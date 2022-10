CANADA CARBON CONCLUT UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC IRONDEQUOIT CARBON CO., LLC POUR LA VENTE DE GRAPHITE

English French

Toronto, ON, Canada , 06 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (TSX-V:CCB) (la "Société") est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un protocole d'entente ("MOU") avec Irondequoit Carbon Co., LLC ("Irondequoit") prévoyant un future accord de coentreprise potentielle et la vente d'un minimum de 25% du graphite produit par le gisement Miller de la Société situé à Grenville-Sur-La-Rouge, Québec (le "graphite sujet").





Selon les termes du protocole d'accord, Irondequoit aura le droit exclusif, pour une période de trois ans (sous réserve de prolongation), de conclure des accords d'écoulement contraignants avec certaines entités engagées dans l'aérospatiale, le stockage d'énergie par batterie au lithium à haute performance, et d'autres secteurs verticaux à marge élevée. En outre, Irondequoit aidera la société dans ses efforts pour réunir les capitaux nécessaires à la construction d'une installation de traitement primaire du graphite sur le site de son gisement Miller. Enfin, le protocole d'accord prévoit la formation d'une coentreprise dont les principaux objectifs sont les suivants :

Engagement d'un minimum de 25% du Graphite Sujet de Miller ; Développement d'une opération de traitement à valeur ajoutée aux États-Unis (probablement dans l'État de New York) ; Une construction économique selon laquelle la Société et Irondequoit partageront les profits nets de la coentreprise sur une base de 50/50.





Ellerton Castor, Président-Directeur Général de la Société, commente : "Canada Carbon est très enthousiaste à l'idée de travailler avec Irquondeoit sur ce qui constitue une étape majeure vers la commercialisation du gisement de graphite Miller de la société. Ce protocole d'entente jette les bases d'une voie qui pourrait accélérer l'atteinte des objectifs de longue date de la Société dans le développement sécuritaire, responsable et rentable du gisement Miller. Irondequoit est un excellent partenaire, qui apporte un ensemble de capacités très complémentaires à l'entreprise envisagée. Nous avons vraiment hâte de travailler ensemble dans les mois à venir."

Stefan Hawrylak, porte-parole d'Irondequoit, commente : "Irondequoit est heureux de travailler avec Canada Carbon pour consolider les clients durables à long terme du gouvernement ainsi que de l'industrie de la défense et de l'aérospatiale dans le cadre de la commercialisation du gisement de graphite Miller de Canada Carbon.

La mise en valeur de ce gisement canadien sûr de graphite nucléaire ultra-haute pureté, qui a atteint une pureté de 99,9998 % Ct grâce à la valorisation thermique du graphite nucléaire disponible dans le commerce, fait partie intégrante de la sécurité nationale à long terme du Canada et des États-Unis. Irondequoit s'efforcera de travailler avec les divers intervenants de l'industrie de la défense et de l'aérospatiale pour mettre sur le marché cette source essentielle de graphite naturel. Nous sommes impatients de collaborer avec M. Castor et l'équipe de Canada Carbon."

CANADA CARBON INC.

“Ellerton Castor”

Président-Directeur Général

Coordonnées

Demandes de renseignements: info@canadacarbon.com

T: (905) 407-1212

IRONDEQUOIT CARBON CO., LLC.

“Stefan Hawrylak”

Spokesperson

Coordonnées

Demandes de renseignements: info@irondequoitcarbon.com

P: (302) 313-6821

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des " informations prospectives " (" forward-looking information ") au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des informations prospectives et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration qui traite de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que "s'attend à", ou "ne s'attend pas à", "est attendu", "anticipe" ou "n'anticipe pas", "planifie", "budget", "prévu", "prévoit", "estime", "croit" ou "a l'intention" ou des variantes de ces mots et expressions ou le fait d'affirmer que certaines actions, certains événements ou certains résultats "peuvent" ou "pourraient" se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant le développement du gisement Miller de la société et son financement, la conclusion de la coentreprise avec Irondequoit Offering, la production future du gisement Miller de la société, les accords de vente et d'autres questions connexes. En divulguant les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, la société a formulé certaines hypothèses. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives soient raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes de ces informations prospectives se révéleront exactes. Des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter : la conformité aux réglementations gouvernementales étendues ; les capacités financières ; la capacité à développer le gisement de Miller ; les lois et réglementations nationales et étrangères ayant un impact négatif sur les activités et les résultats d'exploitation de la société ; l'impact de COVID- 19 ; et les incertitudes générales liées aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la politique et à la société. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective afin de refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs affectant cette information prospective ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.