Gyldendal omstrukturerer bogklubberne og forbedrer indtjeningen fra de fortsættende aktiviteter - forventningerne til 2022 nedjusteres på grund af engangsomkostninger

Gyldendal tager nu de næste skridt i det skærpede fokus på kerneforretningen, som blev meddelt den 25. august, hvor salget af distributionsløsningen Publizon også blev annonceret, og som blev fulgt op med frasalget af streamingtjenesten Chapter den 30. september.

Bestyrelsen har i dag besluttet at omstrukturere de resterende distributionsaktiviteter i Gyldendal Forlag i form af bogklubberne. Samlet set medfører omstruktureringen en betydelig forbedring af den underliggende drift på ca. 40 mio. kr. på årsbasis. Dermed forventer Gyldendal nu for 2022 et positivt EBIT af de fortsættende aktiviteter på 20-30 mio. kr. mod tidligere -20 til -10 mio. kr. Engangsomkostninger til omstrukturering af bogklubber mv. betyder dog, at forventningerne til det samlede EBIT for 2022 sænkes til 35-45 mio. kr. mod tidligere 50-60 mio. kr.

Gyldendals bogklubber omdannes til en digital læseklub, hvor kunderne kan holde sig opdateret på litteraturnyheder og modtage gode tilbud. Gyldendal vil fortsat arbejde tæt sammen med forfatterne om at præsentere dem og deres værker for de mange trofaste læsere. Gyldendal vil i de kommende måneder desuden indgå i dialog med detailleddet om, hvordan bogsalget bedst fremmes i den nye sammenhæng.

Konstitueret administrerende direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Gyldendals bogklubber har haft en stor historisk betydning, men de er ikke længere økonomisk bæredygtige. Med det nye læseklub-koncept samler vi kræfterne om at inspirere vores 80.000 medlemmer, profilere Gyldendals forfattere, og samtidig stimulere salget af bøger og lydbøger hos vores samarbejdspartnere.

Samtidig glæder jeg mig over, at indtjeningen af den forsættende drift forbedres markant og gøres lønsom allerede i år. Med dagens beslutning frigør vi energi og ressourcer til at videreudvikle vores udgivelsesvirksomhed i årene, der kommer.”

Forandringen gennemføres ved årsskiftet og indebærer afvikling af de fysiske bogklubmagasiner, samt at Gyldendal ikke længere vil sælge direkte til kunden. Forandringerne medfører tilpasninger af Gyldendals organisation og en reduktion af den fremtidige omkostningsbase.



Gyldendal nedjusterer forventningerne til 2022

Gyldendal meddelte senest økonomiske forventninger til 2022 den 25. august 2022 ved selskabsmeddelelse nr. 6/2022. Disse forventninger var baseret på fortsættelse af den eksisterende aktivitetsportefølje. Gyldendal meddelte desuden, at yderligere strukturelle tilpasninger ville påvirke de økonomiske forventninger, og at Gyldendal ville kommunikere de økonomiske konsekvenser heraf i takt med, at de materialiseredes.



Ud over de omstruktureringer i bogklubberne, som er besluttet i dag, har Gyldendal siden den 25. august gennemført en række øvrige strukturelle ændringer. Der er skærpet fokus på kerneforretningen, der er gennemført omstruktureringer i ledelsen, og Publizon og Chapter er afhændet.

I forbindelse med afhændelsen af Chapter meddelte Gyldendal ved selskabsmeddelelse nr. 8/2022 den 30. september 2022, at de økonomiske forventninger for 2022 samlet var uændrede, men dagens tiltag medfører en ændring, og derfor justerer Gyldendal atter de økonomiske forventninger til 2022.

EBIT af fortsættende aktiviteter påvirkes positivt med en årlig effekt på ca. 40 mio. kr. af, at Chapter og bogklubberne ikke længere indgår heri.



Chapter og bogklubberne ændrer status fra fortsættende aktiviteter og kategoriseres nu som ophørende aktiviteter. De ophørende aktiviteter består i 2022 af ordbogsaktiviteter, Publizon, Chapter og bogklubberne. At Chapter og bogklubberne indgår i ophørende aktiviteter, medfører en nettoeffekt på EBIT af disse på -55 mio. kr., som er sammensat af en årlig driftseffekt på ca. -40 mio. kr. og omstruktureringsomkostninger på ca. 15 mio. kr.



De samlede økonomiske forventninger til 2022 er nu:

DKK mio. 25. august 10. oktober Omsætning 780-820 760-790 EBIT fortsættende aktiviteter -20 til -10 20-30 EBIT ophørende aktiviteter 70 15 EBIT total 50-60 35-45

