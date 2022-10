Biolog-id annonce le déploiement de sa solution chez We Are Blood, un important centre de transfusion sanguine desservant le centre du Texas (US)

English French

ATLANTA, 06 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biolog-id a annoncé aujourd'hui qu'elle déploiera sa solution d'optimisation de la chaîne de valeur chez We Are Blood, un centre de transfusion sanguine à but non lucratif basé à Austin (Texas) qui dessert le centre de l’état et qui est le fournisseur exclusif en sang de cette région. We Are Blood recueille les dons de sang et dessert plus de 40 hôpitaux et établissements médicaux, avec pour mission de fournir et de garantir l'approvisionnement en sang de la région.



"We Are Blood recherche et utilise des technologies innovantes pour assurer l'approvisionnement en sang de notre région et servir les patients du centre du Texas", a déclaré Marian Garrard, présidente et directrice générale de We Are Blood. "La collaboration avec Biolog-id nous permettra d'optimiser et d'améliorer encore la façon dont nous remplissons notre mission et notre engagement envers les habitants du centre du Texas."

We Are Blood adoptera la solution Biolog-id pour améliorer la visibilité, la documentation et le contrôle des multiples étapes du cycle de vie des érythrocytes (globules rouges) et des plaquettes. L'installation couvrira plusieurs incubateurs de plaquettes, ainsi que la chambre froide des érythrocytes, afin de récupérer les données tout au long des multiples étapes du processus. La solution mise en œuvre permettra de créer, de collecter et de consolider des données fiables afin d'améliorer la disponibilité, le coût et la qualité de ces produits sanguins vitaux.

"Biolog-id est honoré de pouvoir intégrer un centre innovant comme We Are Blood dans la grande famille croissante des centres régionaux de transfusion sanguine qui utilisent notre plateforme", a déclaré Troy Hilsenroth, PDG de Biolog-id. "La possibilité de soutenir de telles organisations dans leur mission difficile et critique est le but ultime de notre technologie et de notre équipe."

A propos de We Are Blood

We Are Blood est le centre de transfusion sanguine à but non lucratif du centre du Texas (US) et le fournisseur exclusif en sang de la région. Depuis 1951, We Are Blood a rassemblé les habitants du centre du Texas et les a incités à sauver la vie de leurs voisins dans le besoin. Aujourd'hui, We Are Blood recueille les dons de sang et dessert plus de 40 hôpitaux et établissements médicaux. La mission de We Are Blood est de fournir et de garantir l'approvisionnement en sang de la région, d'inciter les habitants de cette région à sauver des vies localement et de toujours traiter toutes les personnes qu’elle sert comme une famille.

Pour davantage d’informations, rendez-vous sur https://weareblood.org, https://www.facebook.com/wearebloodtx/ ou https://www.instagram.com/wearebloodtx/.

A propos de Biolog-id

Biolog-id développe des solutions d'optimisation de la chaîne de valeur pour les produits sanguins et autres produits de santé sensibles qui permettent de créer, collecter et consolider des données de haute qualité afin de stimuler l'impact opérationnel, commercial et clinique. La plateforme brevetée de Biolog-id est utilisée par de nombreux clients aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son Fondateur et les fonds Xerys.

Site internet de Biolog-id : www.biolog-id.com

Site internet de Xerys : www.xerys.com

Contact : Diane Muller, diane.muller@biolog-id.com