Evaxion accueille Per Norlén au poste de nouveau PDG

French German

COPENHAGUE, Danemark, 06 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies basées sur l'IA, annonce que son nouveau président-directeur général (PDG) Per Norlén a rejoint la Société le 3 octobre.



Le Dr Norlén est médecin certifié par le Conseil d'administration et professeur agrégé avec plus de 20 ans passés dans le secteur de la biotechnologie. Il a occupé des postes de direction lors de la dernière décennie. Il apporte une vaste expérience en tant que PDG de sociétés de développement de médicaments cotées. Il est doté d'un savoir avéré en matière de développement commercial, y compris d'importants accords de licence avec la biotechnologie et la pharmacie.

« Evaxion est passée d'une start-up discrète à une société de biotechnologie au stade clinique à la tête du développement d'immunothérapies personnalisées contre le cancer, conçues individuellement pour chaque patient. Je suis convaincu qu'Evaxion est sur quelque chose d'extrêmement important qui a le potentiel de changer la donne pour les patients atteints d'un cancer métastatique. Au cours de ma carrière précédente, j'ai toujours rêvé de fabriquer le médicament parfait, et je me sens extrêmement privilégié de faire désormais partie d'une équipe qui, selon moi, fait exactement cela. Cela est clairement à portée de main avec un essai de phase 2b récemment lancé sur le mélanome qui, nous l'espérons, confirmera les très prometteurs signaux d'efficacité de phase 1 », a déclaré Per Norlén, PDG d'Evaxion.

La présidente du conseil d'administration, Marianne Soegaard, a déclaré que cette nouvelle embauche marque la prochaine étape pour la société de biotechnologie :

« Avec Per Norlén au volant, nous prévoyons de faire passer nos résultats cliniques et précliniques prometteurs au niveau supérieur. Evaxion est une société extrêmement innovante et talentueuse qui travaille sans relâche pour sauver la vie des patients. Per Norlén rejoint la Société en tant que dirigeant expérimenté qui apporte l'expertise et les compétences nécessaires pour faire passer Evaxion d'un stade précoce innovant à un niveau supérieur. Je suis impatiente d'avoir le Dr Norlén à bord pour aider à réaliser le vaste potentiel de nos essais cliniques et créer des thérapies personnalisées pour les patients cancéreux et les patients souffrant d'autres maladies critiques. »



À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies basées sur l'IA. Grâce à notre technologie exclusive et évolutive d'IA, nous décodons le système immunitaire humain en vue de découvrir et de développer de nouvelles immunothérapies pour les patients atteints de cancer ou d'infections bactériennes et virales. Evaxion dispose d'un vaste portefeuille de nouveaux produits candidats, dont trois immunothérapies personnalisées contre le cancer. Nous sommes situés à Hørsholm, au Danemark, et nous employons actuellement 70 personnes.

Pour tout complément d'information du Dr. Per Norlén, veuillez contacter :

VP, Communications et relations publiques

Katrine Hertz Mortensen

Téléphone : +45 30 10 02 03

E-mail : khm@evaxion-biotech.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs impliquant d'importants risques et incertitudes. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans le présent communiqué de presse concernant les opérations, les plans et les objectifs futurs de la Société sont des énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que ses attentes sont basées sur des hypothèses raisonnables, tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué concernant des événements futurs sont sujets à (i) un changement sans préavis et (ii) des facteurs échappant au contrôle de la Société. Ces énoncés peuvent inclure, sans s'y limiter, toute déclaration précédée par, suivie par, ou incluant des mots tels que « cibler », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention de », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « fera », « peut avoir », « probablement », « devrait », « pourrait » ainsi que d'autres mots et termes similaires ou négatifs. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : les risques associés à la situation financière de la Société et à la nécessité de disposer d'un capital supplémentaire ; les risques liés au travail de développement de la Société ; le coût et la réussite des activités de développement de produits et des essais précliniques et cliniques de la Société ; les risques liés à la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé et développé à l'aide de la technologie de la plateforme d'IA de la Société, y compris le taux et le degré d'acceptation sur le marché des produits candidats de la Société ; les risques liés à la dépendance de la Société vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite de tests cliniques et l'approvisionnement et la fabrication de produits ; les risques associés à l'incapacité de la Société à conclure des partenariats ; les risques liés à la réglementation gouvernementale ; les risques associés à la protection des droits de propriété intellectuelle de la Société ; les risques liés aux questions relatives aux employés et à la gestion de la croissance ; les risques liés aux ADS (titre représenté par un certificat américain de dépôt d'actions étrangères) et aux actions ordinaires de la Société, les risques associés à la pandémie causée par le coronavirus connu sous le nom de COVID-19 et à l'émergence et la prévalence des variants de la COVID-19, comme Delta et Omicron, et des variants connexes spécifiques tels que les variants Omicron BA.4 et BA.5, les risques associés aux hostilités entre l'Ukraine et la Russie et d'autres risques et incertitudes affectant les opérations commerciales et la situation financière de la Société.

Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques et incertitudes inhérents échappant au contrôle de la Société, qui pourraient amener les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société à différer sensiblement des résultats, des performances ou des réalisations attendus exprimés ou sous-entendus par lesdits énoncés prospectifs. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs, ainsi que sur les risques liés à l'activité de la Société en général, veuillez vous reporter aux risques décrits dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de la Société sur formulaire 20-F déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis le 31 mars 2022, et les rapports actuels et futurs de la Société déposés auprès de la SEC ou fournis à celle-ci. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date des présentes, et sauf si la loi l'exige, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir.