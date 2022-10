Valneva présentera les résultats de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya lors de conférences scientifiques de premier plan

English French

Saint-Herblain (France), 10 octobre 2022 - Valneva SE (Nasdaq : VALN ; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui qu'elle fera des présentations sur son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya au cours du quatrième trimestre 2022 lors de plusieurs conférences scientifiques de premier plan.

Au World Vaccine Congress Europe à Barcelone, Valneva présentera « One step closer to a chikungunya vaccine : update on Valneva's live-attenuated vaccine candidate », le 13 octobre 2022 à 14h45 CEST. La Société sera également présente au stand 46 dans la zone d'exposition pendant toute la durée du congrès, soit du 11 au 14 octobre 2022.

Le 27 octobre 2022 à 10h30 ICT, Valneva présentera « Progress of Clinical Development of a Live-Attenuated Single Shot Chikungunya Vaccine Candidate » dans le cadre du symposium « Vaccines for Tropical Diseases » au 20e Congrès international de médecine tropicale et du paludisme (ICTMM2020) à Bangkok.

Valneva fera également une présentation sur le développement clinique de Phase 3 pour son vaccin candidat à injection unique contre le chikungunya lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH), qui se tiendra du 30 octobre au 3 novembre 2022 à Seattle. La Société présentera un résumé scientifique le 1er novembre 2022 à 10h15 PST lors d'une session scientifique en présentiel.

Lors du congrès européen de l'International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), qui se tiendra en virtuel du 6 au 9 novembre 2022 à Vienne, deux posters seront présentés : « Burden of Illness and Paucity of Treatment of the Mosquito-Borne Chikungunya Virus (CHIKV) » et «The Economic Burden of the Globally Spreading Chikungunya Virus : A Systematic and Targeted Review ».

Enfin, la Société fera une présentation lors du Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM) 2022 à Bangkok du 7 au 9 décembre 2022.

Les présentations seront faites par les principaux responsables scientifiques de Valneva, notamment Juan Carlos Jaramillo, MD, Directeur médical de Valneva, Katrin Dubischar, VP, Directeur du programme du vaccin contre le chikungunya, et Susanne Eder-Lingelbach, VP Développement clinique.

En août 2022, Valneva a commencé la soumission du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de l’autorité de santé américaine, Food and Drug Administration (FDA), pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

Cette soumission fait suite aux résultats finaux positifs pour l’essai pivot de Phase 3 annoncés en mars 20221 et pour l’essai d’homogénéité des lots cliniques annoncés en mai 20222. Une étude clinique de VLA1553 chez les adolescents est en cours au Brésil3, afin de potentiellement permettre d’effectuer de futures soumissions réglementaires après l’obtention d’une autorisation potentielle chez les adultes.

Le programme a reçu les statuts « Fast Track » et « Breakthrough Therapy » de la FDA respectivement en 2018 et 2021. VLA1553 a également reçu le statut de « PRIority MEdicine » (PRIME) de l'Agence européenne des médicaments en 2020, et Valneva prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché pour VLA1553 en Europe au cours du premier semestre 2023.

À propos de chikungunya

Le chikungunya est une maladie virale transmise par les moustiques Aedes, causée par le virus du chikungunya (CHIKV), un virus de la famille des Togaviridae. L’infection au virus du chikungunya provoque une maladie clinique chez 72 à 92% des personnes dans les quatre à sept jours qui suivent la piqûre du moustique. Si la mortalité due au virus est faible, la morbidité est élevée. Les symptômes cliniques incluent fièvres aigües, douleurs invalidantes aux niveaux des articulations et des muscles, ainsi que des maux de tête, nausées, rougeurs et des arthralgies chroniques. Le virus du chikungunya provoque souvent des épidémies soudaines avec des taux d'attaque élevés, touchant un tiers à trois quarts de la population dans les zones où le virus circule. Les zones d’infection les plus à risque pour les voyageurs sont celles où les moustiques porteurs du virus du chikungunya sont endémiques, notamment en Amérique, dans certaines parties de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, et le virus s'est répandu dans plus de 120 pays. Au mois de juillet 2022, plus de trois millions de cas avaient été recensés sur le continent américain4 et l’impact économique de la maladie est considéré comme extrêmement important. Cet impact devrait continuer à s’alourdir alors que les principaux vecteurs du virus ne cessent d’étendre leur territoire. Il n’existe actuellement aucun vaccin préventif, ni traitement efficace contre chikungunya qui est, de ce fait, considéré comme une menace majeure pour la santé publique.

À propos de VLA1553

VLA1553 est un candidat vaccin monovalent vivant atténué contre le chikungunya, un virus qui s’est étendu à plus de 120 pays. Il a été conçu en supprimant une partie du génome du virus chikungunya.

Valneva a annoncé les données finales de l'essai pivot de Phase 3 de VLA1553 en mars 20225 et les résultats finaux de l’étude d’homogénéité des lots cliniques en mai 20226.

Si le vaccin est approuvé, VLA1553 permettrait d’élargir le portefeuille actuel de vaccins du voyage de Valneva et, à ce titre, Valneva a l'intention de le commercialiser en s'appuyant sur ses infrastructures industrielles et commerciales existantes.

Afin de rendre VLA1553 accessible dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, Valneva et l’Institut brésilien Butantan ont signé des contrats pour le développement, la production et la commercialisation de VLA15537. La collaboration s’inscrit dans le cadre du contrat de financement de $23,4 millions que Valneva a conclu avec la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI) en juillet 20198, soutenu par le programme Horizon 2020 de l’Union Européenne.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Valneva a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser trois vaccins et pour faire rapidement progresser ses candidats vaccins en développement clinique, notamment ceux contre la maladie de Lyme et le virus du chikungunya.

