Ryan Kavanaugh와 Proxima Media, Lifeboat Productions 소속 Amy Kim 및 Jaime Burke와 공동으로 영화 제작사 The Quad 설립

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

로스앤젤레스, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaugh는 자신이 이끄는 Proxima Media와 Lifeboat Productions 소속 Amy Kim 및 Jaime Burke와 공동으로 The Quad라는 이름의 새로운 영화 제작사를 설립한다고 발표했다. 호러, 스릴러, 미국 코미니, 러브 스토리를 주제로 한 장편영화 제작에 중점을 둘 이 회사는 편당 300~1200만달러 예산을 자체 조달해 연간 3~5편의 영화를 제작하게 되며 Matt Weaver와 Jason Barhydt도 제작자로 합류한다. The Quad는 정상급 인플루언서 및 이들을 뒷받침하는 세계적 배우와 감독 등 Kavanaugh가 보유한 광범위한 인맥을 활용하게 되며 Charlie D'Amelio, Bryce Hall, King Bach 등의 스타들과 이미 계약을 체결한 상태다.



The Quad는 SKILL HOUSE 제작이 완료된 뒤 향후 12개월에 걸쳐 영화 4편을 차기작으로 선보일 예정이다.

회사 창립이사인 Ryan Kavanaugh는 “The Quad는 소셜미디어 문화와 기존에 알려진 할리우드 문법 사이의 경계를 허무는 것을 목표로 한다"면서 "Charlie D'Amelio, Bryce Hall, King Bach의 연기력을 빅스크린에 선보이게 되어 기대가 크다. 이들이 갖춘 재능은 한계가 없으며 이들의 디지털 풋프린트는 관객들을 극장으로 다시 불러모을 것이다. 수상 경력을 자랑하는 제작자이자 업계 거물인 Amy Kim과 Jaime Burke, 베테랑 제작자이자 연예 기획사 임원인 Matt Weaver와 함께 새로운 회사를 만들게 되어 기쁘다”고 밝혔다.

Amy Kim과 Jaime Burke는 “Ryan과 같은 베테랑 제작자와 함께 새로운 여정을 시작하게 되어 기쁘게 생각한다. Ryan은 관객을 끌어 모으는 영화 제작을 사랑하는 인물로 연예계에 새로운 바람을 불러 일으키고자 끊임없이 노력해 왔다. 영화 제작을 위해 이번에 영입된 인재들이 갖춘 깊이 있는 경력은 배우들의 매력을 팬들에게 선보일 최고 수준의 엔터테인먼트 제공을 목표로 하는 프로젝트 수립에 기여할 것”이라고 밝혔다.

Weaver와 Kavanaugh는 Steve Aoki를 주제로 그래미상 후보에 오른 넷플릭스 다큐멘터리 I'LL SLEEP WHEN IM DEAD, Met Ball을 주제로 한 다큐멘터리로 Anna Wintour와 공동 작업했으며 Magnolia Pictures에서 제작한 THE FIRST MONDAY IN MAY 제작에 협업한 바 있다. 또한 토니상 후보에 오른 브로드웨이 뮤지컬 ROCK OF AGES에서는 Weaver가 총괄 제작자 및 제너럴 파트너, Kavanaugh가 제작자로 참여했으며 그밖에 다양한 TV쇼와 콘텐츠 제작 과정에서 협업을 진행했다.

한편 Triller의 Jason Barhydt는 The Quad와 함께 제작을 맡게 된다. Barhydt는 과거 Kavanaugh와 함께 IMMORTALS, LIMITLESS, DEAR JOHN, ACT OF VALOR, SAFE HAVEN, THE FIGHTER 등 각종 히트작을 제작했다.

The Quad의 3번째 프로젝트인 MILES RYDER는 올 연말 제작이 시작될 예정이며 코미디언 겸 배우인 King Bach가 주연을 맡아 JOHN WICK과 DOCTOR STRANGE가 결합된 스릴러를 선보인다.

King Bach는 바인(Vine)에서 가장 팔로워가 많은 소셜 미디어 사용자였으며 1100만명의 팔로워를 거느린바 있다. Bachelor는 Vine에서의 성공을 기반으로 유튜브, 틱톡, 인스타그램 등 다양한 플랫폼에서 수많은 팔로워를 확보했으며 인스타그램에서만 2300만명이 넘는 팔로워를 보유하고 있다. Ric Roman Waugh의 스포츠 드라마 NATIONAL CHAMPIONS, 20th Century Studio와 Broken Road Productions가 제작한 Hulu 히트 코미디 VACATION FRIENDS 등에 출연했다. Bachelor는 또한 THE MINDY PROJECT, HOUSE OF LIES, BLACK JESUS, KEY & PEELE 등의 TV 시리즈, 그리고 FIFTY SHADES OF BLACK, THE BABYSITTER, TO ALL THE BOYS I'VE LOVED BEFORE 등의 영화에 출연했다. 또한 NATIONAL CHAMPIONS, VACATION FRIENDS, FIFTY SHADES OF BLACK, TO ALL THE BOYS I LOVED BEFORE, Adult Swim의 시리즈 “Black Jesus” 등의 작품에서 연기를 선보였다.

The Quad는 현재 R등급 호러 프랜차이즈 첫 작품으로 소셜미디어에서 돌풍을 일으킨 틱톡 스타 Bryce Hall이 주연을 맡은 SKILL HOUSE의 후반작업을 진행 중이다. 본 작품은 글로벌 힙합 아이콘인 Curtis "50 Cent" Jackson이 만든 제작사 G-Unit Film & Television와 공동으로 제작했으며 Hall 외에도 Neal McDonough (Yellowstone, The Arrow, The Flash)와 Leah Pipes (The Originals, SORORITY ROW)가 출연한다.

