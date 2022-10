Ého.Link recrute des distributeurs spécialisés dans le secteur public

L’éditeur marseillais Ého.Link complète sa stratégie commerciale en annonçant le lancement d’une vaste campagne de recrutement de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs qui bénéficient d’une forte implantation auprès des organismes publics et des collectivités.

Pour répondre à leurs besoins de cybersécurité et les accompagner dans une utilisation responsable et sécurisée d’Internet, Ého.Link propose une application de nouvelle génération qui analyse 100 % des flux entrants et sortants entre le réseau privé et Internet. Composée d’une Box et d’un service SaaS, cette solution permet aux structures publiques de se protéger des risques cyber, de comprendre l’activité́ du réseau, de piloter leur politique de sécurité informatique et de respecter la loi.

Ého.Link se positionne donc comme un référent cybersécurité pour les distributeurs qui souhaitent proposer à leurs clients du secteur public une offre opérationnelle, simple et éprouvée. Pour garantir le succès de cette initiative, Ého.Link a déployé un programme d’accompagnement et propose différentes ressources techniques, marketing et commerciales à ses partenaires.

Christophe MANSINCAL, Co-fondateur d’Ého.Link « Le succès de nos activités auprès des TPE et PME nous a permis de valider la pertinence de notre offre. Dans ce contexte, et au regard des nombreuses cyberattaques qui affectent les collectivités et organismes publics, nous avons décidé d’investir fortement sur ce secteur pour lui permettre de se protéger et de travailler de manière sécurisée, dans les meilleures conditions tout en respectant le cadre réglementaire. »

Sur les prochains mois, Ého.Link va donc aller à la rencontre de nombreux partenaires en régions pour tisser de nouvelles alliances de proximité et devenir une solution cyber de référence auprès des organismes publics et des collectivités locales.