Rackspace Technology betont Wichtigkeit der Weiterentwicklung der Cloud-Sicherheit im Rahmen des nationalen Monats für Cybersicherheitsbewusstsein

SAN ANTONIO, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat anlässlich des nationalen Monats für Cybersicherheitsbewusstsein im Oktober eine neue, spezielle Mikro-Website zum Thema Cybersicherheit eingerichtet. In diesem Jahr widmet sich der nationale Monat für Cybersicherheitsbewusstsein mit dem Thema „See Yourself in Cyber“ der Stärkung von Sicherheitsmaßnahmen. Die Website von Rackspace soll Unternehmen dabei helfen, ihre Sicherheitsmaßnahmen im Zeitalter der Multi-Cloud weiterzuentwickeln.

„Die Unternehmen verlagern ihre Arbeit in die Cloud, es gibt jedoch einen Rückstand bei den Investitionen, um auch die Sicherheitsarchitektur mit einem Cloud-first-Technologieansatz zu modernisieren“, so Gary Alterson, Vice President, Security Solutions bei Rackspace Technology. „Es wird viel über die Verlagerung der Sicherheit in den App-Entwicklungszyklus geredet, aber es gibt einen Rückstand bei der Umsetzung, wenn Unternehmen ihre Architekturen modernisieren und die Arbeit in die Cloud verlagern.“

Laut einer aktuellen Umfrage von Rackspace Technology, dem Cybersecurity Annual Research Report 2022 , sehen führende IT-Unternehmen die größte Herausforderung für die Cybersicherheit in ihrem Unternehmen in den neuen Sicherheitsanforderungen, die durch die Migration in die Cloud entstehen. Allerdings sichern nur 21,8 % der führenden IT-Unternehmen ihre Cloud-Architekturen mit Cloud-zentrierten Sicherheitstools wie Cloud-nativen Sicherheitsfunktionen und SaaS-Sicherheitstools von Drittanbietern, die speziell für Cloud-basierte Workloads entwickelt wurden.

„Da die Bedrohungen weiterhin auf Cloud-Workloads und -Zugangspunkte abzielen, brauchen Unternehmen professionelle Sicherheitsunterstützung, um Cloud-Schwachstellen zu identifizieren und zu entschärfen, bevor sie Opfer einer Sicherheitsverletzung werden“, so Karen O’Reilly-Smith, Chief Security Officer bei Rackspace Technology. „Aus diesem Grund hat Rackspace Technology mehrere neue Angebote entwickelt, die Kunden unter anderem bei der Migration in die Cloud, dem Aufbau von konformen Architekturen und der Identifizierung von Schwachstellen unterstützen.“

Seit dem letztjährigen nationalen Monat für Cybersicherheitsbewusstsein hat Rackspace Technology weiter Auszeichnungen von Branchenführern erhalten, darunter Gewinner des ISG Provider Lens™ for Cybersecurity Solutions and Services – Managed Security Services – MidMarket U.S. 2022, von der Microsoft Intelligent Security Association zertifizierter Managed Security Service Provider (MSSP), von AWS Perimeter Protection zertifizierter MSSP-Partner, MSSP-Partner des Jahres weltweit von Cloudflare sowie MSSP des Jahres Nordamerika von Imperva.

Rackspace Technology nimmt sich Kunden in jedem Abschnitt des Weges zur Sicherheit an und bietet einen einzigartigen, ganzheitlichen Managed-Services-Ansatz. Das Unternehmen bietet seinen Kunden moderne Lösungen zur Sicherung von Anwendungen und Workloads in großen Cloud-Umgebungen. Die Sicherheitsexperten von Rackspace Technology bieten Kunden Unterstützung bei:

der Automatisierung der Sicherheit Cloud-nativer Anwendungen vom Entwurf bis zur Produktion

Cloud Security Posture Assessments zur Unterstützung bei der Migration in die Cloud und bei der Bereitstellung einer Sicherheitsarchitektur, um Daten zu schützen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten

dem Angebot offensiver professioneller Dienstleistungen im Bereich Sicherheit und Compliance

der Bereitstellung von Zero-Trust-Architekturlösungen zum Schutz mobiler Mitarbeiter ohne Produktivitätseinbußen

der Einrichtung von Diensten zur Erkennung von Bedrohungen und der Reaktion auf Vorfälle zur Begrenzung von Schäden und Ausfallzeiten bei Sicherheitsverletzungen



Weitere Informationen zu den Cybersicherheitsinitiativen von Rackspace Technology finden Sie hier .

Hier erfahren Sie mehr über den neuesten Blogbeitrag von Gary Alterson, „See Yourself Succeeding in Security“.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.