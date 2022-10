Allianz Unfallmelder verarbeitet Echtzeit- Fahrzeugdaten von CARUSO

English German

MÜNCHEN, Oct. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bisher erforderte die Nutzung des Unfallmelder-Service eine nachträgliche Anbringung von Sensoren im Fahrzeug durch die Kundinnen und Kunden selbst. Viele Fahrzeuge, je nach Modell und Marke sogar schon ab Baujahr 2016, sind jedoch schon ab Werk mit entsprechender Sensorik ausgestattet. Über eine gleichermaßen ab Werk verbaute Telematikeinheit ist es daher möglich, in Echtzeit Daten direkt aus dem Fahrzeug auszuleiten.

„Der Allianz Unfallmelder ist ein voll vernetzter Erkennungs- und Meldeservice im Schadenfall, bei dem die Informationen aus den Fahrzeugsensoren direkt an die Schadensachbearbeitung geleitet werden“, sagt Lucie Bakker, Schaden-Vorständin der Allianz Versicherungs-AG. „Die Allianz Versicherungs-AG baut damit ihre digitale und persönliche Unterstützung für Kundinnen und Kunden gerade im Schadenfall immer weiter aus. Daten aus dem vernetzten Fahrzeug sind dabei ein wichtiger Baustein.“

Die technische Anbindung an den Automobilhersteller erfolgt dabei für die Allianz zentral über eine standardisierte Schnittstelle des Datenmarktplatzes CARUSO - unabhängig vom Hersteller des jeweiligen Fahrzeugs. Somit reduziert sich der Entwicklungsaufwand erheblich und die Allianz kann ihren Service sukzessive auf weitere Fahrzeughersteller erweitern. Die Ausleitung der Daten erfolgt dabei immer 100% DSGVO-konform, denn nur mit der Zustimmung des Nutzers erhält der Versicherer die Daten.

„Die Bedürfnisse des Kunden rücken immer mehr in den Fokus, Fahrzeugdaten bieten dabei eine großartige Gelegenheit auf diese Bedürfnisse einzugehen. Wir sind froh und stolz, Teil dieser Reise mit der Allianz sein zu dürfen.“, sagt Norbert Dohmen, Geschäftsführer der Caruso GmbH.

Über Allianz

Die Allianz Versicherungs-AG gehört zum Allianz Konzern unter Führung der Allianz SE, München. Sie ist mit mehr als 11,5 Millionen Kunden der größte deutsche Schaden- und Unfallversicherer für Privat- und Firmenkunden und einer der größten weltweit. Weitere Informationen zur Allianz Versicherungs-AG finden Sie auf unserem Internetportal https://www.allianz.de/.

Über Caruso GmbH

„From Connected Cars to Connected Business.“ CARUSO ist der neutrale, offene und sichere Marktplatz für Daten aus dem vernetzten Fahrzeug. Die Daten werden herstellerunabhängig über eine standardisierte Schnittstelle bereitgestellt. Damit ermöglicht CARUSO seinen Partnern, sich voll auf Ihre eigenen innovativen Mobilitätslösungen zu konzentrieren, ohne sich um die technischen Details der einzelnen Fahrzeughersteller kümmern zu müssen. Die Ausleitung der Daten erfolgt zu 100% DSGVO-konform und ausschließlich mit Einverständnis des Fahrzeugnutzers. Das alles macht das in Deutschland ansässige Unternehmen zur führenden Plattform für Fahrzeugdaten in Europa.



Weitere Informationen gibt es auf https://www.caruso-dataplace.com/.

Kontakt zum Unternehmen:

Tina Rauschenbach

Head of Customer Experience

customerexperience@caruso-dataplace.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/416dc92c-73cf-40bf-9526-b5356c9f0198/de