The Quad가 현재 사전제작 중인 작품으로는 Charli D'Amelio가 감독하고 Casey Giltner가 각본을 쓴 초자연 스릴러 HOME SCHOOL이 있다. Proxima의 제작 담당 부사장이자 본 작품 기획을 총괄하는 Daniel Herther가 Kavanaugh, Barhydt, Burke, Kim, 그리고 Kavanaugh의 파트너인 Bobby Sarnevesht와 공동으로 제작을 맡게 된다. Marc, Heidi, Dixie D'Amelio는 모두 제작책임자로 참여한다.

Kavanaugh는 “그 동안 내가 영화 제작의 미학을 얼마나 사랑해 왔는지 잊고 있었다. BROTHERS, THE BANK JOB, LIMITLESS, IMMORTALS, DEAR JOHN, THE FIGHTER 등의 프로젝트의 창작 과정에 깊이 관여해 온 내 경력의 뿌리로 돌아가면서 내가 영화 제작을 얼마나 사랑해 왔는지 다시금 깨닫게 되었다. 이번에 A+ 등급 수준의 양질의 영화를 제작, 배급하고자 Amy, Jaime, Matt과 같은 최고의 파트너들과 처음으로 협업을 진행하게 되었다. 이번에는 여러 제작자의 스타일이 반영된 작품이 탄생할 것!”이라고 덧붙였다.

Proxima Media 및 Ryan Kavanaugh 소개

Proxima Media 창립자이자 Triller 공동 창립자인 Ryan Kavanaugh는 연예계에서 존경 받는 인물로 풍부한 경력을 갖춘 성공한 고위 임원 중 한 사람이다. 그는 영화 제작비 조달에 지능형 재무 모델을 활용함으로써 "영화계를 위한 Moneyball"의 창안자로 불린다. 현재까지 200여편이 넘는 영화를 제작, 배급하고 구조화 금융을 통해 제작비를 조달했으며, 이들 작품은 총 200억 달러 이상의 국내외 흥행 수입을 기록하고 오스카상에 60차례 후보로 올랐다. 그는 역대 흥행 수익 25위를 기록한 제작자로 대표작으로는 Fast and Furious 2~6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers, Mamma Mia! 등이 있다. Kavanaugh와 Proxima는 파산 신청을 했던 Marvel을 위해 혁신적인 자본 조달 기법을 고안해 회사가 재무 구조를 구축하고 Marvel Cinematic Universe를 만드는 데 기여했다. 또한 Netflix가 시가총액이 2달러에서 100억 달러로 성장하는 데 발판이 된 SVOD 스트리밍) 카테고리를 만들기도 했다. Kavanaugh는 급성장세에 있는 3대 소셜미디어 앱 중 하나인 Triller의 공동 창립자로 최근에는 소셜미디어 및 음악 앱 인수 합병, 재론칭을 주도하고 있다.

그는 또한 Critical Content의 모태가 된 텔레비전 기업을 만들어 MTV에 Catfish를, CBS에 Limitless를 총 2억 달러에 판권을 판매했다. 회사는 매각 전까지 19개 네트워크에 방영된 총 40개의 텔레비전 시리즈 판권을 보유했다. Kavanaugh는 Variety의 Producer of the Year Award, The Hollywood Reporter의 Leadership Award 등 다수의 상을 수상했으며 Fortune의 40 Under 40 Most Influential People in Business, Forbes의 Fortune 400, Daily Variety의 Billion-Dollar Producer, Vanity Fair의 100 Most Influential People in the World에 이름을 올렸다. Proxima 및 Kavanaugh는 Neil Sacker가 법무를 담당한다.

동물 애호가인 Kavanaugh는 동물 사료 브랜드로 개 안락사를 막기 위해 지역 및 국립 보호소에 개 사료를 기증하고 있는 Dog for Dog의 경영에 참여하고 있다. 또한 Sheriff's Youth Foundation, Cedars-Sinai의 Board of Governors 등 다양한 자선재단 이사회 임원으로 활동 중이며 8년간 Art of Elysium 이사회 의장을 맡았다.

Lifeboat Productions 개요

Amy Kim과 Jaime Burke는 수상 경력을 가지고 있으며 20년 이상 다양한 경험을 갖춘 프로듀서다. 이들은 Apple+ 시리즈인 Surfside Girls와 Amazon의 Undone 등 주요 스트리밍 서비스사와 오리지널 콘텐츠와 영화사 최신작에 제작자로 참여했다. Kim은 Academy Award Short Film 부문 수상작인 WEST BANK STORY 제작자로 경력을 시작했으며 Burke는 Lifeboat Productions 설립 전까지 20th Century Fox에서 다양한 독립영화 제작에 참여했다. Lifeboat는 개봉 예정작들에 대한 제작을 지속하는 한편 The Quad를 비롯한 기존 파트너 및 미래 파트너들과의 협업을 이어갈 예정이다.

Matt Weaver 소개

Matthew Weaver는 자사 프로젝트 제작을 맡게 될 예정이다. Weaver와 Kavanaugh는 Steve Aoki를 주제로 그래미상 후보에 오른 넷플릭스 다큐멘터리 I'LL SLEEP WHEN IM DEAD를 공동 제작했다. 또한 Met Ball을 주제로 한 다큐멘터리로 Anna Wintour와 공동 작업했으며 Magnolia Pictures에서 제작한 THE FIRST MONDAY IN MAY 제작에 협업한 바 있다. 또한 토니상 후보에 오른 브로드웨이 뮤지컬 ROCK OF AGES에서는 Weaver가 총괄 제작자 및 제너럴 파트너, Kavanaugh가 제작자로 참여했다.