1er comparateur de groupements de pharmacies

La startup “Choisir mon groupement” créée en 2019 s’est imposée comme un acteur incontournable auprès des pharmaciens. En créant le premier comparateur de groupements de pharmacies, totalement neutre et indépendant, la jeune startup a déjà aidé plus de 2 800 pharmaciens en recherche de groupement dans le cadre de leurs projets (reprise d’une officine, développement du CA, gain de marge, transfert, agrandissement).

“Choisir mon groupement” est né de la volonté d’aider les officinaux, et particulièrement pour les jeunes qui ont du mal à trouver les informations nécessaires au moment de choisir un groupement ou lorsqu’ils ont besoin de solutions financières pour mener à bien un projet de reprise d’officine. Christophe Hirth, Président de “Choisir mon groupement” précise que “chaque groupement a un positionnement qui lui est propre. Notre comparateur permet aux pharmaciens de préciser leurs critères puis un algorithme sélectionne les groupements qui seront les plus en phase avec leurs besoins. L’objectif est de faciliter et d’accélérer la sélection, pour des pharmaciens qui n’ont pas le temps de se renseigner sur chaque groupement un par un.”

Christophe Hirth, expert reconnu en comparateur en ligne, ajoute “Devant le nombre croissant de groupements et un marché devenu très concurrentiel, j’ai imaginé ce comparateur pour aider objectivement les pharmaciens à choisir leur groupement gratuitement et facilement !”



Le site https://choisirmongroupement.com/ compte déjà 30 000 visiteurs annuels et un annuaire exhaustif des professionnels (groupements, agenceurs, laboratoires, transactionnaires, boosteur d’apport, ...). La startup est composée actuellement d’une équipe de 10 personnes et plus d’une dizaine de recrutements sont prévus pour venir soutenir la forte expansion de la startup d’ici la fin de l’année.

