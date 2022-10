Fujifilm bringt neue Software SCALE EYE¹ zur Unterstützung der virtuellen Größenmessung von Dickdarmläsionen auf den Markt

English Italian Spanish German French









RATINGEN, Germany, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die FUJIFILM Europe GmbH hat die Software SCALE EYE, eine virtuelle Messskala in Echtzeit („SCALE EYE“) auf den europäischen Markt gebracht. Die Software wurde entwickelt, um Ärzte bei der Größeneinschätzung von Darmläsionen (Störung der anatomischen Struktur) zu unterstützen. SCALE EYE ist die neueste Technologie, die im Rahmen der ELUXEO Ultra Plattform – einem umfangreichen Endoskopie-Angebot – erhältlich ist.

Aufgrund einer steigenden Darmkrebsrate in Europa sind Vorsorgeuntersuchungen wichtiger denn je. 2020 waren 12,7% aller neuen Krebsdiagnosen in Europa Darmkrebs und dieser damit die zweithäufigste Krebserkrankung.2 Eine frühe Entdeckung und Diagnose von Krebs und Krebsvorstufen ist wichtig, um die Komplexität der Behandlung zur reduzieren und das Leben der Patienten zu verbessern.3

Bei der Bestimmung der Behandlungsmethode, wie z.B. Resektion durch EMR oder ESD, ist die Größe der Läsion ein wichtiger Faktor.4 Die Größe der Läsion bereits während der endoskopischen Untersuchung zu bestimmen, kann jedoch schwierig sein.

Die von der FUJIFILM Corporation, Japan, entwickelte SCALE EYE Software unterstützt Ärzte bei der Einschätzung der Größe von Darmläsionen. Mit einem einfachen Knopfdruck am Endoskopgriff wird SCALE EYE aktiviert und der Arzt erhält direkt bei der Untersuchung eine virtuelle Messskala im endoskopisches Bild.

Wie SCALE EYE funktioniert

Zum SCALE EYE System gehört die Support-Software EW10-VM01 sowie das neu entwickelte Endoskop EC-760S-A/M, L, das mit einem Klasse 1-Laser ausgestattet ist. Der Laserpunkt ist im endoskopischen Bild sichtbar. Die Position des Laserpunktes verändert sich in Relation des Abstandes der Endoskopspitze zu dem zu untersuchenden Objekt. Abhängig von der Laserpunktposition passt sich die Größe der Skala automatisch an.





Nutzeroberfläche

Die Skalagröße ist wählbar von 5mm, 10mm bis zu 20mm, und die Aktivierung und Deaktivierung dieser Funktion kann ganz einfach über den Endoskop-Schalter vorgenommen werden.

Die virtuelle Messskala wird in Echtzeit auf dem normalen Endoskop-Bildschirm wiedergegeben. Ein zusätzlicher Monitor ist nicht notwendig.

Die SCALE EYE Software (EW10-VM01) kann auf der Erweiterungseinheit EX-1 installiert werden, auf der auch die CAD EYE Software5, eine Anwendung zur Detektion und Charakterisierung von Darmpolypen, genutzt werden kann.

Saskia Papa, Senior Product Manager bei FUJIFILM Europe GmbH:

“SCALE EYE ist ein weiterer technologischer Sprung vorwärts, um Ärzte im Kampf gegen Dickdarmkrebs zu unterstützen. Es ist allgemein bekannt, dass die Detektion und die akkurate Charakterisierung einer Läsion einen Einfluss auf das Auftreten von Intervallkarzinomen hat. Die akkurate Messung einer Läsion beeinflusst nicht nur die Kontrollintervalle, sondern bestimmt auch die passende Behandlungstherapie. Mit SCALE EYE haben wir eine echte Chance, Ärzte bei der Verbesserung der Qualität von Koloskopien, während des ganzen Prozesses vom Screening bis zur Behandlung, zu unterstützen und dadurch auch das Leben der Patienten zu verbessern.“

Über Fujifilm in Europa



Fujifilm betreibt in Europa über 50 Gruppengesellschaften und Zweigniederlassungen und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service. Die FUJIFILM Europe GmbH, mit Sitz in Ratingen, ist die strategische Hauptverwaltung für die Region. Fujifilm bedient in Europa ein breites Spektrum an Industrien, darunter Medizintechnik, Biopharmazie, elektronische Materialien, Industrieprodukte, Chemikalien, grafische Systeme, optische Geräte, Datenspeicherung und alle Aspekte der Fotografie. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen seinen Fokus intensiv auf den Bereich Healthcare gerichtet – von der Prävention zur Diagnostik bis hin zur Therapie. Heute hält Fujifilm in Europa Produkte für das gesamte Spektrum der Patientenversorgung bereit. Außerdem ist das Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und der Mitwirkung bei der Herstellung von fortschrittlichen Therapien, Gentherapien und Impfstoffen engagiert, sowie bei der Bereitstellung von Zellkulturmedien. Außerdem bietet Fujifilm Lösungen für die regenerative Medizin an.

Weitere Informationen: www.fujifilm.com

Über ELUXEO Ultra



Fujifilms ELUXEO Ultra System ist eine der ersten Plattformen in der Endoskopie, mit der Läsionen im Dickdarm entdeckt und charakterisiert werden können. Als eine Weiterentwicklung des ELUXEO Ultra Systems wurde nun SCALE EYE integriert, eine virtuelle Messskala, die in Echtzeit Ärzte unterstützt, um die Größe einer Läsion im Dickdarm zu bestimmen sowie ColoAssist PRO, ein in Echtzeit agierendes Visualisierungssystem. Dies sind die neuesten Entwicklungen in der ELUXEO Ultra Familie für endoskopische Technologien. Sie folgen auf die Einführung der CAD EYE Software, einer Funktion zur Entdeckung und Charakterisierung von Dickdarmpolypen basierend auf KI-Technologie. Die ELUXEO Ultra Plattform wird auch zukünftig neu entwickelte Produkte und Technologien integrieren, damit sichergestellt ist, dass Fujifilms aktuell bestes Endoskopiesystem immer auf der Höhe der Zeit ist.

