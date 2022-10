OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

7 October 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 6 October 2022 it had purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 150,000 Highest price paid (per ordinary share) £4.442 Lowest price paid (per ordinary share) £4.316 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.3559

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 434,052,229 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 434,052,229.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:28:30 GBp 1,087 434.60 XLON xHa9LTZayCf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:28:30 GBp 544 434.60 XLON xHa9LTZayCu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:28:30 GBp 69 434.60 XLON xHa9LTZayCw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:28:12 GBp 217 434.60 XLON xHa9LTZaySG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:28:12 GBp 69 434.60 XLON xHa9LTZaySI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:28:12 GBp 553 434.60 XLON xHa9LTZaySK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:28:08 GBp 500 434.60 XLON xHa9LTZayRa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:04 GBp 27 434.20 XLON xHa9LTZazIV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:04 GBp 1,026 434.20 XLON xHa9LTZazTb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 102 434.20 XLON xHa9LTZazS5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 738 434.20 XLON xHa9LTZazSA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 415 434.20 XLON xHa9LTZazSC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 37 434.20 XLON xHa9LTZazSE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 3 434.20 XLON xHa9LTZazVX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 47 434.20 XLON xHa9LTZazVZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 650 434.20 XLON xHa9LTZazVb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 471 434.20 XLON xHa9LTZazVd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 224 434.20 XLON xHa9LTZazVj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 212 434.20 XLON xHa9LTZazVl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 661 434.20 XLON xHa9LTZazV$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 600 434.20 XLON xHa9LTZazV3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 78 434.20 XLON xHa9LTZazV5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 232 434.20 XLON xHa9LTZazVL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 112 434.20 XLON xHa9LTZazVN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 434 434.20 XLON xHa9LTZazUe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:27:02 GBp 289 434.20 XLON xHa9LTZazUg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:24:15 GBp 18 434.40 XLON xHa9LTZauRW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:24:03 GBp 261 434.40 XLON xHa9LTZavYM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:23:58 GBp 279 434.40 XLON xHa9LTZavgJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:22:30 GBp 22 434.40 XLON xHa9LTZac0H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:22:30 GBp 151 434.40 XLON xHa9LTZac0P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:22:30 GBp 138 434.40 XLON xHa9LTZac0R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:22:30 GBp 86 434.40 XLON xHa9LTZac0S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:22:30 GBp 354 434.40 XLON xHa9LTZac3i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:19:46 GBp 268 434.40 XLON xHa9LTZaaG4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:19:29 GBp 307 434.40 XLON xHa9LTZabYp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:19:29 GBp 669 434.40 XLON xHa9LTZabYw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:17:06 GBp 802 434.20 XLON xHa9LTZaZXA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:15:54 GBp 197 434.20 XLON xHa9LTZaZPT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:15:47 GBp 572 434.20 XLON xHa9LTZaWXa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:15:20 GBp 697 434.40 XLON xHa9LTZaWvD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:14:58 GBp 779 434.60 XLON xHa9LTZaWNl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:14:08 GBp 1,140 434.60 XLON xHa9LTZaXEV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:13:23 GBp 1,140 434.60 XLON xHa9LTZakp7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:11:08 GBp 373 434.80 XLON xHa9LTZaisv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:11:08 GBp 471 434.80 XLON xHa9LTZaisx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:11:08 GBp 498 434.80 XLON xHa9LTZais@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:10:52 GBp 490 435.00 XLON xHa9LTZai7y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:10:40 GBp 226 435.00 XLON xHa9LTZaiAJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:09:20 GBp 180 435.00 XLON