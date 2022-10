French English

Capgemini acquiert Quorsus afin de renforcer son offre de services dans le secteur des marchés de capitaux

Paris, 10 octobre 2022 – Capgemini annonce aujourd’hui l’acquisition de Quorsus, société basée au Royaume-Uni spécialisée dans le conseil en technologie, opérations, solutions réglementaires et infrastructures de marché post-négociation pour les institutions financières. L’expertise de Quorsus sur ce segment spécifique permettra à Capgemini de mieux accompagner ses clients dans le secteur des marchés de capitaux pour répondre non seulement aux exigences réglementaires croissantes, mais aussi au besoin de rendre les opérations stratégiques et efficaces tout au long du cycle de trading.

Basée à Londres, l’équipe de Quorsus travaille dans l’ensemble de l’écosystème financier, en s’appuyant sur sa connaissance approfondie des marchés de capitaux post-négociation et sa capacité à accompagner les clients en matière de reporting réglementaire, d’infrastructures de marchés financiers et de traitement des titres. Depuis sa création en 2019, Quorsus a connu une croissance rapide du fait d’une forte demande sur ces services, et s’appuie sur un large portefeuille de clients dont certains des acteurs les plus importants dans le monde, des prestataires d’infrastructures de marché, et des associations professionnelles des marchés de capitaux.

« L’environnement des institutions financières évolue rapidement du fait des consolidations, de nouvelles technologies et de l’évolution des modèles opérationnels, néanmoins la conformité reste une exigence majeure. L’acquisition de Quorsus apporte à notre équipe un ensemble d’expertises très demandées qui va renforcer nos services en marchés de capitaux pour les institutions financières, a déclaré Anirban Bose, Directeur général de l’activité Services financiers de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. Avec Quorsus, nous renforçons encore notre capacité à répondre aux besoins en transformation de bout en bout de nos clients dans les services financiers. »

Ryan Baccus, Directeur général de Quorsus, ajoute : « Nous nous réjouissons de rejoindre le groupe Capgemini. Nos clients actuels vont pouvoir bénéficier de l’envergure mondiale du Groupe et de l’étendue de ses services, dont nous pensons qu’ils seront essentiels pour leur permettre de répondre à la fois à leurs besoins en transformation stratégique et aux évolutions réglementaires. Nos équipes vont aussi pouvoir profiter des opportunités de carrières offertes par ce leader mondial. »

