Jari Kortesluoma nimitetty BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 7.10.2022 klo 13.40



Jari Kortesluoma on nimitetty 7.10.2022 alkaen BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (BBS) talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

”On ilo päästä aloittamaan työt tilanteessa, jossa BBS on ensimmäisen tuotteensa CE-merkintäprosessin loppuvaiheessa ja valmistautuu siirtymään yhtiön varsinaisena tavoitteena koko ajan olleeseen kaupalliseen vaiheeseen”, sanoo Kortesluoma, joka on toiminut yli 20 vuotta useissa talouden johtotehtävissä ja johdon konsulttina useiden kansainvälisten biotekniikan ja lääketeollisuuden alan yhtiöissä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Vuodesta 2006 alkaen Kortesluoma on toiminut talousjohtamisen palveluita tarjoavana konsulttina ja yrittäjänä. Vuosina 2009-2017 hän toimi lääketieteellisiä laitteita valmistavan Ozics Groupin talousjohtajana, 2003-2006 Inion Ltd:n talousjohtajana ja 1997-2002 Flextronics Internationalin talous- ja hallintojohtajana. Lisäksi hän on toiminut talousjohdollisissa ja controller rooleissa useissa muissa kansainvälisissä yhtiöissä.

”Jari vahvistaa johtoryhmäämme mittavalla kokemuksellaan lääketieteellisten laitteiden kaupallistamisesta ja alan yhtiöiden kasvun tukemisesta”, sanoo BBS:n toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi.

BBS tiedotti 31.8.2022, että yhtiön edellinen talousjohtaja Liisa Hukka siirtyi syyskuun lopussa uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Puhelin: 040 708 0307, sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä.