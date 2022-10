Nextensa NV: B&B HOTEL komt naar Cloche d’Or

English Dutch French

Brussel, 06 oktober 2022 17u40 CEST

B&B HOTEL komt naar Cloche d’Or

B&B HOTELS en vastgoedontwikkelaars Promobe en Nextensa hebben een huurovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een hotel met 150 kamers in de nieuwe wijk Cloche d'Or in Luxemburg.







B&B HOTELS Western Europe en de ontwikkelaars Nextensa en Promobe kondigen aan dat zij een huurovereenkomst voor een vaste termijn van 20 jaar hebben gesloten voor een "3 sterren superior" hotel met 150 kamers in de nieuwe wijk Cloche d'Or.



Als echter Europese hub en wereldwijd financieel centrum heeft Luxemburg kunnen profiteren van de komst van vele grote financiële instellingen, wat bijdraagt aan de economische aantrekkingskracht van het land.

Het hotel krijgt een ideale ligging in de gegeerde wijk Cloche d'Or, waar zich de hoofdkantoren van grote internationale groepen bevinden (PwC, Intesa SanPaolo, Deloitte, Alter Domus, IWG, enz.), naast buurtwinkels, een winkelcentrum met daarboven een medisch centrum, een opleidingscentrum van Kieser, woningen en het toekomstige grootste park van Luxemburg dat in het voorjaar van 2023 zal worden opgeleverd. Het hotel is gemakkelijk bereikbaar met de auto en heeft uitstekende toegang tot het openbaar vervoer. De nakende komst (eind 2023) van een tram met een halte in de directe omgeving zal de aantrekkelijkheid van de wijk enkel verder vergroten.

Het hotel, ontworpen door architect Moreno, zal in de eerste helft van 2025 worden opgeleverd en zal een uniek architecturaal concept in de sector uitmaken.

Dit hotelgebouw zal bestaan uit zeven bovengrondse verdiepingen en een kelderverdieping waar parkeerplaatsen en diensten met betrekking tot het hotel zullen worden ondergebracht.

Op de begane grond zal een receptie, een bar/lounge, een vergaderzaal en een ontbijtzaal worden ondergebracht.

Deze ruimtes voor het cliënteel komen uit op een groot privé-terras. De ingang van het hotel bevindt zich aan de Rue Gerhard Mercator.

Voor B&B HOTELS is dit de eerste vestiging in Luxemburg; de keten is momenteel aanwezig in 14 landen en telt bijna 660 hotels en iets meer dan 60.000 kamers.

De ontwikkeling van de Cloche d'Or-wijk gebeurt in joint venture tussen Promobe en Nextensa. Promobe is een belangrijke speler op het gebied van vastgoedontwikkeling in het Groothertogdom Luxemburg. Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar met activiteiten gericht op kantoor-, winkel- en woonprojecten in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.





