Richards Bay Minerals (groupe Rio Tinto) et Voltalia signent un contrat d'achat d'électricité d'origine solaire de 148 mégawatts en Afrique du Sud

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir conclu un CPPA1 avec Richards Bay Minerals (RBM), leader international de l'extraction de sables minéraux, filiale de Rio Tinto, pour le plus grand site d'énergie renouvelable dédié à une entreprise en Afrique du Sud.

Le contrat d'achat d'électricité a été signé à l'issue d'un processus lancé en 2021 par Richards Bay Minerals (RBM), le plus grand producteur de sables minéraux d'Afrique du Sud et une filiale du groupe anglo-australien de métaux et de mines, Rio Tinto. Le contrat, d'une durée de 20 ans, permettra de fournir environ 300 gigawattheures d'énergie renouvelable chaque année, par le biais d'un accord de « wheeling » et grâce aux installations de production de RBM dans le KwaZulu-Natal.

Grâce à ce CPPA, RBM bénéficiera d'un accès à l'électricité à long terme plus fiable tout en réduisant ses émissions annuelles de gaz à effet de serre (scope 1 et 2) d'au moins 10 %, soit 237 000 tonnes par an, ce qui équivaut à retirer plus de 50 000 voitures de la circulation.

L'électricité sera produite par le site de Bolobedu de Voltalia, une centrale solaire de 148 mégawatts qui sera construite dans la province de Limpopo, au nord-est de l'Afrique du Sud. La centrale bénéficiera des bonnes conditions solaires de la région et de la disponibilité du réseau. Elle produira de l'électricité verte pour un volume équivalent à la consommation électrique annuelle de plus de 425 000 habitants. Voltalia assurera le développement, la construction et l'exploitation de la centrale. La production devrait commencer en 2024.

Dans le cadre de sa mission, Voltalia veillera à ce que le projet solaire de Bolobedu ait un impact positif sur l'environnement et sur les communautés environnantes en créant des opportunités d'emploi local. Une main-d'œuvre totale de plus de 700 personnes est attendue pendant la construction, puis environ 50 personnes une fois que la centrale sera opérationnelle. Afin de soutenir la chaîne de valeur croissante du secteur des énergies renouvelables en Afrique du Sud, Voltalia s'efforcera également de s'approvisionner localement en biens et services.

Sinead Kaufman, CEO de Rio Tinto Minerals, a déclaré : "Cet accord, qui constitue un premier pas vers la réduction des émissions de carbone de RBM, est une étape importante qui s'inscrit dans la stratégie de décarbonisation de Rio Tinto. À mesure que ce projet d'énergie solaire progresse, nous continuerons d'explorer d'autres solutions renouvelables qui réduiront davantage nos émissions en Afrique du Sud et feront de Richards Bay Minerals un contributeur à notre engagement net zéro".

Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia, a déclaré : Nous sommes très heureux de soutenir RBM dans la décarbonisation de ses activités industrielles en Afrique du Sud. La centrale photovoltaïque de Bolobedu sera notre plus grand projet en Afrique, après avoir réalisé la construction d'une série d'autres centrales solaires pour notre compte ou pour des clients tiers sur le continent (Zimbabwe, Burundi, Tanzanie, Kenya, Mauritanie et Égypte). Ce projet est le premier de notre portefeuille sud-africain de centrales solaires et éoliennes en cours de développement, dans des zones où le raccordement au réseau est disponible, et qui sera prêt à aider nos clients à surmonter la crise énergétique actuelle grâce à une électricité abordable, propre et stable".

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,4 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 13,6 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 450 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



1 Corporate PPA : Corporate Power Purchase Agreement. Un Corporate PPA est un contrat long terme qui relie directement le consommateur d’électricité, une entreprise, au producteur qui construit une nouvelle centrale renouvelable pour fournir son client.

