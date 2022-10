STMicroelectronics : La Software République présente une borne de recharge intelligente et sécurisée pour véhicules électriques

English French

Mondial de l’Auto 2022

La Software République présente une borne de recharge intelligente et sécurisée pour véhicules électriques

Paris, le 06/10/2022 - La Software République, un écosystème d’open innovation pour la mobilité intelligente, sécurisée et durable, lancé par Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales, présentera au Mondial de l'Auto un démonstrateur de borne de recharge bidirectionnelle, connectée et sécurisée pour véhicules électriques à destination des particuliers et professionnels.

Actuellement, près de 80% des propriétaires d’une voiture électrique ou hybride rechargeable font le choix de recharger leur véhicule chez eux, au travail, dans une copropriété ou un parking privé. Alors que le marché des véhicules électriques se développe rapidement, disposer d’un accès pratique à la recharge est devenu une priorité. En Europe, IHS Markit prévoit que le déploiement cumulé des stations de recharge électriques augmentera de 24 % par an au cours de la période 2020-30i.

Baptisé « Mobilize Powerbox®ii», ce démonstrateur technologique innovant de la Software République répond à plusieurs objectifs majeurs en Europe :

Faciliter l’accès à la recharge pour tous les utilisateurs de véhicules électriques,

Contribuer à la gestion intelligente des réseaux électriques,

Apporter une solution aux risques de cybersécurité dans l’intégration sur les réseaux électriques de recharge des véhicules,

Renforcer la souveraineté industrielle et technologique de ce nouveau segment de marché.

La borne de recharge d’une puissance allant de 7 à 22kW intègre les expertises de :

Orange en télécommunication 4G et services associés,

en télécommunication 4G et services associés, Renault Group en architecture des systèmes de charge des véhicules électriques,

en architecture des systèmes de charge des véhicules électriques, STMicroelectronics en semiconducteurs avec son microprocesseur (1) et coprocesseur de communication (2) assurant une solution interopérable capable de fournir des services de borne de recharge intelligente, en particulier la charge bidirectionnelle, V2G (Vehicle-To-Grid),

en semiconducteurs avec son microprocesseur (1) et coprocesseur de communication (2) assurant une solution interopérable capable de fournir des services de borne de recharge intelligente, en particulier la charge bidirectionnelle, V2G (Vehicle-To-Grid), Thales en cybersécurité et en protection des données avec un système de gestion sécurisée des identifiants et des accès nécessaires à un écosystème de confiance, répondant aux exigences des standards d’interopérabilité.

Les membres du projet se sont également associés à d’autres partenaires technologiques dont IoTecha Corp pour la conception électronique de la borne et LACROIX pour sa fabrication qui sera réalisée dans sa nouvelle usine française d’assemblage électronique du futur, Symbiose. En collaboration avec Mobilize, la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités, les produits de la gamme

« Mobilize Powerbox® » seront commercialisés courant 2023. La version bidirectionnelle permettra d’utiliser la capacité de stockage de la batterie Li-ion du véhicule comme une source d’énergie. Sans impacter l’autonomie nécessaire à la mobilité et en toute simplicité, le système permettra de piloter le flux d’énergie, d’améliorer le taux d’utilisation d’énergie renouvelable et de supporter le réseau électrique en y réinjectant de l’énergie en cas de besoin. Une borne évolutive, adaptative, capable de transformer votre véhicule en une centrale de production modèle réduit. Unifiés, 50 000 systèmes de ce type (Véhicule et borne de recharge) produisent l'équivalent d'une centrale électrique et peuvent ainsi suppléer une production à énergie fossile. Ainsi, chaque possesseur de la borne de recharge

« Mobilize Powerbox® » V2G connectée à un véhicule électrique devient un acteur de la transition écologique.

Avec « Mobilize Powerbox® », la Software République souhaite ainsi démocratiser les fonctionnalités de charge bidirectionnelle et contribuer à la gestion intelligente de l’énergie. La borne de recharge sera exposée au Salon de l’Auto 2022 sur le stand Mobilize (Hall 6) lors de la journée presse du

17 octobre et sera présentée par les équipes de la Software République à 11 heures.

Compléments techniques

(1) Le microprocesseur (STM32MP1) de ST est une plateforme ouverte conçue pour le développement d’applications industrielles de plus en plus exigeantes en termes de performance et de sécurité. Elle permet aux utilisateurs la flexibilité de développer leurs solutions sur la base de logiciels libres, tout en combinant la gestion du temps réel avec un faible niveau de consommation d’énergie. L’utilisation de la distribution OpenSTLinux combinée à l’écosystème STM32Cube permet également de drastiquement réduire le temps de développement. En outre, la série de microprocesseurs STM32MP1 bénéficie de l’engagement pris par ST d’assurer l’approvisionnement de microprocesseurs de qualification industrielle pendant au moins 10 ans.





(2) Le ST2100 est un composant de communication par courant porteur à large bande optimisé pour le marché des bâtiments connectés et conçu pour faciliter l’intégration de nouveaux protocoles tel que ISO15118 en s’appuyant sur une architecture Linux. Il permet de couvrir efficacement le cas d’usage de la borne de recharge connectée grâce à l’expertise de IoTecha Corp, partenaire qui assure le développement et la maintenance des services inhérent à une borne de recharge connectée. Cette expertise a été acquise au cours des 10 dernières années de collaboration étroite entre STMicroelectronics et IoTecha Corp.





Retrouvez l’ensemble des informations de la Software République sur son site internet : softwarerepublique.eu

Pièce jointe