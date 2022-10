ASTEK et ESEO lancent une Chaire

Ingénierie d’affaires

Paris, le 10 octobre 2022

ASTEK, acteur mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, et ESEO s’associent pour créer la Chaire dédiée à l’Ingénierie d’Affaires.

Mise en place dès la rentrée universitaire 2022, cette chaire a pour objectif de former les talents de demain aux enjeux et aux métiers de développement et de management de l’Ingénierie d’Affaires.

Une formation inédite en réponse aux enjeux du marché

Pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises qui intègrent des dimensions fortes de gestion d’équipe, développement commercial, ESEO propose une offre de formation adaptée aux enjeux actuels du marché, tout en faisant profiter ses étudiants de l’expérience et de l’expertise d’ASTEK.

Placé sous la responsabilité de Anne Magot, Directrice des Sciences Humaines ESEO et de Sabine Vikelas, Directrice du Développement chez ASTEK, ce nouveau cursus a pour vocation d’enrichir la formation technique et scientifique des étudiants en apportant une dimension business guidée par des problématiques métiers concrètes. Cette chaire a ainsi pour ambition d’offrir aux étudiants, à travers l’expertise de collaborateurs d’ASTEK, une préparation concrète aux métiers de l’Ingénierie d’Affaires en développant leurs aptitudes à la prospection, au recrutement et au management d’équipes, pour leur donner les moyens d’une évolution rapide en entreprise vers des postes à responsabilité.

« L’insertion des jeunes dans l’emploi et leur accompagnement tout au long de leur carrière sont des axes clefs de la stratégie d’ASTEK. Aussi nous sommes ravis de collaborer avec ESEO afin de former les Business Managers de demain » déclare Sabine Vikelas, Directrice du Développement d’ASTEK.

« Nous sommes ravis et fiers de collaborer avec ASTEK dans le cadre de cette formation. Former des ingénieurs avec la double compétence scientifique / technique et business est un véritable challenge que nous allons relever pour répondre aux besoins des entreprises sur un marché en constante évolution » déclare Anne Magot, Directrice des Sciences Humaines ESEO.

A propos d’ASTEK :

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 6 900 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 500 m€ en 2022. https://astekgroup.fr

A propos de l’ESEO :

Grande école d’ingénieurs généralistes des Nouvelles Technologies, ESEO habilitée CTI et labélisée EESPIG, forme depuis 1956 des étudiants à une formation scientifique, humaine et internationale, fondée sur des valeurs humaines fortes et une philosophie d’accompagnement personnel des étudiants.

ESEO délivre une formation scientifique et technique en cinq ans sous statut étudiant ou sous statut apprenti.

L’école développe une pédagogie orientée projet, favorise l’esprit d’entreprise et l’ouverture à l’international.

Implanté à Vélizy-Villacoublay depuis 2018, au cœur des entreprises, le campus de Paris-Vélizy propose les options Cybersécurité, Ingénierie d’Affaires, Intelligence Artificielle, Data-intelligence et Véhicules Intelligents.

