Copenhagen Capital A/S – Resultat af tilbagekøb af stamaktier

Selskabet meddelte i d. 23. september, med korrektion d. 26. september, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb af maksimalt 2.000.000 stk. stamaktier til kurs kr. 6,05 svarende til maksimalt 2,02% af selskabets aktiekapital og 4,08% af selskabets stamaktiekapital og et maksimalt beløb på kr. 12.100.000.



Selskabet har i perioden køb 1.765.283 stk. stamaktier for i alt kr. 10.679.962,15

Copenhagen Capital A/S ejer pr. d.d. 1.765.283 stk. egne aktier svarende til 1,78% af selskabets aktiekapital og 3,60% af selskabets stamaktiekapital.

