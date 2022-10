Un organisme canadien vous invite à vous lancer à l’eau au nom de la santé mentale des jeunes

TORONTO, 06 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack.org et Surf The Greats sont ravis d’accueillir des héros et des héroïnes de la santé mentale venu.e.s d’un océan aux deux autres pour participer au Frissons 2022, un épique bain polaire en personne pour soutenir la santé mentale des jeunes avec RBC Objectif avenir, commanditaire principal.

Frissons rassemble des personnes déterminées pour briser la glace et atteindre les objectifs de financement en soutien à Jack.org, un organisme de bienfaisance canadien qui travaille en partenariat avec plus de 3 000 jeunes leaders dans l’ensemble des provinces et territoires afin de leur offrir les compétences et ressources dont ielles ont besoin pour améliorer le portrait de la santé mentale dans leurs communautés.

Frissons va bien au-delà du bain polaire lui-même; Frissons, c’est le défi mental que représente le fait de sortir de sa zone de confort. Que les participant.e.s choisissent de sauter à l’eau ou non, nous lançons aux gens de notre communauté le défi de faire, au nom de la santé mentale, quelque chose qui les effraie.

Cette année, nous invitons ces courageux.euses Ours.es polaires à se joindre à notre défi #OnSeLesGèle et à aborder de front le besoin de franchise et de courage dans la lutte à l’urgence en santé mentale chez les jeunes. Et pour la première fois depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, nous sommes à nouveau en mesure d’accueillir nos Ours.es polaires en personne aux cinq événements du Frissons:

Les Ours.es polaires ont le choix de s’engager à prendre un bain polaire en solo ou à convier parent.e.s et ami.e.s à l’un des événements en personne pour faire une saucette inoubliable (et instagrammable!) en équipe!

Impossible de vous rendre en personne sur place? Pas de soucis. Les participant.e.s peuvent s’inscrire en ligne, rassembler leur équipe et rejoindre le défi #OnSeLesGèle chez eux.elles. Qu’ielles sautent dans un lac de leur localité, prennent un bain de glace ou entament une thérapie en assistant à leur toute première séance, tous.tes les Ours.es polaires ont l’option de choisir quelque chose qui les poussera hors de leur zone de confort tout en amassant des fonds pour Jack.org.

Où qu’ielles se trouvent, tous.tes les Ours.es polaires bénéficient de:

L’ inscription gratuite sur le site web du Frissons;

sur le site web du Frissons; Un ensemble-cadeau du Frissons lorsqu’ielles atteignent la marque de 250 $ ou plus d’amassés pour Jack.org;

L’accès à notre défi de méditation de 30 jours mené par le formidable fondateur et président-directeur général de Surf The Greats, Antonio Lennert; à un cours de yoga tidal flow; et à un atelier sur la méthode Wim Hof avant de se lancer à l’eau.

Cette année, nous aspirons à mettre 1 000 Ours.es polaires au défi de braver le froid à l’échelle du Canada pour amasser des fonds qui sont essentiels à la santé mentale des jeunes. Tous les fonds recueillis par nos très inspirant.e.s Ours.es polaires serviront directement aux ressources primées de Jack.org, ainsi qu’à ses initiatives mondialement reconnues, qui sont accessibles partout au Canada.

Rowena Pinto, présidente et cheffe de la direction de Jack.org, a commenté: «Il s’agira de mon tout premier grand événement à Jack.org, et j’ai très hâte de participer au Frissons. Merci aux organisateur.trice.s et aux participant.e.s pour leur engagement à propulser le travail de Jack.org dans tout le Canada; ce faisant, ielles favorisent l’éducation en santé mentale des jeunes et le soutien mutuel entre pairs.».

Michael Griffiths, ancien Ours polaire, précise que l’événement va bien au-delà du grand frisson. «C’est une occasion de se retrouver entouré.e de personnes qui partagent nos valeurs et qui ont à cœur l’esprit communautaire, l’acceptation et la conscientisation; le saut dans les eaux canadiennes glaciales, c’est ensemble qu’on le fait, ajoute-t-il. On a commencé par une séance guidée de yoga en groupe, et ensuite on s’est rendu.e.s à l’eau avec nos amis. J’ai eu la surprise de constater que mon ami.e a été le.la premier.ère à en sortir, et moi, le dernier à y entrer. Et tout ça dans le plaisir et pour la bonne cause!»

Pour aider à réchauffer le cœur des Ours.es polaires comme Michael partout au Canada, les supporteur.trice.s sont invité.e.s à visiter notre page Faire un don , à cliquer sur «Donner », puis à faire une recherche pour trouver le nom de leur Ours.e polaire. Tout le monde peut se joindre au Frissons 2022! Se préparer à #OnSeLesGèle, ça commence par une inscription gratuite ici !

À propos de Jack.org

Jack.org est le seul organisme de bienfaisance canadien s’associant à de jeunes leaders dans chaque province et territoire pour améliorer le portrait de la santé mentale des jeunes dans leurs communautés. Ces jeunes remarquables initient des conversations chez leurs pairs au sujet de la santé mentale grâce à des programmes innovants qu’ielles ont participé à concevoir. Par l’entremise des Présentations Jack , des Sections Jack , des Sommets Jack , des Récits Jack , d’ Être là et du CertificatEtreLa.or g , les jeunes leaders identifient et démantèlent les obstacles à une santé mentale positive dans leurs communautés. Jack.org œuvre en vue de bâtir un Canada dans lequel tous.tes les jeunes comprendront comment prendre soin de leur propre santé mentale et les un.e.s des autres. Un Canada exempt de honte, où tous.tes ceux.celles qui ont besoin de soutien obtiendront l’aide qui leur revient. Avec ses milliers de jeunes leaders dans l’ensemble des provinces et territoires, le mouvement ne fait que commencer. Pour en découvrir davantage, visitez Jack.org , EtreLa.org et CertificatEtreLa.org .