xHa9LTZajRN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:09:20 GBp 956 435.00 XLON xHa9LTZajRP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:09:10 GBp 17 435.20 XLON xHa9LTZagWG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:09:10 GBp 261 435.20 XLON xHa9LTZagWI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:08:52 GBp 250 435.20 XLON xHa9LTZagph OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:08:40 GBp 488 435.20 XLON xHa9LTZag4j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:08:05 GBp 317 434.80 XLON xHa9LTZagSS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:08:05 GBp 874 434.80 XLON xHa9LTZagVY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:08:05 GBp 822 434.80 XLON xHa9LTZagVf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:06:18 GBp 279 434.80 XLON xHa9LTZaepc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:04:29 GBp 807 434.80 XLON xHa9LTZaf@3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:03:24 GBp 543 434.80 XLON xHa9LTZaMnT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:03:24 GBp 1,138 435.00 XLON xHa9LTZaMnV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:02:51 GBp 279 435.00 XLON xHa9LTZaMLK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:02:40 GBp 112 435.20 XLON xHa9LTZaMTb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:02:40 GBp 182 435.20 XLON xHa9LTZaMTZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:01:31 GBp 880 434.80 XLON xHa9LTZaNM1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:00:13 GBp 1,142 434.60 XLON xHa9LTZaK6e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:00:13 GBp 1,227 434.60 XLON xHa9LTZaK6t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 16:00:13 GBp 87 434.60 XLON xHa9LTZaK6v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:57:04 GBp 129 434.00 XLON xHa9LTZaI7I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:57:04 GBp 650 433.80 XLON xHa9LTZaI7K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:57:04 GBp 1,397 433.80 XLON xHa9LTZaI7R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:55:58 GBp 277 434.00 XLON xHa9LTZaJi@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:55:23 GBp 319 434.00 XLON xHa9LTZaJ74 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:55:23 GBp 422 434.20 XLON xHa9LTZaJ76 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:55:23 GBp 417 434.20 XLON xHa9LTZaJ6D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:55:22 GBp 399 434.20 XLON xHa9LTZaJ1W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:55:22 GBp 87 434.20 XLON xHa9LTZaJ1Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:55:21 GBp 6 434.20 XLON xHa9LTZaJ0j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:55:18 GBp 115 434.20 XLON xHa9LTZaJ2f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:55:18 GBp 87 434.20 XLON xHa9LTZaJ2h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:55:13 GBp 321 434.20 XLON xHa9LTZaJDR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:53:16 GBp 444 433.80 XLON xHa9LTZaHaC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:53:16 GBp 461 433.80 XLON xHa9LTZaHaE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:52:31 GBp 233 433.60 XLON xHa9LTZaH3S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:52:31 GBp 788 433.60 XLON xHa9LTZaH2Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:52:31 GBp 118 433.60 XLON xHa9LTZaH2a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:52:31 GBp 822 433.40 XLON xHa9LTZaH2l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:52:20 GBp 1,070 433.60 XLON xHa9LTZaHLW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:52:20 GBp 131 433.60 XLON xHa9LTZaHLg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:52:20 GBp 19 433.60 XLON xHa9LTZaHLi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:52:20 GBp 87 433.60 XLON xHa9LTZaHLk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:48:16 GBp 236 433.20 XLON xHa9LTZaSSQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:47:58 GBp 254 433.20 XLON xHa9LTZaTYT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:47:40 GBp 246 433.20 XLON xHa9LTZaTpG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:47:22 GBp 271 433.20 XLON xHa9LTZaT7M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:46:59 GBp 524 433.20 XLON xHa9LTZaTTL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:46:59 GBp 1,288 433.20 XLON xHa9LTZaTTR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:46:59 GBp 669 433.20 XLON xHa9LTZaTSX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:46:59 GBp 669 433.20 XLON xHa9LTZaTSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:46:59 GBp 661 433.20 XLON xHa9LTZaTS@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:46:59 GBp 262 433.20 XLON xHa9LTZaTS4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:46:59 GBp 671 433.20 XLON xHa9LTZaTS6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:46:59 GBp 437 433.20 XLON xHa9LTZaTSC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:46:59 GBp 393 