (streaming) avec Netflix, ce qui a fait passer la capitalisation boursière de cette société de 2 à 10 milliards de dollars. M. Kavanaugh est le cofondateur de Triller, l'une des trois applications de réseaux sociaux à la croissance la plus rapide. Il a récemment dirigé l'acquisition, la fusion et la relance de l'application de réseaux sociaux et de musique.

Il a également créé la puissante société de télévision, désormais connue sous le nom de Critical Content, produisant des émissions à succès telles que Catfish sur MTV et Limitless sur CBS, qu'il a vendues pour 200 millions de dollars. La société possédait 40 séries télévisées sur 19 réseaux avant sa vente. M. Kavanaugh a remporté de nombreux succès et récompenses, du Variety's Producer of the Year Award au Hollywood Reporter's Leadership Award, en passant par les 40 personnes les plus influentes du classement Fortune au classement Fortune 400, le producteur de milliards de dollars par le Daily Variety et les 100 personnes les plus influentes au monde par Vanity Fair. Proxima et M. Kavanaugh sont représentés par Neil Sacker.

Compte tenu de sa passion pour les animaux, M. Kavanaugh est également actif dans la marque d'aliments pour animaux domestiques Dog for Dog, qui fait don de nourriture pour chiens à des refuges locaux et nationaux pour chaque produit acheté afin de sauver des chiens de l'euthanasie. Il a également siégé au sein des conseils d'administration de plusieurs fondations caritatives, dont la Sheriff's Youth Foundation et le Conseil des gouverneurs de Cedars-Sinai, et a occupé le poste de président d'Art of Elysian pendant

près de huit ans, entre autres.

À propos de Lifeboat Productions

Amy Kim et Jaime Burke sont des productrices primées possédant plus de 20 ans d'expérience diversifiée. Elles ont produit du contenu original pour tous les principaux streamers et studios avec leurs crédits les plus récents, y compris les séries Surfside Girls d'Apple+ et Undone d'Amazon. Amy Kim a fait ses début dans la production avec le court-métrage primé aux Academy Awards WEST BANK STORY, tandis que Jaime Burke a travaillé pour 20th Century Fox et produit des films indépendants avant de constituer Lifeboat Productions. Lifeboat continuera à produire sa programmation de projets et à collaborer avec ses partenaires actuels et futurs en plus de The Quad.

À propos de Matt Weaver

Matthew Weaver produira des projets pour la société. Par le passé, M. Weaver et M. Kavanaugh ont produit le documentaire nommé aux Grammy Awards JE DORMIRAI QUAND JE SERAI MORT portant sur Steve Aoki pour Netflix. Ils ont également produit le documentaire THE FIRST MONDAY IN MAY portant sur le Met Ball, qui a été produit conjointement avec Anna Wintour pour Magnolia Pictures. M. Kavanaugh était également co-producteur de la comédie musicale ROCK FOREVER de Broadway nommée aux Tony Awards, pour laquelle M. Weaver était le principal producteur et associé général.