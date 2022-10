Elis : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 octobre 2022

English French

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 3 au 7 octobre 2022

Saint-Cloud, le 10 octobre 2022

Opérations réalisées au titre du programme de rachat d’actions approuvé par l’Assemblée Générale du 19 mai 2022.

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)* Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 06/10/2022 FR0012435121 5,000 11,03 XPAR ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 07/10/2022 FR0012435121 14,000 10,94 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule



Total 19 000 10,96

Les opérations d’achat d’actions propres réalisées les 6 et 7 octobre 2022 ont pour objet d’assurer l’attribution d’actions gratuites aux salariés dans le cadre de l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2022.

Présentation détaillée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (CET) Code identifiant

de l’instrument

financier Prix Unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 15:58:50 FR0012435121 11,07 EUR 730 XPAR 00323201806EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 16:11:15 FR0012435121 11,05 EUR 769 XPAR 00323207356EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 16:29:13 FR0012435121 11,04 EUR 704 XPAR 00323212826EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 16:34:39 FR0012435121 11,01 EUR 115 XPAR 00323214545EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 16:34:39 FR0012435121 11,01 EUR 400 XPAR 00323214546EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 16:34:39 FR0012435121 11,01 EUR 17 XPAR 00323214547EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 16:54:12 FR0012435121 11,03 EUR 680 XPAR 00323221165EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 16:59:59 FR0012435121 11,01 EUR 448 XPAR 00323223470EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 16:59:59 FR0012435121 11,01 EUR 137 XPAR 00323223471EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 17:12:32 FR0012435121 11,02 EUR 3 XPAR 00323228919EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 17:12:32 FR0012435121 11,02 EUR 168 XPAR 00323228920EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 17:12:52 FR0012435121 11,02 EUR 254 XPAR 00323229065EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 17:12:52 FR0012435121 11,02 EUR 103 XPAR 00323229066EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 06/10/2022 17:12:52 FR0012435121 11,02 EUR 472 XPAR 00323229068EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 09:00:47 FR0012435121 10,99 EUR 547 XPAR 00323244049EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 09:19:48 FR0012435121 11,08 EUR 472 XPAR 00323247683EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 09:23:11 FR0012435121 11,07 EUR 530 XPAR 00323248252EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 09:43:57 FR0012435121 11,02 EUR 704 XPAR 00323250994EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 10:02:45 FR0012435121 11,00 EUR 97 XPAR 00323253273EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 10:02:45 FR0012435121 11,00 EUR 527 XPAR 00323253279EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 10:27:13 FR0012435121 11,06 EUR 652 XPAR 00323256506EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 11:03:04 FR0012435121 11,06 EUR 602 XPAR 00323261852EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 11:03:04 FR0012435121 11,06 EUR 141 XPAR 00323261853EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 11:25:29 FR0012435121 11,02 EUR 471 XPAR 00323265095EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 11:41:15 FR0012435121 10,99 EUR 616 XPAR 00323266866EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 12:13:16 FR0012435121 10,99 EUR 569 XPAR 00323271056EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 12:43:23 FR0012435121 10,97 EUR 285 XPAR 00323274761EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 12:51:49 FR0012435121 10,96 EUR 710 XPAR 00323275637EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 13:35:05 FR0012435121 10,96 EUR 250 XPAR 00323280479EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 13:35:05 FR0012435121 10,96 EUR 6 XPAR 00323280480EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 13:35:05 FR0012435121 10,96 EUR 163 XPAR 00323280481EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 13:35:05 FR0012435121 10,96 EUR 116 XPAR 00323280482EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 14:12:27 FR0012435121 10,93 EUR 474 XPAR 00323285102EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 14:35:59 FR0012435121 10,94 EUR 355 XPAR 00323290713EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 14:35:59 FR0012435121 10,94 EUR 400 XPAR 00323290714EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 14:35:59 FR0012435121 10,94 EUR 21 XPAR 00323290715EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 14:45:08 FR0012435121 10,87 EUR 73 XPAR 00323292606EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 14:45:08 FR0012435121 10,87 EUR 684 XPAR 00323292607EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 15:02:31 FR0012435121 10,84 EUR 269 XPAR 00323296539EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 15:02:31 FR0012435121 10,84 EUR 424 XPAR 00323296540EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 15:25:31 FR0012435121 10,84 EUR 399 XPAR 00323300957EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 15:25:31 FR0012435121 10,84 EUR 225 XPAR 00323300958EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 15:42:22 FR0012435121 10,82 EUR 655 XPAR 00323307551EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 16:01:51 FR0012435121 10,77 EUR 651 XPAR 00323316050EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 16:01:51 FR0012435121 10,77 EUR 6 XPAR 00323316052EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 16:29:07 FR0012435121 10,84 EUR 534 XPAR 00323326035EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 16:36:59 FR0012435121 10,82 EUR 474 XPAR 00323328326EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 16:37:11 FR0012435121 10,82 EUR 192 XPAR 00323328400EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 16:58:20 FR0012435121 10,84 EUR 353 XPAR 00323335444EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 17:16:34 FR0012435121 10,85 EUR 236 XPAR 00323342022EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions) ELIS SA 969500UK71LCE8MAY492 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 07/10/2022 17:16:34 FR0012435121 10,85 EUR 117 XPAR 00323342023EXPA1 Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2022 (attribution gratuite d’actions)

Contact

Nicolas Buron - Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Pièce jointe