Ryan Kavanaugh与Proxima Media同Lifeboat Productions公司的Amy Kim与Jaime Burke合作推出新的制作公司“The Quad”

洛杉矶, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaugh与Proxima Media同Lifeboat Productions公司的Amy Kim及Jaime Burke合作,自豪地宣布他们的新制作公司“The Quad”。Matt Weaver与Jason Barhydt还将担任该公司的制片人,该公司专注于出品以恐怖、惊悚、美国喜剧以及爱情故事等主题为主的正片长度电影。他们的年度安排将包括3-5部电影,每部电影的自筹预算为300-1200万美元之间。The Quad将利用Kavanaugh与顶级影响人物的深厚关系,为他们投入世界知名的演员和导演资源。The Quad已经确定与顶级艺人的合作,包括Charlie D'Amelio、Bryce Hall和King Bach。

The Quad将在未来12个月内完成《SKILL HOUSE》的包装,然后连续完成四部电影。

合作伙伴Ryan Kavanaugh表示:“The Quad计划打破社交媒体文化与我们今天称为好莱坞文化之间的界限。我们很高兴能将Charlie D'Amelio、Bryce Hall以及现在的King Bach的演艺细节带到大屏幕上。他们的才华无限,他们的数字足迹将有助于带领观众重回剧院。我这对成立这家新公司感到无比兴奋,这里有屡获殊荣的制片人、Amy Kim和Jaime Burke这样能力出众的人物,以及经验丰富的制片人兼综艺节目执行导演Matt Weaver。”

Amy Kim和Jaime Burke表示:“我们很高兴能和Ryan这样经验丰富的制作人一起踏上这一旅程。他热爱电影制作并将这种热爱传递给别人,同时他还一直渴望在娱乐行业开辟新的空间。为制作这些电影而聚集的人们增加了深厚的经验,将确保通过人才的优势确保项目的质量,为所有电影爱好者带来高质量的娱乐节目。”

之前Weaver与Kavanaugh共同制作了获格莱美提名的纪录片《I'LL SLEEP WHEN IM DEAD》,讲述Netflix的Steve Aoki的故事;制作了纪录片《THE FIRST MONDAY IN MAY》,讲述了Met Ball的故事,该纪录片结合了Magnolia Pictures的Anna Wintour;还有获托尼奖提名的百老汇音乐剧《ROCK OF AGES》,Weaver担任主要制作人和普通合伙人,Kavanaugh则担任制作人;他们还合作过多个电视剧和节目内容。

此外,Triller的Jason Barhydt将与The Quad共同制作节目。Barhydt此前曾与Kavanaugh合作,推出了他的多首热门歌曲,其中包括《IMMORTALS》、《LIMITLESS》、《DEAR JOHN》、《ACT OF VALOR》、《SAFE HAVEN》和《THE FIGHTER.》。

《MILES RYDER》是The Quad的第三个项目,计划于今年晚些时候开始制作,由戏剧表演者兼演员King Bach主演,是The Quad制作的JOHN WICK遇到DOCTOR STRANGE类型的惊悚电影。

King Bach首次进入娱乐圈是作为Vine平台上粉丝数量最多的社交媒体用户,他的粉丝超过1100万。Bachelor把他在Vine平台的成功大胆引入YouTube、TikTok和Instagram等主流平台,仅在Instagram一个平台上就有近2300万粉丝。他最近参演了Ric Roman Waugh的体育剧《NATIONAL CHAMPIONS》以及20th Century Studio和Broken Road Productions为Hulu网站制作的热门喜剧《VACATION FRIENDS》。Bachelor还参演了《THE MINDY PROJECT》、《HOUSE OF LIES》、《BLACK JESUS》和《KEY & PEELE》等电视剧,以及《FIFTY SHADES OF BLACK》、《THE BABYSITTER》和《TO ALL THE BOYS I'VE LOVED BEFORE》等电影。他勇敢闯入演艺圈,拿下《NATIONAL CHAMPIONS》、《VACATION FRIENDS》、《FIFTY SHADES OF BLACK》、《TO ALL THE BOYS I LOVED BEFORE》以及“成人动画”连续剧《Black Jesus》等节目中的十多个角色。

The Quad目前正在进行《SKILLS HOUSE》的后期制作,这是首次制作有社交媒体热门现象和TikTok明星Bryce Hall参加的R级恐怖电影,与全球嘻哈偶像Curtis “50%” Jackson's G-Unit Film & Television合作制作。这部电影由Hall担任主演,联袂老牌演员Neal McDonough(《Yellowstone》、《The Arrow》、《The Flash》)和Leah Pipes(《The Original》 、《SORORITY ROW》一起演绎。

