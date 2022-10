English French

GTT et China Merchants Heavy Industries signent un Accord d'Assistance Technique et de Licence pour la construction de systèmes de confinement à membranes GTT

Paris - 10 octobre 2022. GTT annonce la signature d’un Accord d'Assistance Technique et de Licence avec China Merchants Heavy Industries-Jiangsu (CMHI-Jiangsu), une filiale de China Merchants Industry Holdings, l'un des trois principaux groupes de construction navale en Chine, permettant au chantier de construire des navires utilisant les technologies à membranes développées par GTT.

GTT et China Merchant Industry Holdings coopèrent depuis une dizaine d’années, avec un premier Accord de Service signé en 2013 pour la maintenance et la réparation de méthaniers. Un accord de coopération a également été initié en 2016 pour l'évaluation de CMHI pour la mise en œuvre des technologies GTT.

Cet Accord d'Assistance Technique et de Licence est une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux entreprises, le chantier naval étant désormais autorisé à construire des méthaniers de grande capacité.

CMHI-Jiangsu a entamé le processus d'obtention de la licence au début de l'année et l'a obtenue lors de la cérémonie de livraison de la maquette, le 10 octobre 2022.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Nous sommes honorés de poursuivre notre collaboration avec China Merchants Heavy Industries, l'un des plus grands chantiers navals de Chine. Nous nous attendons à ce que la nouvelle étape de ce partenariat soit un véritable succès, tant dans la construction de méthaniers que sur le marché du GNL carburant, CMHI étant réputé pour la variété de ses constructions navales. »

Simple Hu, Directeur général de China Merchants Industry Holdings, a déclaré : « Nous sommes heureux de la collaboration et de la confiance que le groupe GTT nous accorde. Nous sommes déjà familiarisés avec les technologies de GTT et nous sommes déterminés à consolider notre expérience de la construction navale avec ces technologies pour les grands méthaniers, les FSU1, FSRU2, FLNG3, VLEC4, ainsi que pour les navires marchands propulsés au GNL. Nous souhaitons également approfondir notre collaboration avec GTT avec nos autres chantiers navals. »

A propos de China Merchants Industry Holdings

China Merchants Industry Holdings est une plateforme d'intégration et de gestion des ressources de l'activité de construction maritime et offshore du Groupe China Merchants. C'est l'un des trois premiers groupes nationaux de construction et de réparation navales en Chine.

CMI, dont le siège social se trouve à Hong Kong, possède sept chantiers navals et de réparation dans des régions importantes telles que la baie de Bohai, la zone économique du fleuve Yangtze, la zone du delta du fleuve Yangtze et la zone de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, ainsi que des filiales et des établissements implantés à Singapour, aux Pays-Bas, en Italie, en Finlande et dans d'autres pays. Les activités de CMI se concentrent principalement sur la réparation et la conversion de navires offshore, la fabrication d'équipements maritimes et offshore, la construction de méthaniers, de bateaux de croisière et de navires spécialisés.

À l'heure actuelle, CMI définit sa vision stratégique globale, poursuit la construction avancée et intelligente, se fixe comme devoir de prendre part au développement de l'économie bleue, se concentre sur les équipements offshore haut de gamme, écologiques, économiques et de type Sci-Tech, tout en s'efforçant d'être le premier constructeur d'équipements offshore, de méthaniers et de navires de croisière en Chine, en bâtissant notre force industrielle vers le grand bleu.

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Plus d’information sur www.gtt.fr

Contact Relations Média :

press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 48 45

Contact Relations Investisseurs :

information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87

1 Unité flottante de stockage

2 Unité flottante de stockage et de regazéification

3 Unité flottante de production, de stockage et de déchargement

4 Ethanier de grande capacité

Pièce jointe