433.20 XLON xHa9LTZaTSE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:44:15 GBp 822 432.60 XLON xHa9LTZaOlr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:42:22 GBp 784 432.20 XLON xHa9LTZaPDB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:42:22 GBp 38 432.20 XLON xHa9LTZaPDD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:39:49 GBp 87 432.00 XLON xHa9LTZa7Fl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:36:20 GBp 833 431.60 XLON xHa9LTZa2DZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:34:34 GBp 117 432.00 XLON xHa9LTZa0wM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:34:34 GBp 112 432.00 XLON xHa9LTZa0wO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:34:32 GBp 192 432.20 XLON xHa9LTZa02h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:34:32 GBp 87 432.20 XLON xHa9LTZa02j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:34:32 GBp 1,597 432.40 XLON xHa9LTZa0Cb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:34:32 GBp 700 432.20 XLON xHa9LTZa0CZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:33:07 GBp 8 432.60 XLON xHa9LTZaEr@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:33:07 GBp 271 432.60 XLON xHa9LTZaEry OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:31:26 GBp 425 432.40 XLON xHa9LTZaFwt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:29:02 GBp 331 432.60 XLON xHa9LTZaDfE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:28:58 GBp 113 432.80 XLON xHa9LTZaDq4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:28:58 GBp 440 432.80 XLON xHa9LTZaDq6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:28:52 GBp 563 433.00 XLON xHa9LTZaDyD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:28:02 GBp 797 433.00 XLON xHa9LTZaAZf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:27:15 GBp 362 433.00 XLON xHa9LTZaAEB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:25:43 GBp 9 433.20 XLON xHa9LTZaBGk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:25:43 GBp 1,100 433.20 XLON xHa9LTZaBGm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:25:43 GBp 379 433.20 XLON xHa9LTZaBGt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:23:31 GBp 378 433.00 XLON xHa9LTZa92C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:21:14 GBp 351 433.00 XLON xHa9LTZbtkY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:19:49 GBp 50 433.00 XLON xHa9LTZbqgb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:19:49 GBp 307 433.00 XLON xHa9LTZbqgd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:17:23 GBp 357 433.00 XLON xHa9LTZboZM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:14:24 GBp 545 432.40 XLON xHa9LTZbmNK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:11:35 GBp 279 432.40 XLON xHa9LTZb$p0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:10:53 GBp 273 432.80 XLON xHa9LTZbyi9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:10:35 GBp 413 433.00 XLON xHa9LTZby$N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:08:38 GBp 274 433.20 XLON xHa9LTZbwqV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:08:38 GBp 227 433.00 XLON xHa9LTZbwtl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:08:31 GBp 887 433.40 XLON xHa9LTZbwoI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:08:31 GBp 329 433.20 XLON xHa9LTZbwoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:05:17 GBp 426 432.40 XLON xHa9LTZbv2u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:03:34 GBp 405 431.80 XLON xHa9LTZbdwq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:02:19 GBp 279 431.80 XLON xHa9LTZbanP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:01:35 GBp 381 432.60 XLON xHa9LTZbaPr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:00:34 GBp 255 432.80 XLON xHa9LTZbbE5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:00:34 GBp 389 432.60 XLON xHa9LTZbbER OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 15:00:34 GBp 555 432.80 XLON xHa9LTZbbET OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:57:18 GBp 271 433.20 XLON xHa9LTZbZNd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:57:18 GBp 223 433.00 XLON xHa9LTZbZNr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:57:18 GBp 322 433.20 XLON xHa9LTZbZNt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:56:08 GBp 340 433.40 XLON xHa9LTZbWvz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:56:08 GBp 48 433.40 XLON xHa9LTZbWv$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:55:08 GBp 549 433.60 XLON xHa9LTZbXW4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:55:00 GBp 64 433.80 XLON xHa9LTZbXrx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:55:00 GBp 535 434.00 XLON xHa9LTZbXry OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:52:18 GBp 279 433.60 XLON xHa9LTZblgm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:52:18 GBp 511 433.40 XLON xHa9LTZblgF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:52:18 GBp 16 433.40 XLON xHa9LTZblgH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:47:23 