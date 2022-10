Aptean voegt nieuwe, cloudgebaseerde OEE-software voor procesproductie toe in de Benelux door overname van Frontix BV

English Dutch

ALPHARETTA, Ga., Oct. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag heeft Aptean, een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, de overname aangekondigd van Frontix BV, een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde Overall Equipment Effectiveness (OEE) en energie beheeroplossingen voor producenten in Nederland, België en vele andere landen over de hele wereld.



Opgericht in 1999 en gevestigd in Sassenheim, Nederland, worden de OEE- en energie monitoringoplossingen van Frontix gebruikt in meer dan 200 productiefaciliteiten, voornamelijk in de voedsel- en drankenindustrie, verpakte consumentengoederen en chemische industrie. De softwareoplossingen van Frontix bieden realtime inzichten in productieprestaties, waardoor procesfabrikanten bruikbare gegevens krijgen die ze kunnen gebruiken om continue verbetering te stimuleren en plannen te realiseren.

De OEE-oplossing van Frontix is ​​in hoge mate complementair aan Aptean's bestaande aanbod voor procesfabrikanten in de Benelux en verbetert het vermogen van het bedrijf om klanten in dit belangrijke industriesegment te bedienen. De cloudoplossing staat bekend om zijn snelle implementatie en gebruiksgemak voor alle stakeholders, inclusief plant operators. Aptean zal zijn wereldwijde schaal, middelen en technologische expertise benutten om de voordelen van Frontix's OEE-monitoring naar andere markten te brengen.

“We zijn verheugd om de OEE-oplossingen van Frontix toe te voegen aan onze cloudmogelijkheden voor procesfabrikanten in de Benelux. Deze acquisitie bouwt voort op Aptean's investeringen in de regio en zal onze samenwerking met veel Aptean Food & Beverage ERP-klanten verdiepen die ook vertrouwen op Frontix's OEE-monitoring om de efficiëntie in hun productiefaciliteiten te verbeteren", aldus Duane George, General Manager van Aptean, EMEA en APAC. "Door het aanbod van speciaal ontwikkelde oplossingen die Aptean aan onze klanten levert uit te breiden, vergroten we hun kansen om zinvolle bedrijfsresultaten te behalen."

“Net als Aptean heeft Frontix zich altijd gericht op het leveren van cloudgebaseerde, branchespecifieke softwareoplossingen die eenvoudig te implementeren, te onderhouden en te schalen zijn. Als onderdeel van Aptean hebben we de middelen om te groeien en hebben onze klanten toegang tot een groter scala aan oplossingen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften”, zegt Jaap de Wildt, Managing Director van Frontix.

Over Frontix

Frontix levert cloudgebaseerde oplossingen voor Overall Equipment Effectiveness (OEE) en energie monitoring aan procesfabrikanten. Opgericht in 1999 en gevestigd in Sassenheim in Nederland, ondersteunt het bedrijf de productiefaciliteiten van haar klanten in Nederland, België en vele andere landen over de hele wereld.

Over Aptean

Aptean is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van speciaal ontwikkelde, branchespecifieke software die fabrikanten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. Met zowel cloud- als on-premise implementatie-opties helpen de producten, diensten en betrouwbare expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om Ready for What's Next, Now® te zijn. Het hoofdkantoor van Aptean is gevestigd in Alpharetta, Georgia en heeft kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Ga voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen naar www.aptean.com.

Aptean en Ready for What's Next, Now zijn geregistreerde Trademarks van Aptean, Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn geassocieerd.

For Media Inquiries Please Contact

Nicole O’Rourke

Chief Marketing & Strategy Officer

Nicole.ORourke@aptean.com

(770) 715-0362

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/965d587b-45ce-4cee-b950-9f840e8673c0