Didier Casas nommé secrétaire général du groupe Bouygues

Paris, 10/10/2022

Communiqué de presse

DIDIER CASAS EST NOMMÉ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPE BOUYGUES

À compter du 10 octobre, Didier Casas, 52 ans, devient secrétaire général, succédant à Arnaud Van Eeckhout.

Diplômé de l’IEP de Grenoble (1992), titulaire d’un DEA de droit (1993) et ancien élève de l’ENA (1996-1998), Didier Casas a commencé sa carrière en tant qu’assistant parlementaire avant de devenir auditeur au Conseil d’État, puis maître des requêtes. Il est ensuite devenu Commissaire du gouvernement, avant d’être nommé secrétaire général de Dexia Crédit Local en 2008.

Il a rejoint le groupe Bouygues en 2011 en tant que secrétaire général de Bouygues Telecom en charge des affaires publiques et réglementaires ainsi que de la communication. En 2016, il est promu directeur général adjoint et son périmètre est étendu aux ressources humaines et aux achats.

En 2020, il rejoint TF1 et devient secrétaire général en charge des relations institutionnelles, des dossiers réglementaires ainsi que des affaires juridiques et des sujets relatifs à la déontologie et à l’éthique.

Chez Bouygues SA, Didier Casas aura la responsabilité de la filière juridique, du secrétariat du conseil d’administration et des affaires publiques du Groupe. Il aura également en charge les sujets relatifs à la déontologie, l’éthique et la conformité du Groupe et assurera la responsabilité des affaires publiques ainsi que les relations avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