GBp 459 434.00 XLON xHa9LTZbhPH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:47:23 GBp 377 433.80 XLON xHa9LTZbhPO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:47:23 GBp 540 434.00 XLON xHa9LTZbhPV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:46:27 GBp 1,100 434.20 XLON xHa9LTZbezf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:46:27 GBp 365 434.20 XLON xHa9LTZbezm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:41:27 GBp 187 434.00 XLON xHa9LTZbM3j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:41:25 GBp 198 434.00 XLON xHa9LTZbM2R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:41:25 GBp 332 434.20 XLON xHa9LTZbMDb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:41:25 GBp 221 434.20 XLON xHa9LTZbMDZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:41:25 GBp 524 434.20 XLON xHa9LTZbMCX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:37:40 GBp 167 434.20 XLON xHa9LTZbKD2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:37:40 GBp 55 434.20 XLON xHa9LTZbKD4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:37:40 GBp 375 434.00 XLON xHa9LTZbKDH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:37:40 GBp 539 434.20 XLON xHa9LTZbKDI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:35:15 GBp 279 434.40 XLON xHa9LTZbL10 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:35:14 GBp 279 434.40 XLON xHa9LTZbL03 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:34:25 GBp 363 434.40 XLON xHa9LTZbLTQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:34:25 GBp 28 434.40 XLON xHa9LTZbLTS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:34:25 GBp 560 434.60 XLON xHa9LTZbLTU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:34:09 GBp 671 435.00 XLON xHa9LTZbIXW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:34:09 GBp 43 435.00 XLON xHa9LTZbIXY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:32:50 GBp 416 435.00 XLON xHa9LTZbILw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:32:50 GBp 57 435.00 XLON xHa9LTZbILy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:32:50 GBp 393 435.00 XLON xHa9LTZbIL7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:31:23 GBp 460 434.20 XLON xHa9LTZbJzB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:30:10 GBp 362 434.00 XLON xHa9LTZbJPZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:30:10 GBp 519 434.20 XLON xHa9LTZbJPb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:26:11 GBp 262 433.00 XLON xHa9LTZbHld OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:26:11 GBp 17 433.00 XLON xHa9LTZbHlf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:25:57 GBp 102 433.20 XLON xHa9LTZbHhE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:25:57 GBp 7 433.20 XLON xHa9LTZbHhG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:25:47 GBp 200 433.20 XLON xHa9LTZbHqG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:23:11 GBp 459 434.00 XLON xHa9LTZbUdk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:23:11 GBp 655 434.20 XLON xHa9LTZbUdm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:17:48 GBp 351 434.60 XLON xHa9LTZbVNt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:17:48 GBp 369 434.40 XLON xHa9LTZbVNy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:17:48 GBp 279 434.60 XLON xHa9LTZbVN@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:11:41 GBp 423 434.00 XLON xHa9LTZbT19 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:09:16 GBp 379 434.60 XLON xHa9LTZbQ7P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:06:53 GBp 276 434.40 XLON xHa9LTZbR4z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:06:53 GBp 57 434.60 XLON xHa9LTZbR42 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:06:53 GBp 222 434.60 XLON xHa9LTZbR44 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:04:15 GBp 77 434.80 XLON xHa9LTZbOgG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:04:15 GBp 368 434.80 XLON xHa9LTZbOgM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:01:37 GBp 248 434.80 XLON xHa9LTZbPXj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:01:37 GBp 365 435.00 XLON xHa9LTZbPX9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:01:37 GBp 274 435.00 XLON xHa9LTZbPXJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:01:30 GBp 394 435.20 XLON xHa9LTZbPYP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 14:01:30 GBp 502 435.20 XLON xHa9LTZbPYS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:53:40 GBp 279 434.80 XLON xHa9LTZb7c7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:50:38 GBp 413 434.60 XLON xHa9LTZb7Gw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:47:27 GBp 246 435.80 XLON xHa9LTZb49l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:46:52 GBp 41 435.80 XLON xHa9LTZb4Im OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:46:52 GBp 243 435.80 XLON xHa9LTZb4Io OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:46:35 GBp 566 435.80 XLON