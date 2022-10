Combodo innove avec iTop Saas

Combodo, l’un des principaux éditeurs Français de solutions ITSM open Source, annonce la disponibilité immédiate d’iTop Saas et met à la disposition des entreprises du middle market une offre de nouvelle génération qui combine fonctionnalités avancées, déploiement simplifié et performances.

Concrètement, iTop est une solution de gestion des services informatiques conçue pour simplifier le quotidien des équipes IT et améliorer la qualité de leurs services. Simple d'utilisation, iTop offre la possibilité de gérer l'ensemble des actifs informatiques de l’entreprise. Son objectif est d’augmenter la productivité de l’ensemble des organisations en gérant les demandes des utilisateurs, les incidents, les problèmes et le catalogue de services au sein d’un référentiel unique. iTop SaaS se décline en trois offres. La première, iTop Free, est gratuite et propose une solution déjà très complète pour de petites équipes.

Amélioration de la qualité de service

Un travail de fond a été réalisé par les équipes Recherche et Développement qui ont créé une CMDB innovante qui stocke tous les éléments de configuration et leurs relations, ce qui permet de documenter l'ensemble de l'infrastructure et son environnement. À cela s’ajoutent la gestion du catalogue de services ou encore l’accès à des tableaux de bord qui permettent de suivre l’activité et la qualité du service rendu. Enfin, un portail client est disponible pour permettre aux utilisateurs de soumettre des demandes directement selon le catalogue de services tout en les suivant et en les mettant à jour sur le portail. Pour les demandes standards, le portail fournit un ensemble de modèles prédéfinis. Des fonctionnalités poussées pour améliorer la qualité de service tout en misant sur les avantages d’un déploiement SaaS simplifié et d’une prise en main rapide.

Fluidifier les processus internes

Dans ce contexte, un outil d'audit intégré permet de définir des règles de contrôle pour vérifier la cohérence des informations dans l'application. Au niveau de l’analyse d'impact automatique, iTop définit des règles qui analysent l'impact d'un élément et qui génère une liste de personnes à prévenir en cas d'incident. Pour la gestion des tickets, iTop donne la possibilité de gérer des tickets avec des workflows. Pour les équipes support, des notifications automatiques et des actions prédéfinies sont associées aux tickets. Enfin, les utilisateurs peuvent créer et gérer leurs demandes par un simple échange d'e-mails. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans chacune des offres, d’iTop Free à iTop Tailored.

Benjamin Planque, Product Owner iTop SaaS « Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle version SaaS qui répond aux nouveaux usages du marché et contribue à fluidifier au maximum les processus ITSM des PME et ETI qui ne disposaient jusqu’alors pas de solutions pensées pour elles et simples à déployer et à utiliser. »