备受期待的Casey Giltner编剧Charli D'Amelio超自然惊悚片《HOME SCHOOL》正由The Quad进行预制作。Proxga制作高级副总裁Daniel Herther曾领衔《Home School》的开发,他将与Kavanaugh、Barhydt、Burke和Kim一道与Kavanaugh的合作伙伴Bobby Sarnevesht共同完成制作。Marc、Heidi和Dixie D'Amelio将担任执行制片人。

“我记不清我对电影制作艺术有多么的热爱。回顾我从《BROTHERS》、《THE BANK JOB》、《LIMITLESS IMMORTALS》、《DEAR JOHN》和《THE FIGHTER》等项目开始我的创意过程,它们提醒我为什么对制作电影这么热爱。我第一次拥有了像Amy、Jaime和Matt这样最顶尖的合作伙伴,这将确保我们以A+的标准和质量执行制作和完成作品。这次我们将按我们的方式来做!”Kavanaugh继续说道。

关于Proxima Media和Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh是Proxima Media创始人和Triller控股股东,他是娱乐行业历史上最杰出、最多产且最负盛名的高管之一。Kavanaugh在电影融资中运用智能模式,被称作“电影点金石”的缔造者。他为200多部电影制定、分发和/或实现融资结构化,在全球范围内实现超过200亿美元的票房收入,并获得60项奥斯卡提名。他是有史以来第25位高产电影制片人。他的作品包括《速度与激情》(系列2-6)、《社交网络》、《永无止境》、《斗士》、《塔拉德加之夜》、《非亲兄弟》和《妈妈咪呀!》 Kavanaugh和Proxima率先为破产后的漫威公司达成了一项创新型金融交易,帮助该公司与金融结构成立漫威电影宇宙(Marvel Cinematic Universe)。他与奈飞公司(Netflix)共同创建了SVOD(流媒体)类别,将该公司的市值从2美元提升到100亿美元。Kavanaugh是Triller的联合创始人,而Triller则是三个发展最快的社交媒体应用之一。他最近领导了该社交媒体和音乐应用的收购、合并和重新上市。

他还创建了一家现名为Critical Content的大型电视公司,制作在MTV播出的Catfish和在CBS播出的《永无止境》等类似的热门节目,这些节目的售价达2亿。该公司在售出前拥有40部电视剧,覆盖19个网络。Kavanaugh获得了多项成就和奖项,从《综艺》(Variety)评选的“年度最佳制片人奖”到“好莱坞记者领袖奖”,从《财富》“40位40岁以下最具商业影响力人物”到福布斯“财富400强”,还有《每日综艺》(Daily Variety)评选的“亿万美元制片人”和《名利场》(Vanity Fair)评选的“世界最具影响力100人”。Neil Sacker担任Proxima和Kavanaugh的代表。

出于对动物的热爱,Kavanaugh还积极参与宠物食品品牌Dog for Dog的活动,该品牌将所购买的产品全数用于购买狗狗食物捐赠给当地和全国的收容所,从而避免狗狗被安乐死。他还曾担任多个慈善基金会的董事会成员,包括Sheriff's Youth Foundation和Cedars-Sinai's Board of Governors,同时还担任Art of Elysian主席

近八年。

关于Lifeboat Productions

Amy Kim和Jaime Burke均是屡获殊荣的制片人,拥有20多年的丰富经验。他们为所有领先的流媒体和工作室制作了最新的原创内容,包括即将在Apple+播放的Surfside Girls电视剧和在Amazon's播放的Undone节目。Kim从奥斯卡获奖短片《西岸故事》开始她的制作生涯,而Burke则先为20th Century Fox制作非主流唱片,然后成立了Lifeboat Productions。Lifeboat将继续制作其计划项目,并与包括The Qua在内的当前和未来的合作伙伴进行合作。

关于Matt Weaver

Matthew Weaver将为公司制作项目。Weaver和Kavanaugh之前制作了获得格莱美提名的纪录片《I'LL SLEEP WHEN IM DEAD》,讲述Netflix的Steve Aoki的故事。他们还制作了纪录片《THE FIRST MONDAY IN MAY》,讲述了Met Ball的故事,该纪录片结合了Magnolia Pictures的Anna Wintour。Kavanaugh也是获得托尼奖提名的百老汇音乐剧《ROCK OF AGES》的制作人,Weaver则担任主要制作人和普通合伙人。