xHa9LTZb4Pw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:43:52 GBp 710 435.80 XLON xHa9LTZb56E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:43:52 GBp 64 435.80 XLON xHa9LTZb56L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:43:52 GBp 231 435.80 XLON xHa9LTZb56N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:40:37 GBp 279 435.80 XLON xHa9LTZb2$s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:34:43 GBp 384 435.60 XLON xHa9LTZb0aF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:34:06 GBp 463 435.80 XLON xHa9LTZb0iw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:32:52 GBp 256 435.80 XLON xHa9LTZb0wh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:32:52 GBp 184 435.80 XLON xHa9LTZb0wj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:31:07 GBp 187 435.20 XLON xHa9LTZb1lh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:31:07 GBp 224 435.20 XLON xHa9LTZb1lj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:28:43 GBp 440 434.80 XLON xHa9LTZb1Tf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:27:36 GBp 365 434.60 XLON xHa9LTZbEW4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:27:34 GBp 212 434.80 XLON xHa9LTZbEZd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:27:34 GBp 1,012 434.80 XLON xHa9LTZbEZm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:27:34 GBp 453 435.00 XLON xHa9LTZbEZt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:27:34 GBp 432 435.40 XLON xHa9LTZbEZw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:12:43 GBp 374 434.60 XLON xHa9LTZbDeJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:12:43 GBp 4 434.60 XLON xHa9LTZbDeL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:00:22 GBp 165 434.40 XLON xHa9LTZbB25 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 13:00:22 GBp 213 434.40 XLON xHa9LTZbB27 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:58:43 GBp 108 434.60 XLON xHa9LTZbBR7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:58:43 GBp 489 434.60 XLON xHa9LTZbBR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:58:43 GBp 382 434.40 XLON xHa9LTZbBRK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:58:43 GBp 376 434.40 XLON xHa9LTZbBRU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:46:18 GBp 417 434.60 XLON xHa9LTZcsnc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:46:18 GBp 6 434.60 XLON xHa9LTZcsne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:46:18 GBp 392 434.60 XLON xHa9LTZcsnl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:37:42 GBp 20 434.60 XLON xHa9LTZctKL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:37:31 GBp 63 434.80 XLON xHa9LTZctMu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:37:31 GBp 111 434.80 XLON xHa9LTZctMw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:37:26 GBp 345 434.80 XLON xHa9LTZctME OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:36:56 GBp 279 435.00 XLON xHa9LTZctSk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:36:28 GBp 89 435.20 XLON xHa9LTZctOm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:36:28 GBp 29 435.20 XLON xHa9LTZctOo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:36:28 GBp 125 435.20 XLON xHa9LTZctOq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:33:32 GBp 597 435.20 XLON xHa9LTZcq1$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:24:30 GBp 357 434.20 XLON xHa9LTZcolS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:24:30 GBp 260 434.20 XLON xHa9LTZcokZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:24:30 GBp 229 434.40 XLON xHa9LTZcoka OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:24:30 GBp 187 434.40 XLON xHa9LTZcokc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:19:24 GBp 594 434.60 XLON xHa9LTZcpYf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:19:24 GBp 336 434.80 XLON xHa9LTZcpYi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:15:42 GBp 249 435.00 XLON xHa9LTZcp92 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:15:42 GBp 79 435.00 XLON xHa9LTZcp94 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:09:21 GBp 1,100 435.00 XLON xHa9LTZcmSa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:09:21 GBp 29 435.00 XLON xHa9LTZcmSW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:09:21 GBp 650 435.00 XLON xHa9LTZcmSY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:09:21 GBp 279 435.00 XLON xHa9LTZcmSr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 12:09:20 GBp 279 435.00 XLON xHa9LTZcmS5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:56:07 GBp 297 434.00 XLON xHa9LTZc$Ne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:56:07 GBp 370 434.00 XLON xHa9LTZc$Nk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:56:07 GBp 319 434.00 XLON xHa9LTZc$Nx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:47:57 GBp 33 434.00 XLON xHa9LTZczDe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:45:25 GBp 383 434.00 XLON xHa9LTZcwsK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:40:34 GBp 246 434.60 XLON