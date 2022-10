French English

Capgemini renforce ses capacités en data et analyse de données en Allemagne

avec l’acquisition de Braincourt GmbH

Paris, 7 octobre, 2022 – Capgemini annonce aujourd’hui avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de Braincourt, spécialiste en intelligence économique et data science. Cette acquisition renforcera la capacité de Capgemini à répondre à la demande en services en data et analyse de données en Allemagne et en Europe du Nord. Elle devrait être finalisée dans les prochains jours.

Fondé en 2000 et basé à Stuttgart, Braincourt dispose d’équipes en Allemagne, en Autriche et en Suisse. C’est un acteur reconnu pour son expertise de pointe en intelligence économique, data science et services de gestion de projets avancés, notamment dans le domaine du contrôle de fonctions support telles que la Finance, les RH, la production et la logistique. La clientèle de Braincourt est fortement complémentaire avec celle de Capgemini, et comprend de grandes marques dans les secteurs de l’automobile, de la construction, de l’énergie et des télécoms.

« Braincourt apporte à Capgemini sa longue expérience dans la conception et la mise en place de solutions avancées en matière d’intelligence économique, d’intelligence artificielle, et d’analyse de données destinées à optimiser la gestion de la performance et les process d’entreprise, déclare Zhiwei Jiang, directeur général de l’activité Insights & Data de Capgemini et membre du Comité Exécutif du Groupe. Cette équipe d’experts s’intègre parfaitement avec la culture de Capgemini mais aussi en matière de portefeuille de services fondés sur les données, de comptes clients et de compétences. Je suis ravi de les accueillir au sein du Groupe. »

Günter Hauser, Associé Exécutif de Braincourt, ajoute : « Nous nous réjouissons que notre expertise de pointe vienne renforcer l’offre de services de Capgemini en data et analyse de données – par exemple dans le contrôle de fonctions supports. Nos équipes vont pouvoir contribuer à des projets qui exploitent toute l’étendue des offres de Capgemini, et nos clients, dont beaucoup sont de grandes marques mondiales, auront désormais accès à une bien plus large gamme de services partout dans le monde. »

