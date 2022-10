Fujifilm Europe lancia il nuovo software SCALE EYE¹, una funzione di virtual scale in tempo reale per aiutare gli endoscopisti a stimare le dimensioni delle lesioni nel colon

English Italian Spanish German French









RATINGEN, Germany, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Europe GmbH lancia SCALE EYE, il nuovo software EW10-VM01 per la funzione virtual scale in tempo reale. Il software e’ progettato per aiutare gli endoscopisti a stimare le dimensioni delle lesioni nel colon. SCALE EYE è l'ultima tecnologia lanciata nell'ambito della piattaforma ELUXEO Ultra, che offre un pacchetto completo per gli endoscopisti.



Gli endoscopisti devono far fronte a un aumento della domanda a causa della crescente incidenza del cancro colorettale in Europa. Il cancro del colon-retto ha rappresentato il 12,7% di tutte le nuove diagnosi di cancro in Europa nel 2020, diventando così il secondo tumore più frequente.2 È stato dimostrato che la diagnosi e l'individuazione precoce del cancro e delle lesioni precancerose riducono significativamente la complessità del trattamento e migliorano i risultati dei pazienti.3

Quando si pianifica un intervento terapeutico del colon, come la mucosectomia (EMR) o la dissezione sottomucosa (ESD), le dimensioni della lesione sono considerate uno dei fattori piu’ importanti.4 Tuttavia, non è sempre facile stimare le dimensioni nel campo visivo endoscopico. In risposta a questa esigenza, Fujifilm ha sviluppato SCALE EYE, una funzione progettata per aiutare gli endoscopisti a stimare le dimensioni delle lesioni nel colon. Premendo semplicemente il pulsante di remotaggio sull'endoscopio, si attiva SCALE EYE che supporta l'endoscopista a determinare le dimensioni della lesione nel campo visivo endoscopico.

Come funziona SCALE EYE

Il sistema SCALE EYE comprende il nuovo endoscopio EC-760S-A/M, L, dotato di un laser di classe 1. Il puntatore del laser è visibile all'interno dell'immagine endoscopica e la sua posizione cambia in relazione alla distanza tra la punta dell'endoscopio e l'oggetto. In base alla posizione del punto laser, la dimensione dell'intervallo di scala si regola automaticamente.





Interfaccia utente

Le dimensioni della scala sono selezionabili tra 5 mm, 10 mm e 20 mm e l'attivazione e la disattivazione della funzione possono essere gestite semplicemente dal pulsante di remotaggio posizionato sull'endoscopio.

La scala virtuale viene visualizzata in tempo reale sullo stesso monitor endoscopico e non richiede un monitor separato.

Il software per SCALE EYE (EW10-VM01) può essere installato nell'unità di estensione EX-1, che può essere utilizzata anche per le funzioni detection e characterization di CAD EYE.5

"SCALE EYE rappresenta un ulteriore salto tecnologico nella lotta contro il cancro del colon-retto, supportando i colonscopisti nelle sfide che devono affrontare. – dichiara Saskia Papa, Senior Product Manager di FUJIFILM Europe GmbH - È risaputo che, se da un lato il rilevamento e l'accurata caratterizzazione delle lesioni hanno un impatto sull'insorgenza dei tumori di intervallo, dall'altro, la misurazione accurata delle lesioni è fondamentale non solo per assegnare intervalli di sorveglianza appropriati, ma anche per determinare il percorso terapeutico più appropriato. Con SCALE EYE, abbiamo la possibilità concreta di supportare ulteriormente i medici nel migliorare la qualità della colonscopia, dallo screening al trattamento, e di migliorare la vita dei pazienti.

Informazioni su Fujifilm in Europa

Fujifilm gestisce oltre 50 società del gruppo e filiali in Europa e impiega più di 6.000 persone impegnate in attività di ricerca e sviluppo, produzione, vendita e assistenza, con FUJIFILM Europe GmbH, situata a Ratingen, in Germania, che opera come sede strategica per la regione. In tutta Europa, le entità Fujifilm servono una serie di settori, tra cui la tecnologia medica, i biofarmaci, i materiali elettronici, i prodotti industriali, i prodotti chimici, i sistemi grafici, i dispositivi ottici, l'archiviazione dei dati e tutti gli aspetti della fotografia. Negli ultimi 20 anni, l'azienda si è concentrata più intensamente sulla sanità, dalla diagnosi alla prevenzione e al trattamento. Oggi Fujifilm in Europa fornisce l'intero spettro della cura del paziente, oltre a ricerca, sviluppo e produzione di terapie avanzate, terapie geniche e vaccini, oltre a fornire mezzi di coltura cellulare e soluzioni di medicina rigenerativa.

Per ulteriori informazioni, visitare: fujifilm.com

Maggiori informazioni su ELUXEO Ultra

Il sistema Eluxeo Ultra di Fujifilm è una delle prime piattaforme endoscopiche in grado di rilevare e caratterizzare le lesioni in tempo reale. L'attuale sistema ELUXEO di Fujifilm migliora, incorporando il software SCALE EYE, una funzione di virtual scale in tempo reale progettata per aiutare gli endoscopisti a stimare le dimensioni delle lesioni nel colon, e ColoAssist PRO, il nostro sistema di visualizzazione dell'endoscopio in tempo reale, per offrire un pacchetto completo agli endoscopisti. Queste sono le ultime aggiunte alla famiglia di tecnologie endoscopiche ELUXEO Ultra, che seguono il lancio di CAD EYE, una funzione di rilevamento e caratterizzazione dei polipi del colon che utilizza la tecnologia AI. La piattaforma ELUXEO Ultra accoglierà una serie di strumenti e tecnologie future in continua evoluzione, in modo che il miglior sistema endoscopico di Fujifilm per i pazienti di oggi rimanga tale anche domani.

https://www.fujifilm-endoscopy.com/

1 SCALE EYE è una funzione del marchio Fujifilm che supporta la stima delle dimensioni tramite scala virtuale. Per abilitare SCALE EYE, i colonscopi EC-760S-A/M e EC-760S-A/L, dotati di un laser rosso, vengono utilizzati in combinazione con il "Programma di supporto endoscopico EW10-VM01".

