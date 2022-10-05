Ryan Kavanaugh 與 Proxima Media 跟 Lifeboat Productions 的 Amy Kim 和 Jaime Burke 合作推出了新的廣告製作公司「The Quad」

Indonesian Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

洛杉磯, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaugh 與 Proxima Media 跟 Lifeboat Productions 的 Amy Kim 和 Jaime Burke 合作，自豪地宣佈他們新的廣告製作公司名為「The Quad」。Matt Weaver 與 Jason Barhydt 將擔任該公司的製作人，該公司專門製作以恐怖、驚悚、美國喜劇和愛情故事為主題的長篇電影。他們的年度候選名單將由 3-5 部電影組成，每部電影的自資預算為 300 萬至 1,200 萬美元。The Quad 將利用 Kavanaugh 與頂級網紅們的深厚關係，並以世界知名的演員和導演們來圍繞他們。The Quad 已經與頂尖人才達成協議，包括 Charlie D'Amelio、Bryce Hall 和 King Bach。

The Quad 將在接下來的 12 個月內緊接著完成《SKILL HOUSE》之後的四部電影。

合夥人 Ryan Kavanaugh 表示：「打算打破社交媒體文化與我們今天所知的荷李活之間的界限， 我們很高興能將 Charlie D'Amelio、Bryce Hall 和 King Bach 的演出作品搬上大銀幕。他們的才華無國界，而他們的數碼足跡將有助於將觀眾帶回戲院。能跟屢獲殊榮的製片人、實力派 Amy Kim 與 Jaime Burke 以及資深製片人和娛樂監製 Matt Weaver 一起讓這家新公司煥發生機，讓我感到無比興奮。」

Amy Kim 與 Jaime Burke 補充道：「我們很高興能與 Ryan 這樣的資深製片人一起踏上這段旅程。他熱愛具有感染力的電影製作，並不斷尋求在娛樂業創造新空間。為製作這些電影而聚集的人群增加了體驗的深度，這將確保針對人才優勢的優質項目，為所有電影愛好者帶來最優質的娛樂。」

之前的 Weaver 和 Kavanaugh 共同製作了獲格林美獎提名的紀錄片，《I'LL SLEEP WHEN IM DEAD》是關於 Netflix 的 Steve Aoki，紀錄片《潮遊鏡花水月》是關於與 Anna Wintour 為 Magnolia Pictures 聯合製作的 Met Ball，以及東妮獎名的百老匯音樂劇《搖滾時代》，Weaver 是首席製片人兼普通合夥人，Kavanaugh 是製片人和許多其他電視節目和內容

此外，Triller 的 Jason Barhydt 將與 The Quad 共同製作。Barhydt 之前曾與 Kavanaugh 合作過他的一些熱門影片，包括《戰神世紀》、《逆天潛能》、《分手的情書》、《海豹突擊隊》、《緣來藏不了》 以及《擊情手足》。

The Quad 的第三個項目《MILES RYDER》計劃於今年稍後開始製作，由喜劇家兼演員 King Bach 主演，是The Quad 的《殺神John Wick》與《奇異博士》風格的驚悚片。

King Bach 作為 Vine 在其平台上最受關注的社交媒體用戶首次進入現場，擁有超過 1,100 萬名追隨者。Bachelor 在包括 YouTube、TikTok 及 Instagram 平台上將他的 Vine 成功轉化為主要追隨者，僅後者就有近 2,300 萬追隨者。他最近出現在 Ric Roman Waugh 的運動劇《國家冠軍》以及「二十世紀影業」和 Broken Road Productions 的 Hulu 熱門喜劇《度假夥伴》中。Bachelor 亦在《怪咖婦產科》、《謊言堂》、《黑人耶稣》和《阿奇與阿皮》等系列電影，以及《格雷的五十道黑影》、《辣手保姆》和《愛的過去進行式》等電影演出。他冒險演出了十多個角色，包括《國家冠軍》、《度假夥伴》、《格雷的五十道黑影》、《愛的過去進行式》，到我以前愛過的所有男孩，以及以成人觀眾為主要對象的系列《黑人耶稣》。

The Quad 目前正在為《SKILL HOUSE》進行後期製作，這部電影是由社交媒體現象和 TikTok 明星 Bryce Hall 主演的 R 級恐怖電影系列的第一部，與全球饒舌偶像歌手「50 Cent」Curtis Jackson 的 G-Unit Film & Television 公司共同製作。電影明星 Hall與資深演員 Neal McDonough （《黃石公園》、《绿箭侠》、《閃電俠》）和 Leah Pipes （《始祖家族》、《女生殺人宿舍》一起。

