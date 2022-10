English Finnish

Enedo Oyj / Pörssitiedote 7.10.2022 klo 14:00

INISSION AB ALOITTAA LUNASTUSMENETTELYN KOSKIEN ENEDO OYJ:N JÄLJELLÄ OLEVIA VÄHEMMISTÖOSAKKEITA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Kiinaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Inission AB ("Inission" tai ”Tarjouksentekijä”) aloitti 8.9.2022 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Enedo Oyj:n (”Enedo”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän tai Enedon hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistettiin 3.10.2022. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Enedon osakkeenomistajat ovat voineet valita Ostotarjouksessa käteisvastikkeen tai Inissionin B-sarjan osakkeina suoritettavan osakevastikkeen. Yhteensä 1 824 Enedon osakkeenomistajaa (yhteensä 6 630 428 Enedon osaketta) hyväksyi Ostotarjouksessa pätevästi käteisvastikkeen ja yhteensä 295 Enedon osakkeenomistajaa (yhteensä 3 932 851 Enedon osaketta) hyväksyi Ostotarjouksessa pätevästi osakevastikkeen.

Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena Inissionin omistusosuus Enedossa nousee yhteensä noin 95,85 prosenttiin Enedon osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijä on ilmoittanut Enedolle, että se omistaa yli 90 prosenttia kaikista Enedon osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ja että Tarjouksentekijällä on siten osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa muiden Enedon osakkeenomistajien omistamat Enedon osakkeet käyvästä hinnasta.

Tarjouksentekijä on päättänyt käyttää osakeyhtiölakiin perustuvaa lunastusoikeuttaan ja lunastaa kaikki muiden jäljellä olevien Enedon osakkeenomistajien omistamat Enedon osakkeet. Toteuttaakseen jäljellä olevien Enedon osakkeiden lunastuksen Tarjouksentekijä tulee saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn mahdollisimman pian. Tarjouksentekijä tulee vaatimaan, että jäljellä olevien Enedon osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan lunastusmenettelyssä 0,26 euroa osakkeelta, joka vastaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa maksamaa käteisvastiketta.

Tarjouksentekijä aikoo hakea Enedon osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla on luvallista ja käytännössä mahdollista.

ENEDO OYJ

Mikael Fryklund

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.