Ryan Kavanaugh dan Proxima Media Melancarkan Syarikat Pengeluaran Sepanduk Baharu 'The Quad' dengan Kerjasama Amy Kim dan Jaime Burke dari Lifeboat Productions

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

LOS ANGELES, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaugh, seiring dengan Proxima Media dan Lifeboat Productions Amy Kim dan Jaime Burke, dengan bangganya mengumumkan syarikat pengeluaran sepanduk baharu mereka yang dipanggil The Quad. Matt Weaver dan Jason Barhydt juga akan berkhidmat sebagai penerbit dengan syarikat itu, yang mengkhusus dalam filem panjang yang memfokuskan pada cerita seram, ngeri, komedi Amerika dan kisah cinta. Senarai tahunan mereka akan terdiri daripada 3-5 filem dan akan mempunyai belanjawan yang dibiayai sendiri sebanyak $3J - $12J setiap gambar. The Quad akan menggunakan hubungan mendalam Kavanaugh dengan pempengaruh terkemuka dan mengelilingi mereka dengan pelakon dan pengarah terkenal dunia. The Quad telah pun mendapat tawaran dengan bakat tersohor, termasuk Charlie D'Amelio, Bryce Hall dan King Bach.



Empat filem The Quad yang seterusnya dijadualkan ditayangkan berturut-turut pada permulaan penyempurnaan SKILL HOUSE dalam tempoh 12 bulan akan datang.

"The Quad berhasrat untuk memecahkan sempadan antara budaya media sosial dan apa yang kita kenali sebagai Hollywood hari ini," ujar Rakan Kongsi Ryan Kavanaugh. "Kami sangat teruja untuk membawa Charlie D'Amelio, Bryce Hall, dan kini lakonan King Bach ke skrin besar. Bakat mereka tiada sempadan, dan jejak digital mereka akan membantu membawa penonton kembali ke pawagam. Saya amat teruja untuk menghidupkan syarikat baharu ini dengan penerbit yang memenangi anugerah dan syarikat terkemuka Amy Kim dan Jaime Burke bersama penerbit veteran dan eksekutif hiburan Matt Weaver."

"Kami teruja untuk menempuh perjalanan ini bersama penerbit veteran seperti Ryan. Dia mempunyai kecintaan terhadap pembikinan filem yang menular dan keinginan berterusan untuk mencipta ruang baharu dalam industri hiburan. Orang yang dihimpunkan untuk membuat filem-filem ini menambah pengalaman yang mendalam yang akan memastikan projek berkualiti yang bertujuan untuk kekuatan bakat untuk membawa hiburan berkualiti tinggi kepada semua peminat filem," tambah Amy Kim dan Jaime Burke.

Sebelum ini Weaver dan Kavanaugh bersama-sama menghasilkan dokumentari yang dicalonkan Grammy, I'LL SLEEP WHEN IM DEAD tentang Steve Aoki untuk Netflix, dokumentari THE FIRST MONDAY IN MEI, tentang Met Ball yang dihasilkan bersama Anna Wintour untuk Magnolia Pictures, dan Tony Mencalonkan Broadway Musical ROCK OF AGES yang Weaver adalah Penerbit Utama dan Rakan Kongsi Umum dan Kavanaugh seorang penerbit dan banyak rancangan dan kandungan televisyen lain.

Di samping itu, Jason Barhydt dari Triller akan menghasilkan filem dengan The Quad. Barhydt sebelum ini bekerja dengan Kavanaugh dalam beberapa lagu popularnya, termasuk IMMORTALS, LIMITLESS, DEAR JOHN, ACT OF VALOR, SAFE HAVEN dan THE FIGHTER.

Projek ketiga The Quad, MILES RYDER, yang dijadualkan untuk memulakan produksi pada akhir tahun ini, dibintangi oleh King Bach, pelawak dan pelakon, adalah filem ngeri ala JOHN WICK bertemu DOCTOR STRANGE bersama The Quad.

King Bach mula-mula memasuki tempat kejadian sebagai pengguna media sosial paling banyak diikuti Vine di platform mereka, dengan lebih 11 juta pengikut. Bachelor telah mengubah kejayaan Vinenya menjadi platform yang memperoleh pengikut yang besar di platform termasuk YouTube, TikTok dan Instagram, dengan hampir 23 juta pengikut pada platform yang terakhir sahaja. Dia baru-baru ini muncul dalam drama sukan NATIONAL CHAMPIONS arahan Ric Roman Waugh serta 20th Century Studio dan Broken Road Productions komedi popular VACATION FRIENDS untuk Hulu. Bachelor juga telah muncul dalam siri termasuk THE MINDY PROJECT, HOUSE OF LIES, BLACK JESUS, dan KEY & PEELE dan dalam filem-filem seperti FIFTY SHADES OF BLACK, THE BABYSITTER dan TO ALL THE BOYS I've LOVED SEBELUM INI. Dia menceburi bidang lakonan dengan lebih sedozen peranan daripada NATIONAL CHAMPIONS, VACATION FRIENDS, FIFTY SHADES OF BLACK, TO ALL THE BOYS I LOVED BEFORE, dan siri Renang Dewasa "Black Jesus."

The Quad kini dalam pasca produksi di SKILL HOUSE, bahagian pertama dalam francais filem seram penarafan R yang dibintangi oleh fenomena media sosial dan bintang TikTok Bryce Hall, dalam produksi bersama dengan ikon hip hop global Curtis "50 Cent" G-Unit Filem & Televisyen Jackson. Filem ini dibintangi Hall bersama pelakon veteran Neal McDonough (Yellowstone, The Arrow, The Flash) dan Leah Pipes (The Originals, SORORITY ROW).

Pra-produksi sedang dijalankan dari The Quad untuk filem ngeri kuasa ghaib Charli D'Amelio HOME SCHOOL yang dinanti-nantikan, yang ditulis oleh Casey Giltner. SVP Pengeluaran di Proxima, Daniel Herther, yang mengetuai pembangunan Home School, akan menghasilkan bersama Kavanaugh, Barhydt, Burke, dan Kim dengan rakan kongsi Kavanaugh Bobby Sarnevesht. Marc, Heidi, dan Dixie D'Amelio akan berkhidmat sebagai penerbit eksekutif.

"Saya terlupa betapa saya sangat menggemari seni pembikinan filem. Berbalik kepada asal usul saya ketika saya terlibat secara langsung dalam proses kreatif untuk projek seperti BROTHERS, THE BANK JOB, LIMITLESS IMMORTALS, DEAR JOHN, THE FIGHTER dan banyak lagi, saat itu mengingatkan saya tentang perkara yang saya suka tentang pembikinan filem. Buat pertama kalinya, saya mempunyai rakan kongsi terbaik dalam Amy, Jaime dan Matt untuk memastikan kami melaksanakan dan menyampaikan dengan standard dan kualiti A+. Kali ini kami melakukannya dengan cara kami!" Kavanaugh menyambung.

Perihal Proxima dan Ryan Kavanaugh

Pengasas Proxima Media, pemegang saham yang mengawal Thriller, Ryan Kavanaugh, adalah salah seorang eksekutif yang paling berjaya, prolifik dan dihormati dalam sejarah industri hiburan. Beliau menggunakan model pintar bagi pembiayaan filem dan digelar "Moneyball untuk filem". Beliau telah menerbitkan, mengedar dan/atau menstruktur pembiayaan untuk lebih daripada 200 buah filem, menjana lebih daripada $20 bilion hasil pecah panggung di seluruh dunia dan memperoleh 60 pencalonan Oscar. Beliau adalah penerbit filem dengan kutipan ke-25 tertinggi sepanjang zaman. Penerbitan beliau merangkumi Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers dan Mama Mia! Kavanaugh dan Proxima mempelopori perjanjian kewangan yang inovatif untuk Marvel selepas ia muflis, mewujudkan studio dan struktur kewangan yang telah membawa kepada Marvel Cinematic Universe. Beliau membina kategori SVOD (penstriman) bersama Netflix yang meningkatkan permodalan pasaran syarikat itu daripada $2 kepada $10 bilion. Kavanaugh adalah pengasas bersama Thriller, satu daripada tiga aplikasi media sosial yang paling pesat berkembang. Baru-baru ini beliau mengetuai pemerolehan, penggabungan dan pelancaran semula aplikasi media sosial dan muzik itu.

Beliau juga mencipta syarikat televisyen terkenal, kini dikenali sebagai Critical Content, menghasilkan rancangan popular seperti Catfish di MTV dan Limitless di CBS, yang dijualnya pada harga $200J. Syarikat itu mempunyai 40 siri televisyen di 19 rangkaian sebelum dijual. Kavanaugh telah memperoleh beberapa pencapaian dan anugerah, daripada Anugerah Penerbit Terbaik Variety kepada Anugerah Kepimpinan Wartawan Hollywood, daripada 40 Bawah 40 Orang Paling Berpengaruh dalam Perniagaan Fortune kepada Forbes Fortune 400, Penerbit Berbilion Dolar oleh Daily Variety dan 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia oleh Vanity Fair. Proxima dan Kavanaugh diwakili oleh Neil Sacker.

Memandangkan minatnya terhadap haiwan, Kavanaugh juga aktif dalam jenama makanan haiwan peliharaan Dog for Dog, yang mendermakan makanan anjing kepada tempat perlindungan tempatan dan nasional untuk setiap produk yang dibeli untuk menyelamatkan anjing daripada dieutanasi. Beliau juga berkhidmat dalam lembaga beberapa yayasan amal, termasuk Yayasan Belia Sheriff dan Lembaga Gabenor Cedars-Sinai, dan berkhidmat sebagai Pengerusi Seni Elysian untuk hampir lapan tahun, antara lain.

Perihal Lifeboat Productions

Amy Kim dan Jaime Burke merupakan penerbit pemenang anugerah dengan lebih 20 tahun pengalaman yang pelbagai. Mereka telah menerbitkan kandungan asal untuk semua penstrim dan studio terkemuka dengan kredit terkini mereka, termasuk siri Apple+ Surfside Girls dan Amazon's Undone. Kim memulakan penerbitannya dengan filem pendek Pemenang Anugerah Akademi, WEST BANK STORY, manakala Burke bekerja untuk 20th Century Fox dan menghasilkan ciri indie sebelum membentuk Lifeboat Productions. Lifeboat akan terus menghasilkan senarai projeknya serta bekerjasama dengan rakan kongsi semasa dan masa depan sebagai tambahan kepada The Quad.

Perihal Matt Weaver

Matthew Weaver akan menghasilkan projek untuk syarikat itu. Sebelum ini Weaver dan Kavanaugh menghasilkan dokumentari yang dicalonkan Grammy, I'LL SLEEP WHEN IM DEAD, tentang Steve Aoki untuk Netflix. Mereka juga menghasilkan dokumentari THE FIRST MONDAY IN MEI, tentang Met Ball yang dihasilkan bersama Anna Wintour untuk Magnolia Pictures. Kavanaugh juga merupakan penerbit di Tony Nominated Broadway Musical ROCK OF AGES, di mana Weaver adalah Pengeluar Utama dan Rakan Kongsi Umum.