由 Casey Giltner 編劇而備受期待的 Charli D'Amelio 超自然驚悚片《 HOME SCHOOL 》目前正在 The Quad 進行前期製作。Proxima 的製作高級副總裁 Daniel Herther 將與 Kavanaugh、Barhydt、Burke 和 Kim 以及Kavanaugh 的合作夥伴 Bobby Sarnevesht 共同製作。Marc、Heidi 和 Dixie D'Amelio 將擔任執行製片人。

「我忘記了自已多麼熱愛製作電影的藝術。回到我親身參與過的項目《窒愛》、《玩命追緝：貝克街大劫案》、《逆天潛能》、《戰神世紀》、《分手的情書》、《擊情手足》等過程中，讓我想起了自己對製作電影的熱愛。我第一次擁有像 Amy、Jaime 和 Matt 這樣最好的合作夥伴，以確保我們以 A+ 標準和質素進行及交貨。Kavanaugh 繼續說道：「這次我們以自己的方式行事！」 。

關於Proxima Media and Ryan Kavanaugh

作為 Proxima Media 的創辦人兼 Triller 的控股股東，Ryan Kavanaugh 是娛樂業歷史上最有成就、最多產和最備受尊敬的行政人員之一。他運用電影金融的智能模型，被譽為「電影金球獎」的締造者。他為 200 多部電影製作、發行和／或結構化融資，在全球創造了超過 200 億美元的票房收入，並獲得了 60 項奧斯卡提名。他是有史以來票房收入第 25 位的電影製片人。他的製作包括《狂野時速 2-6》、《戰狼 300》、《社交網絡》、《逆天潛能》、《擊情手足》、《王牌飆風》、《爛兄爛弟》及《媽媽咪呀！》 Kavanaugh 和 Proxima 為破產後的漫威開創了一項創新的融資交易，建立了導致漫威電影宇宙的工作室和財務結構。他與 Netflix 建立了 SVOD（串流）類別，將公司的市值從 2 美元提升到 100 億美元。Kavanaugh 是 Triller 的聯合創辦人，Triller 是三個增長最快的社交媒體應用程式之一。他最近領導了社交媒體和音樂應用程式的收購、合併及重新發佈。

他還創立了強大的電視公司，現在被稱為關鍵內容，精彩的製作包括 MTV 的《鯰魚》和 CBS 的《逆天潛能》，他以 2 億美元的價格售出。在出售之前，該公司在 19 個網絡上擁有 40 部電視劇。Kavanaugh 獲得多項成就和獎項，包括 Variety 的年度製片人獎、荷里活記者領導獎、《財富》雜誌 40 位 40 歲以下最具影響力的商界人士、《福布斯》財富 400 強、《每日綜藝》十億美元製作人、《名利場》全球 100 位最具影響力人物。Proxima 和 Kavanaugh 由 Neil Sacker 作代表。

鑑於他對動物的熱情，Kavanaugh還積極參與寵物食品品牌「Dog for Dog」，該品牌向當地和國家收容所捐贈狗糧，購買每一種產品，以防止狗被安樂死。他還曾在多個慈善基金會的董事會任職，包括Sheriff's Youth Foundation 和 Cedars-Sinai 的理事會，並擔任 Elysian 的藝術主席

近八年等等。

關於 Lifeboat Productions

Amy Kim 和 Jaime Burke 都是屢獲殊榮的製作人，擁有 20 多年的豐富經驗。她們以最新的作品為所有領先的串流媒體和工作室製作原創內容，包括即將推出的 Apple+ 系列《Surfside Girls》和 Amazon 的《Undone》。Kim 從獲得奧斯卡獎的短片《西岸故事》開始製作，而 Burke 則在「二十世紀福斯」工作，並在組建 Lifeboat Productions 之前製作了獨立故事片。Lifeboat 將繼續製作其項目清單，並與除 The Quad 之外的當前和未來合作夥伴合作。

關於 Matt Weaver

Matthew Weaver 將為公司製作項目。此前，Weaver 和 Kavanaugh 為 Netflix 製作了關於 Steve Aoki 的格林美提名紀錄片《I'LL SLEEP WHEN IM DEAD》。他們還製作了紀錄片《潮遊鏡花水月》，關於與 Anna Wintour 共同為 Magnolia Pictures 製作的 Met Ball。Kavanaugh 亦是東妮獎提名百老匯音樂劇《搖滾時代》的製作人，Weaver 是該劇的首席製片人兼普通合夥人。