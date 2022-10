English Finnish

Enedo Oyj Pörssitiedote 7.10.2022 klo 13:45





Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta



Enedo Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:



Kohdeyhtiö: Enedo Oyj



Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus



Tiedot liputusvelvollisesta: Inission Ab, Karlstad, Sweden



Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 5.10.2022



Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:



% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

%-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 95,85 95,85 68 523 193 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 80,43 80,43



Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:



Osakesarja/osakelaji, ISIN koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora Välillinen Suora Välillinen (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) FI4000415252 65 676 536 95,85



Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

ENEDO OYJ



Mikael Fryklund

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.





