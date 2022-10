FUJIFILM Europe lance un nouveau logiciel SCALE EYE¹, une fonction d’échelle virtuelle en temps réel pour aider les endoscopistes à estimer la taille des lésions dans le côlon

English Italian Spanish German French









RATINGEN, Germany, 06 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Europe GmbH a lancé le nouveau logiciel EW10-VM01 pour la fonction d’échelle virtuelle en temps réel SCALE EYE (« SCALE EYE »), conçu pour aider les endoscopistes à estimer la taille des lésions dans le côlon. SCALE EYE est la dernière technologie à être lancée dans le cadre de la plate-forme ELUXEO Ultra, offrant un package complet pour les endoscopistes.



Les endoscopistes sont confrontés à une demande accrue en raison de l’incidence croissante du cancer colorectal en Europe. Le cancer colorectal représentait 12,7 % de tous les nouveaux diagnostics de cancer en Europe en 2020, ce qui en fait le deuxième cancer le plus fréquent. 2 Il a été prouvé que la détection et le diagnostic précoces du cancer et des lésions précancéreuses réduisent considérablement la complexité du traitement et améliorent les résultats des patients.3

Lors de la décision d’une intervention thérapeutique dans le côlon, telle que la résection et l’ESD, la taille de la lésion est considérée comme l’un des facteurs importants. 4 Cependant, il n’est pas toujours simple d’estimer la taille de la lésion dans le champ de vision endoscopique.

Fujifilm a développé SCALE EYE, une fonction conçue pour aider les endoscopistes à estimer la taille des lésions dans le côlon. En appuyant simplement sur l’interrupteur de l’endoscope, SCALE EYE est activé pour aider l’endoscopiste à déterminer la taille de la lésion dans le champ de vision endoscopique.

Comment fonctionne SCALE EYE

Le système SCALE EYE comprend le nouvel endoscope EC-760S-A/M, L, qui est équipé d’un laser de classe 1. Le pointeur laser est visible dans l’image endoscopique. La position du pointeur laser change par rapport à la distance entre la tête de l’endoscope et l’objet. En fonction de cette position de pointeur laser, la taille de l’intervalle d’échelle s’ajuste automatiquement.





Interface utilisateur

La taille de l’échelle est sélectionnable à partir de 5 mm, 10 mm et 20 mm, et l’activation et la désactivation de la fonction peuvent être simplement actionnées par le bouton de l’endoscope.

L’échelle virtuelle est affichée sur le même moniteur endoscopique en temps réel et ne nécessite pas de moniteur séparé.

Le logiciel SCALE EYE (EW10-VM01) peut être installé dans l’unité d’extension EX-1, qui peut également être utilisée pour la détection et la caractérisation CAD EYE.5

Saskia Papa, chef de produit senior chez FUJIFILM Europe GmbH, a déclaré :

« SCALE EYE est un autre bond en avant technologique dans la lutte contre le cancer colorectal en ciblant les défis auxquels sont confrontés les coloscopistes. Il est largement connu que si la détection et la caractérisation précise des lésions ont un impact sur l’apparition de cancers d’intervalles, une mesure précise des lésions est essentielle non seulement pour définir des intervalles de surveillance appropriés, mais aussi pour déterminer le traitement le plus approprié. Avec SCALE EYE, nous avons une réelle chance d’aider davantage les médecins à améliorer la qualité de la coloscopie, du dépistage au traitement et, en fin de compte, d’améliorer la vie des patients.

À propos de Fujifilm en Europe



Fujifilm exploite plus de 50 sociétés et succursales du groupe en Europe et emploie plus de 6000 personnes engagées dans la R&D, la fabrication, les ventes et le service, avec FUJIFILM Europe GmbH, située à Ratingen, en Allemagne, opérant comme siège stratégique pour la région. Dans toute l’Europe, les entités Fujifilm desservent un large éventail d’industries, notamment la technologie médicale, les produits biopharmaceutiques, les matériaux électroniques, les produits industriels, les produits chimiques, les systèmes graphiques, les dispositifs optiques, le stockage de données et tous les aspects de la photographie. Au cours des 20 dernières années, l’entreprise s’est concentrée plus intensément sur les soins de santé - du diagnostic à la prévention et au traitement. Aujourd’hui, Fujifilm en Europe fournit tout le spectre des soins aux patients, en plus de la recherche, du développement et de la fabrication de thérapies innovantes, de thérapies géniques et de vaccins, ainsi que de milieux de culture cellulaire et de solutions de médecine régénérative.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : fujifilm.com

À propos d’ELUXEO Ultra

Le système Eluxeo Ultra de Fujifilm est l’une des premières plateformes d’endoscopie à détecter et à caractériser les lésions en temps réel. Il améliore le système ELUXEO existant de Fujifilm en intégrant SCALE EYE, une fonction d’échelle virtuelle en temps réel conçue pour aider les endoscopistes à estimer la taille des lésions dans le côlon, et ColoAssist PRO, notre système de visualisation de l’endoscope en temps réel pour fournir un ensemble complet pour les endoscopistes. Ce sont les derniers ajouts à la famille de technologies d’endoscopie ELUXEO Ultra, qui font suite au lancement de CAD EYE, une fonction de détection de polypes du côlon et caractérisation utilisant la technologie de L’IA. La plate-forme ELUXEO Ultra s’adaptera à une gamme d’outils et de technologies futurs à mesure de leur évolution, de sorte que le meilleur système d’endoscopie de Fujifilm pour les patients d’aujourd’hui le restera demain.

1 SCALE EYE est un nom de marque Fujifilm de la fonction pour prendre en charge l’estimation de la taille par échelle virtuelle. Pour activer SCALE EYE, les coloscopes EC-760S-A/M et EC-760S-A/L équipés d’un laser rouge sont utilisés en combinaison avec le logiciel EW10-VM01.

2 Incidence du cancer colorectal dans l’UE-27, Commission européenne. 2021. https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/Colorectal_cancer_factsheet-Mar_2021.pdf

3 Journée mondiale contre le cancer 2019 : Accent mis sur la détection précoce. 2019. https://ascopost.com/News/59711

4 Polypectomie colorectale et résection muqueuse endoscopique (DME) : Lignes directrices cliniques de la Société européenne d’endoscopie gastro-intestinale (ESGE). 2017. https://www.esge.com/assets/downloads/pdfs/guidelines/2017_s_0043_102569.pdf

5 CAD EYE est une fonction de marque Fujifilm pour aider au diagnostic assisté par ordinateur (CAD) en endoscopie. La fonction a été conçue avec le Deep Learning, qui est une forme de technologie d’intelligence artificielle, et ne modifie pas automatiquement les performances ou la précision du système une fois installée. CAD EYE peut être utilisé en installant le logiciel EW10-EC02 sur l’unité d’expansion EX-1.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0a38da3-7222-41e7-b21e-845aec277762/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd1aa0a6-e71d-4032-9e98-4cdfcdd367da/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3bef7a1b-f1c7-458a-bc7b-3a892a698b82/fr

Nina Strupeit

Marketing Specialist

Endoscopy Systems European Medical Systems Division

E-mail: nina.strupeit@fujifilm.com