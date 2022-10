Aduro kündigt Bereitstellung eines erweiterten Kunststoffreaktors mit kontinuierlichem Durchfluss für Kundenversuche an

French German

SARNIA, Ontario, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT ) (OTCQB: ACTHF ) (FSE: 9D50 ), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt bekannt, dass er sich in der Endphase der Fertigstellung seines HydrochemolyticTM-Kunststoffreaktors mit kontinuierlichem Durchfluss („R2-Kunststoff“) im Pilotmaßstab befindet.

Die R2-Kunststoffanlage befindet sich in der Endmontagephase. Die Pläne für die Erprobung, Inbetriebnahme und Zertifizierung sind erarbeitet und werden voraussichtlich bis Mitte November 2022 abgeschlossen.

Die R2-Kunststoffanlage ist die auf Kunden ausgerichtete Anlage des Unternehmens und für die Verarbeitung verschiedener Kunststoffrohstoffe wie Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol als Einzelströme, gefolgt von einer Mischung dieser Rohmaterialien, ausgelegt. R2-Kunststoff wird auch verwendet, um die Auswirkungen von Materialien zu beurteilen, die in mehrschichtigen Kunststoffen vorkommen, z. B. Papier, Pappe, polymere Materialien, metallisierte Schichten oder Aluminiumfolie, und dadurch die Pläne von Aduro effektiv voranzubringen, stärker kontaminierte Materialien zu verarbeiten, was mit den bestehenden Technologien derzeit nicht möglich ist. Diese wichtigen Daten unterstützen das etablierte Skalierungs- und Optimierungsprogramm des Unternehmens für das vorkommerzielle Pilotprojekt: R3-Kunststoff.

Die R3-Kunstoffanlage ist ein Reaktor mit kontinuierlichem Durchfluss und einem angestrebten Durchsatz von 2.000 kg/Tag. Mit der Vorentwurfsphase und dem Werkstoff- und Komponenten-Scoping der Anlage wurde begonnen und die Inbetriebnahme wird voraussichtlich vor Ende 2023 erfolgen. Aduro arbeitet auch an Maßnahmen zur Sicherung und Maximierung von nicht verwässernden Finanzierungsquellen, um seine Roadmap für die Kommerzialisierung zu unterstützen.

Während die R2-Kunststoffanlage das zentrale Instrument für den Aufbau einer Pipeline kommerzieller Projekte darstellt, ist die R3-Kunststoffanlage die vorkommerzielle Anlage des Unternehmens und der nächste Aufrüstungsschritt vor der Fertigstellung der Pläne für das Design und den Arbeitsablauf einer kommerziellen Anlage. R2-Kunststoff ermöglicht dem Unternehmen, durch die Analyse und Charakterisierung von Produktproben, Daten, den Austausch von Materialien sowie Technologievorführungen die Kontaktaufnahme zu potenziellen Kunden mit der Absicht, Geschäftsgespräche zu erleichtern und eine kommerzielle Pipeline aufzubauen.

„Meine volle Wertschätzung und mein Dank gelten dem Team von Aduro, das sich unermüdlich dafür einsetzt, die vor uns liegenden wichtigen Meilensteine zu erreichen. Die Inbetriebnahme der R2-Kunststoffanlage ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Kommerzialisierung und Teil mehrerer wichtiger Projekte, die das Unternehmen im letzten Jahr durchgeführt hat. Hierzu gehören die Fertigstellung der erweiterten und modernisierten Laboreinrichtungen, die Inbetriebnahme der R2-Bitumenanlage und unserer Flash-Trommel. Mit der geplanten Inbetriebnahme von R2-Kunststoff und dem Beginn des geplanten Kundenversuchsprogramms freut sich das Team von Aduro sehr auf diese entscheidende Phase für das Unternehmen“, kommentierte Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuswandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