xHa9LTZcxvw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:40:34 GBp 413 434.80 XLON xHa9LTZcxvy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:34:39 GBp 431 435.00 XLON xHa9LTZcuDt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:31:02 GBp 375 435.40 XLON xHa9LTZcv2a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:30:11 GBp 315 435.60 XLON xHa9LTZcvMU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:26:18 GBp 279 435.80 XLON xHa9LTZcc4N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:26:18 GBp 348 435.80 XLON xHa9LTZcc4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:21:13 GBp 437 436.00 XLON xHa9LTZcdHb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:19:23 GBp 303 436.00 XLON xHa9LTZcap4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:19:23 GBp 1,100 436.00 XLON xHa9LTZcap6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:19:23 GBp 279 436.00 XLON xHa9LTZcapV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:19:22 GBp 279 436.00 XLON xHa9LTZcaol OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:09:21 GBp 279 435.80 XLON xHa9LTZcYTL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:07:54 GBp 279 435.80 XLON xHa9LTZcZfq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:00:21 GBp 270 436.00 XLON xHa9LTZcX$s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 11:00:21 GBp 149 436.00 XLON xHa9LTZcX$u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:57:42 GBp 607 436.60 XLON xHa9LTZckyh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:57:42 GBp 443 436.40 XLON xHa9LTZckyk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:50:22 GBp 469 436.60 XLON xHa9LTZcimF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:46:34 GBp 116 437.20 XLON xHa9LTZcjyt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:46:34 GBp 174 437.20 XLON xHa9LTZcjyv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:46:33 GBp 96 437.40 XLON xHa9LTZcjyC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:46:33 GBp 1,100 437.40 XLON xHa9LTZcjyE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:46:33 GBp 290 437.60 XLON xHa9LTZcjyL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:46:33 GBp 279 437.60 XLON xHa9LTZcjyO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:36:07 GBp 369 437.60 XLON xHa9LTZcehm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:33:12 GBp 367 437.80 XLON xHa9LTZcfdQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:30:50 GBp 684 437.60 XLON xHa9LTZcfwx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:30:50 GBp 692 437.60 XLON xHa9LTZcfwL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:30:01 GBp 195 437.60 XLON xHa9LTZcfAs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:30:01 GBp 87 437.60 XLON xHa9LTZcfAu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:20:29 GBp 291 437.40 XLON xHa9LTZcK@y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:20:29 GBp 118 437.40 XLON xHa9LTZcK@9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:20:29 GBp 161 437.40 XLON xHa9LTZcK@B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:12:22 GBp 36 436.80 XLON xHa9LTZcIAM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:12:22 GBp 198 437.40 XLON xHa9LTZcILa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:12:22 GBp 98 437.20 XLON xHa9LTZcILc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:12:22 GBp 172 437.20 XLON xHa9LTZcILe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:12:22 GBp 19 437.00 XLON xHa9LTZcILg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:12:22 GBp 201 437.00 XLON xHa9LTZcILn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:12:22 GBp 303 437.00 XLON xHa9LTZcILp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:09:48 GBp 225 437.40 XLON xHa9LTZcJ@7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:09:48 GBp 50 437.40 XLON xHa9LTZcJ@B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:06:30 GBp 898 437.40 XLON xHa9LTZcGok OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:06:30 GBp 279 437.20 XLON xHa9LTZcGor OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:01:13 GBp 193 437.00 XLON xHa9LTZcUb@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 10:01:13 GBp 279 437.00 XLON xHa9LTZcUb0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:57:38 GBp 279 437.00 XLON xHa9LTZcVc0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:55:35 GBp 220 437.20 XLON xHa9LTZcVFF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:55:35 GBp 319 437.40 XLON xHa9LTZcVFJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:48:15 GBp 213 437.60 XLON xHa9LTZcT1q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:48:15 GBp 421 437.80 XLON xHa9LTZcT1s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:43:36 GBp 254 437.40 XLON xHa9LTZcQMh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:41:52 GBp 381 437.80 XLON xHa9LTZcRyU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:39:11 GBp 255 438.20 XLON xHa9LTZcOs8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:37:29 