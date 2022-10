Boskalis vernieuwt samen met partners de Europa Terminal in de haven van Antwerpen

English Dutch

Papendrecht, 10 oktober 2022



Boskalis gaat samen met partners Artes Roegiers, Artes Depret en Herbosch-Kiere voor opdrachtgever Port of Antwerp-Bruges de Europa Terminal in Antwerpen vernieuwen zodat de haven de grootste containerschepen kan blijven ontvangen en de capaciteit met een derde kan toenemen. De werkzaamheden, die afgelopen vrijdag officieel van start zijn gegaan, zullen negen jaar duren en in drie fasen worden uitgevoerd, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de natuur en de omgeving. Met het project is een totale aanneemsom van EUR 335 miljoen gemoeid.

De wereldwijde containercongestie vraagt om een efficiëntere ruimte voor de behandeling van containers voor grotere schepen. De huidige diepgang van schepen die aan de kademuur van de Europa Terminal kunnen aanmeren, wordt om die reden verdiept van 13,5 meter naar de maximale diepgang van circa 16 meter. Omdat voor de vernieuwing omvangrijke maritieme werken nodig zijn en om een groot deel van de terminal operationeel te houden, wordt het project in drie fasen uitgevoerd, verspreid over 9 jaar. Zo wordt de huidige kademuur afgebroken en vervangen door een nieuwe muur van 1.200 meter. Een tijdelijke waterkerende constructie zal de werken tegen passerende schepen en de riviergetijden beschermen en moet ervoor zorgen dat er geen delen van de oude kademuur in de Schelde terechtkomen. De drie fasen zijn zorgvuldig uitgetekend op basis van het verwachte scheepvaartverkeer in de komende jaren. ‎

