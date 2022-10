GURU Organic Energy annonce le départ d’un membre du Conseil

English French

MONTRÉAL, 06 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, a annoncé aujourd'hui que Suzanne Poirier a démissionné de son poste d'administratrice de la Société. Mme Poirier a accepté un nouveau rôle de vice-présidente principale des opérations chez Alimentation Couche-Tard, l'un des principaux clients de GURU. Compte tenu de ce nouveau rôle opérationnel de direction et par souci de prudence, elle a démissionné pour éviter toute apparence de conflit. Sa démission prendra effet le 7 octobre 2022.

« Au nom du Conseil et de la direction, je souhaite exprimer notre gratitude à Suzanne Poirier et la remercier pour ses contributions au cours des dernières années. Nous lui souhaitons également beaucoup de succès dans son nouveau rôle, » a déclaré Joe Zakher, président exécutif du conseil d'administration de GURU.

Mme Poirier était administratrice de la Société depuis novembre 2020, notamment à titre de présidente du comité d'audit. La Société s'efforcera d'identifier un nouvel administrateur indépendant dès que cela sera pratiquement possible.

À propos des produits GURU

Toutes les boissons énergisantes GURU sont conçues à base de plantes, riches en caféine naturelle, sans édulcorants, sans colorants ni arômes artificiels et sans agents de conservation. En outre, toutes les boissons sont biologiques, végétaliennes et sans gluten – et leur goût est tout simplement incroyable.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à plus de 25 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook.

