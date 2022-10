ProLynx kündigt den Beginn einer klinischen Phase-II-Studie mit dem DNA-schädigenden Wirkstoff PLX038 bei Patientinnen mit platinresistentem Eierstockkrebs an der Mayo Clinic an

French German

SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProLynx Inc. gab heute bekannt, dass die erste Patientin in einer klinischen Phase-II-Studie zu platinresistentem Eierstockkrebs an der Mayo Clinic mit PLX038 (PEG~SN-38) behandelt wurde. Die Studie wird von den Prüfärzten der Mayo Clinic, Dr. Andrea E. Wahner Hendrickson und Scott H. Kaufmann, geleitet.



In den USA gibt es jährlich etwa 20 000 neue Fälle und 14 000 Todesfälle durch Eierstockkrebs, womit er die fünfthäufigste Krebstodesursache bei Frauen in den USA ist. Die derzeitige Standardbehandlung besteht aus einer Operation und einer Chemotherapie auf Carboplatinbasis, gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit einem PARP-Inhibitor. Das Ansprechen auf Carboplatin wird mit jedem Rezidiv kürzer, und bei platinresistentem Eierstockkrebs beträgt die Ansprechrate auf nachfolgende Wirkstoffe nur 15 bis 20 %. Frühere Studien haben gezeigt, dass herkömmliche Inhibitoren des Enzyms Topoisomerase 1 bei platinresistentem Eierstockkrebs klinisch wirksam sind, und die Mayo-Studie zielt darauf ab, diese Wirksamkeit mit dem neuen PLX038 zu verbessern.

PLX038 ist ein langwirkendes Prodrug des hochwirksamen Topoisomerase-1-Inhibitors SN-38, der auch die aktive Komponente der Krebsmedikamente Irinotecan und TRODELVY® (Sacituzumab Govitecan-Hziy) ist. In PLX038 wird SN-38 kovalent an einen zirkulierenden Nanopartikel gebunden und langsam freigesetzt, um eine lange Halbwertszeit, eine niedrige Konzentration im Blutkreislauf und eine sehr hohe Exposition zu gewährleisten - wichtige Aspekte für eine optimale Sicherheit und Wirksamkeit. Darüber hinaus reichert sich PLX038 in präklinischen Studien in Tumoren an, wo es den SN-38 langsam freisetzt. Es wird erwartet, dass diese Eigenschaften die Wirksamkeit erhöhen und die Nebenwirkungen, die bei früheren Topoisomerase-1-Inhibitoren festgestellt wurden, verringern.

In der Mayo-Studie soll untersucht werden, ob PLX038 bei platinresistentem Eierstockkrebs zu Remissionen führt. Im Rahmen der Studie wird auch die Bindung des Targets in Biopsieproben oder zirkulierenden Tumorzellen von Patientinnen gemessen, um sicherzustellen, dass SN-38 den Tumor erreicht und die erwartete Wirkung entfaltet. Darüber hinaus werden bestimmte Tumor-Biomarker – wie BRCAness, SLFN11, ATM und RAD51 – überwacht und mit dem Ansprechen korreliert. Solche Korrelationen würden Biomarker für das Ansprechen identifizieren, die prospektiv genutzt werden können, um künftige Patientinnen zu ermitteln, die am besten auf das Medikament ansprechen würden.

Die Ärzte Hendrickson und Kaufmann erklärten „Wir freuen uns, diese neuartige Behandlung für Patientinnen mit rezidivierendem, platinresistentem Eierstockkrebs anbieten zu können, in der Hoffnung, den Verlauf dieser Krankheit zu verbessern.“ ProLynx-Mitbegründer und Präsident Daniel V. Santi ergänzt: „Konventionelle kurzwirksame Topoisomerase-1-Inhibitoren haben klinische Wirksamkeit bei platinresistentem Eierstockkrebs. Dementsprechend sind wir optimistisch, dass die zusätzlichen Vorteile des langwirkenden SN-38 zu erhöhter Wirksamkeit und Sicherheit bei den mit PLX038 behandelten Patientinnen führen werden.“

Weitere Informationen zu dieser klinischen Studie finden Sie auf clinicaltrials.gov unter der Kennnummer NCT05465941. Patientinnen, die an der Teilnahme an dieser Studie interessiert sind, können die Mayo Clinic unter +1 (855) 776-0015 anrufen oder sich an mayocliniccancerstudies@mayo.edu wenden.

Über ProLynx. ProLynx ist ein Biotechnologieunternehmen, das proprietäre Systeme zur Verbesserung der Pharmakokinetik, Wirksamkeit und Sicherheit von Proteinen, Peptiden und kleinen Molekülen entwickelt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.ProLynxinc.com .

BD@ProLynxinc.com