GBp 353 437.80 XLON xHa9LTZcOBC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:32:31 GBp 3 437.40 XLON xHa9LTZcPUJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:32:31 GBp 417 437.40 XLON xHa9LTZcPUL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:32:31 GBp 420 437.60 XLON xHa9LTZcPUR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:29:44 GBp 293 437.80 XLON xHa9LTZc6EJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:29:42 GBp 242 438.00 XLON xHa9LTZc69o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:29:42 GBp 349 438.20 XLON xHa9LTZc69q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:24:42 GBp 396 438.40 XLON xHa9LTZc7N2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:21:54 GBp 301 438.60 XLON xHa9LTZc44R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:21:54 GBp 400 438.80 XLON xHa9LTZc44T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:19:10 GBp 292 438.80 XLON xHa9LTZc54D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:19:10 GBp 420 439.00 XLON xHa9LTZc54F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:16:52 GBp 17 439.00 XLON xHa9LTZc2vV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:16:52 GBp 1,100 439.00 XLON xHa9LTZc2uX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:16:52 GBp 9 439.00 XLON xHa9LTZc2um OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:16:52 GBp 270 439.00 XLON xHa9LTZc2uo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:16:52 GBp 617 439.20 XLON xHa9LTZc2uv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:16:52 GBp 348 439.20 XLON xHa9LTZc2u3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:15:34 GBp 74 439.80 XLON xHa9LTZc2V@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:15:34 GBp 168 439.80 XLON xHa9LTZc2Vy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:11:44 GBp 757 438.20 XLON xHa9LTZc0eM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:11:44 GBp 338 438.20 XLON xHa9LTZc0eT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:11:42 GBp 335 438.40 XLON xHa9LTZc0h1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:00:28 GBp 352 437.80 XLON xHa9LTZcCr$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:00:09 GBp 337 438.00 XLON xHa9LTZcC$d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 09:00:09 GBp 472 438.40 XLON xHa9LTZcC$j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:57:58 GBp 119 438.40 XLON xHa9LTZcDY7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:57:58 GBp 195 438.40 XLON xHa9LTZcDY9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:55:59 GBp 465 438.60 XLON xHa9LTZcDBR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:53:43 GBp 370 438.20 XLON xHa9LTZcA@z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:53:23 GBp 463 437.80 XLON xHa9LTZcA4J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:53:23 GBp 5 437.80 XLON xHa9LTZcA4L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:53:13 GBp 393 438.20 XLON xHa9LTZcA2$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:52:11 GBp 303 437.40 XLON xHa9LTZcASE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:50:27 GBp 250 437.60 XLON xHa9LTZcByN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:50:27 GBp 735 437.60 XLON xHa9LTZcByP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:45:15 GBp 40 435.80 XLON xHa9LTZc9lC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:45:15 GBp 239 435.80 XLON xHa9LTZc9lE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:44:21 GBp 385 437.00 XLON xHa9LTZc9G8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:44:21 GBp 336 437.20 XLON xHa9LTZc9GG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:44:21 GBp 216 437.20 XLON xHa9LTZc9GI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:43:41 GBp 282 437.60 XLON xHa9LTZdsZR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:42:43 GBp 358 437.00 XLON xHa9LTZdsmz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:39:21 GBp 279 436.40 XLON xHa9LTZdtqK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:38:30 GBp 312 436.40 XLON xHa9LTZdt7W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:38:16 GBp 376 436.80 XLON xHa9LTZdtDm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:36:34 GBp 816 437.00 XLON xHa9LTZdqg5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:36:34 GBp 13 437.00 XLON xHa9LTZdqg7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:36:34 GBp 279 436.60 XLON xHa9LTZdqgA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:35:43 GBp 238 437.00 XLON xHa9LTZdq5X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:35:43 GBp 70 437.00 XLON xHa9LTZdqwV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:32:28 GBp 60 437.80 XLON xHa9LTZdr1c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:32:28 GBp 307 437.80 XLON xHa9LTZdr1e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:32:24 GBp 409 438.20 XLON xHa9LTZdr04 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:30:44 GBp 32 439.40 XLON xHa9LTZdos@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:30:44 GBp 224 439.40 XLON xHa9LTZdos0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:30:43 GBp 368 439.60 XLON xHa9LTZdonf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:30:38 GBp 331 439.80 XLON xHa9LTZdonM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:30:04 GBp 279 440.00 XLON xHa9LTZdo2v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:30:04 GBp 279 440.20 XLON xHa9LTZdo2y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:30:02 GBp 279 440.60 XLON xHa9LTZdoDv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:30:02 GBp 279 440.60 XLON xHa9LTZdoDy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:25:51 GBp 223 440.20 XLON xHa9LTZdm@n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:25:51 GBp 126 440.20 XLON xHa9LTZdm@p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:23:46 GBp 373 442.20 XLON xHa9LTZdnlC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:23:46 GBp 67 442.20 XLON xHa9LTZdnlI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:23:46 GBp 466 442.20 XLON xHa9LTZdnlK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:23:46 GBp 156 441.80 XLON xHa9LTZdnkX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:23:46 GBp 254 442.20 XLON xHa9LTZdnlR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:23:46 GBp 115 442.20 XLON xHa9LTZdnlT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:23:46 GBp 87 442.00 XLON xHa9LTZdnlV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:23:46 GBp 279 442.40 XLON xHa9LTZdnkc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:21:20 GBp 259 442.60 XLON xHa9LTZdnUL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:20:05 GBp 30 442.60 XLON xHa9LTZd@wc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:20:05 GBp 400 442.60 XLON xHa9LTZd@we OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:20:05 GBp 87 442.60 XLON xHa9LTZd@wg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:18:18 GBp 279 442.20 XLON xHa9LTZd$rE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:18:05 GBp 279 442.20 XLON xHa9LTZd$p6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:18:00 GBp 279 442.20 XLON xHa9LTZd$ye OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:17:45 GBp 1 442.20 XLON xHa9LTZd$4h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:17:45 GBp 236 442.20 XLON xHa9LTZd$4j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:15:56 GBp 602 442.40 XLON xHa9LTZdymt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:15:55 GBp 279 442.00 XLON xHa9LTZdymy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:13:23 GBp 99 440.60 XLON xHa9LTZdzr5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:13:19 GBp 290 440.60 XLON xHa9LTZdzqv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:13:07 GBp 279 440.80 XLON xHa9LTZdzsV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:12:26 GBp 909 441.80 XLON xHa9LTZdzDq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:12:26 GBp 118 441.60 XLON xHa9LTZdzDs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:12:26 GBp 214 441.60 XLON xHa9LTZdzDu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:12:25 GBp 33 441.80 XLON xHa9LTZdzD8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:12:25 GBp 199 441.60 XLON xHa9LTZdzDA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:12:25 GBp 122 441.80 XLON xHa9LTZdzDL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:12:25 GBp 157 441.80 XLON xHa9LTZdzDN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:12:07 GBp 232 442.00 XLON xHa9LTZdzNe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:12:07 GBp 47 442.00 XLON xHa9LTZdzNg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:08:55 GBp 279 441.80 XLON xHa9LTZdwSE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:08:52 GBp 578 442.20 XLON xHa9LTZdwVf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:08:52 GBp 279 442.20 XLON xHa9LTZdwVn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:06:50 GBp 279 441.40 XLON xHa9LTZdx8D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:06:50 GBp 364 441.40 XLON xHa9LTZdx8J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:06:10 GBp 279 442.00 XLON xHa9LTZdxU0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:06:02 GBp 279 442.00 XLON xHa9LTZdxOX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:05:48 GBp 279 442.00 XLON xHa9LTZdxQ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:05:48 GBp 279 442.00 XLON xHa9LTZdxQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:05:08 GBp 279 442.60 XLON xHa9LTZduj8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:04:59 GBp 279 443.20 XLON xHa9LTZdufw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:04:10 GBp 279 443.00 XLON xHa9LTZduv$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:04:10 GBp 279 443.20 XLON xHa9LTZduv7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:03:50 GBp 279 444.00 XLON xHa9LTZdu7u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 06-Oct-2022 08:03:48 GBp 363 444.20 XLON xHa9LTZdu7M

END