Atos reçoit la note RSE triple A de la part de l’agence MSCI

Paris, le 6 octobre 2022 – Atos annonce avoir obtenu la plus haute notation qui puisse être accordée à une organisation (la note AAA) dans le cadre de la notation ESG 2022 de Morgan Stanley Capital International (MSCI), se classant parmi les 7 % d'entreprises les plus performantes du secteur « Logiciels et services »i. Ces entreprises se distinguent par une bonne performance en matière de Développement Durable à la fois sur les dimensions Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG).

Atos occupe une position de leader depuis 2017 et ce résultat démontre son amélioration continue et son engagement en matière de durabilité, ainsi que l’excellence de ses pratiques ESG. Les analystes de MSCI reconnaissent la qualité et la réputation des pratiques déployées par Atos dans le domaine de la gestion des émissions de carbone, notamment s’agissant de ses propres objectifs de réduction d’émissions. Ces objectifs sont alignés sur ceux de la STBi et visent à atteindre zéro émission nette au plus tard en 2039.

Le rapport souligne également le leadership d'Atos dans les technologies propres afin d’aider ses clients à décarboner leur activité grâce à son portefeuille de plateformes numériques et de services de conseil « A to Zero ».

De plus, les analystes de MSCI relèvent une gouvernance stabilisée et renforcée chez Atos et reconnaissent la diversité au sein du conseil d'administration, composé de plus de 50% de femmes depuis le mois d'août de cette année. Cette gouvernance renforcée soutient la bonne exécution du projet de transformation stratégique d'Atos afin de créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes.

Les notations ESG fournies par MSCI ESG Research portent sur des entreprises publiques mondiales et quelques entreprises privées sur une échelle de AAA (leader) à CCC (retardataire), en fonction de l’exposition aux risques ESG spécifiques à leur secteur et de leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs. Les recherches menées par MSCI sont conçues pour fournir des informations essentielles à même d’aider les investisseurs institutionnels à identifier les risques et les opportunités qu’une recherche traditionnelle sur les investissements pourrait négliger. Les notations MSCI ESG sont également utilisées dans la construction des indices MSCI ESG, produits par MSCI, Inc.

« Nous sommes particulièrement fiers de recevoir cette évaluation triple A qui confirme l'engagement continu d'Atos en faveur d'un avenir durable pour tous, tel qu'il est exprimé dans notre raison d’être et nos objectifs climatiques ambitieux. » déclare Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du Groupe Atos : « En tant qu'entreprise leader de la transformation numérique, nous nous engageons à réduire notre propre empreinte carbone et à permettre également à nos clients de prendre des mesures pour réduire leurs propres émissions grâce à notre portefeuille de solutions numériques innovantes. »

Atos occupe une position de premier plan dans le secteur informatique de l'indice DJSI, a obtenu le prix Platine d'EcoVadis, le statut Prime dans l'évaluation ESG réalisée par ISS et la note " A " du Carbon Disclosure Project.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ

L'utilisation par Atos des données de MSCI ESG Research LLC, ou de ses sociétés affiliées (« MSCI »), et l'utilisation des logos, marques commerciales, marques de service ou noms d'indices MSCI dans le présent document ne constituent pas un parrainage, une approbation, une recommandation ou une promotion d'Atos et de ses sociétés affiliées par MSCI. Les services et données MSCI sont la propriété de MSCI ou de ses fournisseurs d'informations, sont fournis « en l'état » et sans garantie. Les noms et logos MSCI sont des marques commerciales ou des marques de service de MSCI.

i 143 sociétés de « logiciels et services » de l'indice MSCI All Country World (ACWI) ont été évaluées sur la base de critères ESG. Le MSCI ACWI est conçu pour représenter la performance de l'ensemble des opportunités des actions de grande et moyenne capitalisation à travers 23 marchés développés et 24 marchés émergents. En mai 2022, il couvre plus de 2 933 constituants dans 11 secteurs et environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant de chaque marché. L'indice est construit selon la méthodologie GIMI (Global Investable Market Index) de MSCI, qui est conçue pour prendre en compte les variations reflétant les conditions entre les régions, les tailles de capitalisation boursière, les secteurs, les segments de style et les combinaisons.

